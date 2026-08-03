Formule 1-CEO Stefano Domenicali is opvallend lovend over Andrea Kimi Antonelli. Domenicali kent de Mercedes-coureur zeer goed, en steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. Domenicali ziet Antonelli zelfs als een geweldige aanwinst voor de sport, maar de titelstrijd is nog lang niet beslist.

Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. In de eerste helft van het seizoen wist hij zes races te winnen, reed hij zijn Mercedes-teamgenoot George Russell naar huis en dat levert hem een riante voorsprong in het wereldkampioenschap op. Antonelli is nog maar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en weinig mensen hadden verwacht dat hij zo goed voor de dag zou komen.

Hoe maakt Antonelli indruk?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan het goed vinden met Antonelli, en komt uit dezelfde regio in Italië. Domenicali deelt zijn complimenten uit in gesprek met F1.com: "Wat de actie op het circuit betreft, is een belangrijk verhaal dit seizoen het succes van Antonelli. De tiener is de jongste coureur ooit die aan de leiding staat in het wereldkampioenschap en hij heeft ook al zes overwinningen gepakt! Hij is fris, brengt echt iets nieuws naar de Formule 1 en hij staat open voor alles wat op zijn pad komt."

Domenicali stelt dat Antonelli goed is voor de sport: "Hij gaat echt fantastisch om met de sport. Op sportief vlak heeft hij bovendien al bewezen dat hij ontzettend sterk is. Vergeet niet dat hij al twee keer is uitgevallen, want anders was zijn voorsprong nog veel groter geweest."

Hoe populair is Antonelli?

Domenicali geniet ervan: "Iedereen kan gewoon zien dat hij zeer solide voor de dag komt. Ook voor de Italiaanse fans is dat heel erg belangrijk. De laatste keer dat een Italiaanse coureurs iets noemenswaardigs heeft gewonnen in de Formule 1, is echt al heel, heel lang geleden."

Ook onder zijn medecoureurs is Antonelli heel populair: "Dat zal zeker veranderen als hij de titel wint, maar dat is nu eenmaal de aard van de sport. Vooralsnog ben ik gewoon ontzettend blij met de manier waarop hij zich inzet voor de sport. Ik ken hem al heel erg lang en hij is duidelijk een enorme aanwinst voor de toekomst."