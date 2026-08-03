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Domenicali komt met enorme lofzang voor Antonelli

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Domenicali komt met enorme lofzang voor Antonelli

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is opvallend lovend over Andrea Kimi Antonelli. Domenicali kent de Mercedes-coureur zeer goed, en steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. Domenicali ziet Antonelli zelfs als een geweldige aanwinst voor de sport, maar de titelstrijd is nog lang niet beslist.

Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. In de eerste helft van het seizoen wist hij zes races te winnen, reed hij zijn Mercedes-teamgenoot George Russell naar huis en dat levert hem een riante voorsprong in het wereldkampioenschap op. Antonelli is nog maar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en weinig mensen hadden verwacht dat hij zo goed voor de dag zou komen.

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Hoe maakt Antonelli indruk?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan het goed vinden met Antonelli, en komt uit dezelfde regio in Italië. Domenicali deelt zijn complimenten uit in gesprek met F1.com: "Wat de actie op het circuit betreft, is een belangrijk verhaal dit seizoen het succes van Antonelli. De tiener is de jongste coureur ooit die aan de leiding staat in het wereldkampioenschap en hij heeft ook al zes overwinningen gepakt! Hij is fris, brengt echt iets nieuws naar de Formule 1 en hij staat open voor alles wat op zijn pad komt."

Domenicali stelt dat Antonelli goed is voor de sport: "Hij gaat echt fantastisch om met de sport. Op sportief vlak heeft hij bovendien al bewezen dat hij ontzettend sterk is. Vergeet niet dat hij al twee keer is uitgevallen, want anders was zijn voorsprong nog veel groter geweest."

Hoe populair is Antonelli?

Domenicali geniet ervan: "Iedereen kan gewoon zien dat hij zeer solide voor de dag komt. Ook voor de Italiaanse fans is dat heel erg belangrijk. De laatste keer dat een Italiaanse coureurs iets noemenswaardigs heeft gewonnen in de Formule 1, is echt al heel, heel lang geleden."

Ook onder zijn medecoureurs is Antonelli heel populair: "Dat zal zeker veranderen als hij de titel wint, maar dat is nu eenmaal de aard van de sport. Vooralsnog ben ik gewoon ontzettend blij met de manier waarop hij zich inzet voor de sport. Ik ken hem al heel erg lang en hij is duidelijk een enorme aanwinst voor de toekomst."

Larry Perkins

Posts: 66.856

[i] "Vooralsnog ben ik gewoon ontzettend blij met de manier waarop hij zich inzet voor de sport. Ik ken hem al heel erg lang en hij is duidelijk een enorme aanwinst voor de toekomst." [/i]

Sodemieter toch op Stefano Domenicali!
[i] De parasiet van de Formule 1 [/i] ziet het jonge, sympathieke, ... [Lees verder]

  • 1
  • 3 aug 2026 - 15:42
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Stefano Domenicali Mercedes

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.849

    "Vooralsnog ben ik gewoon ontzettend blij met de manier waarop hij zich inzet voor de sport. Ik ken hem al heel erg lang en hij is duidelijk een enorme aanwinst voor de toekomst."

    Sodemieter toch op Stefano Domenicali!
    De parasiet van de Formule 1 ziet het jonge, sympathieke, nieuwe racetalent enkel als een goudmijntje, als de kip met de gouden eieren...

    Domenicali: "Kimi is goed voor de sport".
    Voor de sport, laat me niet lachen, whahaha, hihihi, hohoho... (te laat)

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 15:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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