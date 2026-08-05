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F1-top gewaarschuwd voor enorm risico: "Dat slaat nergens op"

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F1-top gewaarschuwd voor enorm risico: "Dat slaat nergens op"

Günther Steiner waarschuwt de F1-top voor het toevoegen van extra Europese races aan de kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten is de kans groot dat de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi van de kalender verdwijnen, en dat mogelijk Imola deze races vervangt. Volgens Steiner is dit een enorm risico.

De onrust in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat de Formule 1-top creatieve oplossingen moet verzinnen. Eerder dit jaar werden de races in Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender geschrapt, ging er een streep door het toch laten doorgaan van de race in Bahrein en staat de kalender voor 2027 nog niet vast. De F1-top kondigde al een extra race in Maleisië aan, maar heeft nog geen besluit genomen over de seizoensfinale. Qatar en Abu Dhabi staan vooralsnog op de kalender, maar dit lijkt meer hoop dan wijsheid te zijn.

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Welk risico neemt de Formule 1?

Als deze races niet doorgaan, wordt het seizoen waarschijnlijk afgesloten in Imola. Voormalig Haas-teambaas Steiner stelt in de Red Flags Podcast dat dit geen goed idee is: "Ik denk dat het nergens opslaat om in Europa in november of december te gaan racen. Het risico met het weer is te groot. Ik denk dat er weinig opties zijn. Je moet ergens heen gaan wat nut heeft voor de teams, waar ze geen geld verliezen. Er moet ook een inkomen zijn. Het is een business."

Slagen de plannen van de F1-top?

Steiner vindt het toevoegen van de race in Maleisië geen slecht plan, maar verder ziet hij het somber in. Hij vraagt zich af of Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn doel kan bereiken: "Ik denk dat het lastig gaat worden, en daarom hebben ze Maleisië toegevoegd, om ervoor te zorgen dat ze ten minste twintig races hebben. Stefano wil idealiter een minimum van 22 Grands Prix hebben. Ik denk gewoon dat het lastig gaat worden om een 22ste plek te vinden om heen te gaan aan het einde van het jaar."

Beemerdude

Posts: 8.455

Buiten het weer wat natuurlijk niet heel geweldig is in november en december valt het wel op dat de Europese races door de bepalers bij F1 worden afgeserveerd als 'achterhaald en allemaal vrij onzeker' en dat diezelfde circuits nu ineens de reddende engelen mogen spelen omdat de beoogde zandbak r... [Lees verder]

  • 2
  • 5 aug 2026 - 12:27
F1 Nieuws Guenther Steiner

Reacties (4)

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  • Beemerdude

    Posts: 8.455

    Buiten het weer wat natuurlijk niet heel geweldig is in november en december valt het wel op dat de Europese races door de bepalers bij F1 worden afgeserveerd als 'achterhaald en allemaal vrij onzeker' en dat diezelfde circuits nu ineens de reddende engelen mogen spelen omdat de beoogde zandbak races niet door kunnen gaan. Lijkt me prima onderhandelingspositie als circuit. Of wordt je als circuit weer aan de kant geflikkerd als de geopolitieke situatie ineens weer (nog) meer races mogelijk maakt in zandbakken?

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 12:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.905

      Die mensenrechten schendende zandbakken hebben veelal zeer langlopende en peperdure contracten @Beemerdude, denk dat je nu wel het antwoord op jouw (wellicht retorische) vraag weet...

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 15:07
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    Günther Steiner 😭

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:46
  • jd2000

    Posts: 7.878

    Steiner hoort schijnbaar ook bij de categorie dat alles voor geld verkwanseld moet worden. Wat dat betreft is het een verademing wat momenteel in de voetbalwereld gebeurt.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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