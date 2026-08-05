Günther Steiner waarschuwt de F1-top voor het toevoegen van extra Europese races aan de kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten is de kans groot dat de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi van de kalender verdwijnen, en dat mogelijk Imola deze races vervangt. Volgens Steiner is dit een enorm risico.

De onrust in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat de Formule 1-top creatieve oplossingen moet verzinnen. Eerder dit jaar werden de races in Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender geschrapt, ging er een streep door het toch laten doorgaan van de race in Bahrein en staat de kalender voor 2027 nog niet vast. De F1-top kondigde al een extra race in Maleisië aan, maar heeft nog geen besluit genomen over de seizoensfinale. Qatar en Abu Dhabi staan vooralsnog op de kalender, maar dit lijkt meer hoop dan wijsheid te zijn.

Welk risico neemt de Formule 1?

Als deze races niet doorgaan, wordt het seizoen waarschijnlijk afgesloten in Imola. Voormalig Haas-teambaas Steiner stelt in de Red Flags Podcast dat dit geen goed idee is: "Ik denk dat het nergens opslaat om in Europa in november of december te gaan racen. Het risico met het weer is te groot. Ik denk dat er weinig opties zijn. Je moet ergens heen gaan wat nut heeft voor de teams, waar ze geen geld verliezen. Er moet ook een inkomen zijn. Het is een business."

Slagen de plannen van de F1-top?

Steiner vindt het toevoegen van de race in Maleisië geen slecht plan, maar verder ziet hij het somber in. Hij vraagt zich af of Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn doel kan bereiken: "Ik denk dat het lastig gaat worden, en daarom hebben ze Maleisië toegevoegd, om ervoor te zorgen dat ze ten minste twintig races hebben. Stefano wil idealiter een minimum van 22 Grands Prix hebben. Ik denk gewoon dat het lastig gaat worden om een 22ste plek te vinden om heen te gaan aan het einde van het jaar."