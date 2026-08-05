De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de zomerstop hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Voormalig F1-coureur Thierry Boutsen begrijpt dat de Nederlander voor een lastige keuze staat. Volgens de Belg kan een vertrek bij Red Bull Racing zowel de juiste als de verkeerde beslissing blijken, waardoor uiteindelijk alleen Verstappen zelf kan bepalen wat het beste is voor zijn toekomst.

De speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen houden al maanden aan. Hoewel Red Bull Racing dit seizoen moeite heeft om het tempo van Mercedes, Ferrari en McLaren te volgen, blijft de viervoudig wereldkampioen volgens Boutsen dicht bij de absolute top. Juist daarom vindt hij een beslissing over de toekomst allesbehalve eenvoudig.

'Alleen Verstappen weet wat de juiste keuze is'

Boutsen benadrukt dat het gevoel binnen een team vaak belangrijker is dan de prestaties alleen. "Het is ontzettend moeilijk om te zeggen wat hij moet doen. Misschien is dit wel het perfecte moment om te vertrekken, maar misschien is het juist helemaal niet het juiste moment. Dat kan alleen Max zelf bepalen. Hoe je je voelt binnen een team is enorm belangrijk."

De Belg wijst erop dat een overstap ook geen garanties biedt. "Bij een nieuw team zal hij ongetwijfeld veel steun krijgen, maar de vraag is hoe lang dat blijft duren. Bij Red Bull heeft hij jarenlang een sterke positie gehad. Of hij dat ergens anders opnieuw vindt, weet niemand."

'Verstappen staat er nog altijd uitstekend voor'

Boutsen wil Verstappen dan ook geen advies geven en kijkt vooral met belangstelling uit naar zijn uiteindelijke beslissing. "Ik ga hem niet vertellen wat hij moet doen. Dat bepaalt hij helemaal zelf. Ik ben vooral benieuwd welke keuze hij maakt, want dat wordt niet alleen voor hem interessant, maar eigenlijk voor de hele Formule 1."

Volgens de voormalig F1-coureur wordt bovendien onderschat hoe competitief Verstappen nog altijd is. "Hij heeft bij Red Bull races gewonnen en deed vorig seizoen lang mee om de wereldtitel. Zonder de problemen in Oostenrijk en Groot-Brittannië had zijn situatie er dit jaar ook heel anders uitgezien. Hij zit er nog altijd dicht bij en is zeker niet zo ver verwijderd van de top als sommige mensen denken."