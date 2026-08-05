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Vertrekt Verstappen bij Red Bull? "Misschien is dit hét moment"

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Vertrekt Verstappen bij Red Bull? "Misschien is dit hét moment"

De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de zomerstop hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Voormalig F1-coureur Thierry Boutsen begrijpt dat de Nederlander voor een lastige keuze staat. Volgens de Belg kan een vertrek bij Red Bull Racing zowel de juiste als de verkeerde beslissing blijken, waardoor uiteindelijk alleen Verstappen zelf kan bepalen wat het beste is voor zijn toekomst.

De speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen houden al maanden aan. Hoewel Red Bull Racing dit seizoen moeite heeft om het tempo van Mercedes, Ferrari en McLaren te volgen, blijft de viervoudig wereldkampioen volgens Boutsen dicht bij de absolute top. Juist daarom vindt hij een beslissing over de toekomst allesbehalve eenvoudig.

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'Alleen Verstappen weet wat de juiste keuze is'

Boutsen benadrukt dat het gevoel binnen een team vaak belangrijker is dan de prestaties alleen. "Het is ontzettend moeilijk om te zeggen wat hij moet doen. Misschien is dit wel het perfecte moment om te vertrekken, maar misschien is het juist helemaal niet het juiste moment. Dat kan alleen Max zelf bepalen. Hoe je je voelt binnen een team is enorm belangrijk."

De Belg wijst erop dat een overstap ook geen garanties biedt. "Bij een nieuw team zal hij ongetwijfeld veel steun krijgen, maar de vraag is hoe lang dat blijft duren. Bij Red Bull heeft hij jarenlang een sterke positie gehad. Of hij dat ergens anders opnieuw vindt, weet niemand."

'Verstappen staat er nog altijd uitstekend voor'

Boutsen wil Verstappen dan ook geen advies geven en kijkt vooral met belangstelling uit naar zijn uiteindelijke beslissing. "Ik ga hem niet vertellen wat hij moet doen. Dat bepaalt hij helemaal zelf. Ik ben vooral benieuwd welke keuze hij maakt, want dat wordt niet alleen voor hem interessant, maar eigenlijk voor de hele Formule 1."

Volgens de voormalig F1-coureur wordt bovendien onderschat hoe competitief Verstappen nog altijd is. "Hij heeft bij Red Bull races gewonnen en deed vorig seizoen lang mee om de wereldtitel. Zonder de problemen in Oostenrijk en Groot-Brittannië had zijn situatie er dit jaar ook heel anders uitgezien. Hij zit er nog altijd dicht bij en is zeker niet zo ver verwijderd van de top als sommige mensen denken."

Rimmer

Posts: 13.431

“Zonder de problemen in Oostenrijk en Groot-Brittannië had zijn situatie er dit jaar ook heel anders uitgezien”

Klopt. Maar as is verbrandde turf.
De anderen hebben ook problemen gehad en zonder die problemen had het er ook anders uitgezien. Je kan alleen uitgaan van de realiteit en die re... [Lees verder]

  • 5
  • 5 aug 2026 - 08:24
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Thierry Boutsen Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • snailer

    Posts: 34.127

    pffffff....

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 08:21
  • Rimmer

    Posts: 13.431

    “Zonder de problemen in Oostenrijk en Groot-Brittannië had zijn situatie er dit jaar ook heel anders uitgezien”

    Klopt. Maar as is verbrandde turf.
    De anderen hebben ook problemen gehad en zonder die problemen had het er ook anders uitgezien. Je kan alleen uitgaan van de realiteit en die realiteit is dat de titel al na drie weekenden uit het zicht was en RBR dit jaar alweer heeft opgegeven.
    Alleen Max gelooft nog dat Wache en Ford volgend jaar opeens magisch beter zijn dan Mercedes, McLaren en Ferrari dus het hangt nu van Jos af om die jongen nog eenmaal wakker te schudden/meppen. Jos, doe je ding!

    • + 5
    • 5 aug 2026 - 08:24
    • snailer

      Posts: 34.127

      Ik denk helemaal niet dat Verstappen dat denkt. Verstappen gelooft in knetter verziekend hard werken.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 08:30
    • Rimmer

      Posts: 13.431

      Dat doen ze bij de andere teams ook dus ik zie niet in waarom RBR daarin de betere keuze zou zijn.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 11:46
    • F1jos

      Posts: 5.532

      Hij had met Marko mee moeten gaan.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 13:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Wijze woorden van Thierry Boutsen!

    Boutsen benadrukt dat het gevoel binnen een team vaak belangrijker is dan de prestaties alleen.
    "Het is ontzettend moeilijk om te zeggen wat hij moet doen. Misschien is dit wel het perfecte moment om te vertrekken, maar misschien is het juist helemaal niet het juiste moment. Dat kan alleen Max zelf bepalen. Hoe je je voelt binnen een team is enorm belangrijk."

    F*ck alle nep-analisten!

    • + 3
    • 5 aug 2026 - 08:35
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Heb net het idee dat ik die foto al eerder heb gezien...

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 08:40
  • Damon Hill

    Posts: 19.854

    Voor mij blijft het aan raadsel dat hij eind vorig jaar niet meteen getekend heeft bij Mercedes. Natuurlijk, je weet nooit 100% zeker hoe de hazen lopen, maar wat we wel weten is dat bij de vorige regelwijzigingen in 2014 daarna Mercedes het te kloppen team was, en niet zo'n beetje ook. Daarnaast zit Red Bull al veel langer in een neerwaartse spiraal, die eigenlijk eind 2023 al voorzichtig was ingezet (ze begonnen toen dominant maar aan het einde van dat seizoen verloor Perez nog bijna zijn 2e plek in het kampioenschap). 2024 was al veel lastiger dan 2023 en in 2025 werd die lijn gewoon doorgezet. Dat Verstappen eind 2025 nog bijna kampioen werd kwam niet door Red Bull maar door twee hele andere dingen:
    1. De briljantheid van Verstappen zelf.
    2. De vele vele vele fouten die zowel Norris als Piastri maakten, plus nog dat McLaren zelf als team ook steken liet vallen.

    Maar eigenlijk was al heel lang duidelijk dat Red Bull er dit jaar niet goed bij zou zitten. Veel belangrijke sleutelfiguren waren vertrokken, Waché is gewoon niet zo heel goed en met een nieuwe motor achterin ga je ook nooit meteen als de brandweer. Waarom dan niet gewoon bij Mercedes tekenen als het kan? Is het loyaliteit naar Red Bull? Dat kan, en dat is een mooie eigenschap. Maar loop dan ook niet de hele tijd te zaniken als het niet goed gaat, zoals nu. Je krijgt wat je kon verwachten: een zwak Red Bull dat niet echt meedoet voor de overwinningen, en al helemaal niet voor de titel.

    En nee, mensen worden altijd boos als ik het zeg, maar de komende jaren gaat Red Bull ook niet meedoen om de titel. Andere teams hebben het gewoon beter voor elkaar, ook qua mensen.

    De enige overstap die echt zinvol is op dit moment en misschien mogelijk zou zijn, is een soort swap met Piastri omdat je veel verhalen hoort dat Piastri het niet meer zo naar zijn zin heeft bij McLaren. McLaren is tov Red Bull iig weer een stap vooruit, en een stap vooruit is beter dan stil blijven zitten. Bedenk wat Norris nu laat zien bij McLaren, en reken even uit hoe het zou zijn als Verstappen per ronde 0,2 of 0,3 seconden sneller zou zijn... want dat IS hij! Verstappen is simpelweg sneller en beter dan Norris.

    Mocht Verstappen toch blijven bij Red Bull, stop dan iets meer met zaniken als blijkt dat de volgende race, of die erna, of die erna, of die over 10 weken.... de problemen nog steeds niet zijn opgelost. Want je krijgt altijd wat je kunt verwachten: een matige Red Bull!

    • + 4
    • 5 aug 2026 - 09:32
    • snailer

      Posts: 34.127

      Dat is echt helemaal geen raadsel, Damon.
      Hij kon de clausule niet lichten. En RB liet hem niet gaan. Dat moet RB Ostenrijk zijn geweest, want daar liggen de rijderscontracten van de vier RB teams.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 10:16
    • Damon Hill

      Posts: 19.854

      @Snailer,
      Alles heeft een prijs. Ik denk dat als de betrokken partijen het allemaal hadden gewild en er een hele grote zak geld aangeboden was aan Red Bull, Red Bull wel overstag was gegaan. Uiteindelijk wil je namelijk ook niet in een coureur aan je binden, tegen zijn zin. Ik denk daarom echt dat het Max zelf is geweest... los van wel of geen clausules die in werking hadden kunnen treden, dat Max echt zelf Red Bull het voordeel van de twijfel heeft gegeven en geloofde in een wederopstanding van het team.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 12:47
  • Ernie5335

    Posts: 5.949

    Weer over dat verrekte vertrek (of niet)... 🥒 Ik word daar zo moe van!

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 15:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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