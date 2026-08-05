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Verstappen daagt Nederlandse overheid uit: "Hopelijk pakken ze de handschoen op"

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Verstappen daagt Nederlandse overheid uit: "Hopelijk pakken ze de handschoen op"

Max Verstappen daagt de Nederlandse overheid uit om meer geld te steken in de toekomst van de autosport. Mede door de successen van Verstappen is de sport in populariteit gegroeid, en dat zorgde ook voor de comeback van de Dutch Grand Prix. Verstappen daagt de overheid uit om meer te investeren in de sport.

Door de successen van Verstappen in de Formule 1 is de populariteit van de sport enorm toegenomen. De races in de koningsklasse trekken veel meer publiek, en de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort is ook een groot succes. Later deze maand wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verreden, ook omdat de organisatie niet weet of ze in de toekomst nog winst kunnen boeken. Ze krijgen geen overheidssteun, en moeten dus zelf de broek ophouden.

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Waar hoopt Verstappen op?

Van Verstappen is bekend dat hij een groot hart heeft voor zijn sport. In een interview met Formule 1 Magazine wordt Verstappen gevraagd wat ervoor nodig is om de autosport populair te houden in Nederland: "Dat ligt niet in mijn handen. De populariteit hangt vooral af van het talent dat eraan zit te komen en waarvan er hopelijk iemand het schopt tot de Formule 1. Dat creëert toch de grootste hype. Toeval speelt ook een grote rol. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland."

Wat moet de overheid doen?

Verstappen weet dat er geld nodig is: "Hopelijk pakt de overheid ook de handschoen op. Ondersteuning is op bepaalde momenten belangrijk. Iedereen heeft gezien wat autosport teweeg kan brengen. Kijk maar eens naar Duitsland. Alles moet heel groen zijn, maar het is tegelijkertijd ook het land van de grote fabrikanten. Dat is een spagaat. Gelukkig hebben ze daar veel mooie races, zoals de 24 uur van de Nürburgring. Maar dat soort evenementen zijn ook lastig te organiseren."

'Je legt makkelijker een grasveldje aan'

Verstappen realiseert zich ook dat de autosport niet zomaar een sport is: "Het is moeilijk om een structuur neer te zetten. De autosport is immers geen voetbal. Je legt makkelijker een grasveldje aan dan een circuit. Geld speelt natuurlijk een enorme rol. We zien in Spanje bijvoorbeeld hoe het ook kan, hoeveel ondersteuning daar is voor motorcoureurs en circuits. Natuurlijk hebben ze daar meer ruimte en mogelijkheden, maar er is ook meer prioriteit."

Verstappen vervolgt zijn verhaal: "Dat zie je bij veel Olympische sporten ook. Als een land het echt wil, dan kun je mogelijkheden creëren voor talenten om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen." 

Erwinnaar

Posts: 5.801

Uiteindelijk groot door succes supporters die alweer massaal afhaken na de hype. Dat zie je nu al natuurlijk.

Ga je met pen en papier rond op zo'n massa tribune met dronken mafkezen in Zandvoort om te turfen of ze Van Hoepen of Van Kalmthout kennen dan is er weinig papier nodig en daarmee aange... [Lees verder]

  • 9
  • 5 aug 2026 - 10:08
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.224

    Ja, een grasveldje is zo aangelegd, maar dat werkt niet zo bij alle sporten.
    Je wilt niet weten wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een kantklostoernooi.

    • + 3
    • 5 aug 2026 - 09:47
    • Joeppp

      Posts: 8.748

      Ja, maar dat is ook zo ingewikkeld dat het vaak in de war raakt.

      • + 5
      • 5 aug 2026 - 10:00
  • Erwinnaar

    Posts: 5.801

    Uiteindelijk groot door succes supporters die alweer massaal afhaken na de hype. Dat zie je nu al natuurlijk.

    Ga je met pen en papier rond op zo'n massa tribune met dronken mafkezen in Zandvoort om te turfen of ze Van Hoepen of Van Kalmthout kennen dan is er weinig papier nodig en daarmee aangetoond dat Nederlanders verder weinig affiniteit met autosport hebben.

    Jammer want er zijn zelfs winnende teams zoals VAR en MP Motorsport op hoog niveau actief.

    • + 9
    • 5 aug 2026 - 10:08
    • Erwinnaar

      Posts: 5.801

      Daarnaast nog dit, als men in Zandvoort 1 scheet laat kost dat al een geluidsdag.
      Dan nog de beestjes en niet in mijn achtertuin mentaliteit.....

      Nee, blijft behelpen op een opleving van 15 jaar na en een periode Jos Verstapppen.

      Periode rond Albers, Doornbos of Van der Garde maakte amper wat los en kon je als Nederlander redelijk de circuits afstruinen om niet als idioot bekeken te worden. Hahahaha.

      • + 3
      • 5 aug 2026 - 10:13
    • Kennie

      Posts: 2.739

      Je hebt helemaal gelijk, maar persoonlijk vind ik het niet erg dat het nu weer een beetje wegzakt. Het is nu eenmaal zo dat succes aantrekkelijk is om te volgen en dat je altijd een die hard groepje hebt die het ervoor en erna blijft volgen. Structureel F1 coureurs leveren is er voor weinig landen bij behalve engeland. Maar ook daar was de spoeling dun na James Hunt en voor Damon Hill. Duitsland zie je hetzelfde, Frankrijk had alleen Prost die de top van de top was. Wanneer Max stopt zakken de F1 kijkcijfers absoluut, maar wie weet, er is in ieder geval weer een grote, hele grote groep mensen geweest die zich WEL kan herinneren dat er nederlands F1 succes was. Ik zal het sowieso blijven volgen. Voor het zelfde geld zegt Max wel "ik ga niet tot mijn veertigste door" maar dat heb ik er meer horen zeggen en wie weet rijdt Max over 10 jaar nog steeds rond tegen de zoon of dochter van *vul maar in*

      Wij hebben al Nederland al heel lang geleden de boot naar een echte, serieuze autosport geschiedenis gemist. Te veel terughoudendheid uit de politiek was daar zeker een oorzaak van. Ik verwacht niet dat dat gaat veranderen in de toekomst, maar ik laat me verrassen.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 12:28
    • Erwinnaar

      Posts: 5.801

      Ook allemaal eens, kennie!
      Mooi betoog.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 12:34
  • mordor

    Posts: 2.193

    We kunnen hier beter energie steken in het inrichten van het Ministery of Silly Walks. Dat sluit beter aan bij de belevingswereld van de huidige Bestuurders

    • + 5
    • 5 aug 2026 - 10:10
  • MLTG

    Posts: 1.217

    Het is natuurlijk ook niet alleen de banen die een probleem zijn. het kost ook een vermogen om een beetje competitief te zijn.
    Zeker bij motorsporten maakt het materiaal echt wel een verschil. Dan kan je om de km een baan neer leggen. Als niemand het kan
    betalen om winnen materiaal aan te schaffen kom je nergens. Verstappen had de mogelijkheid om al vroeg ermee te beginnen en
    dat zijn ouders de kennis , geld en de tijd hadden. Maar dat geluk heeft maar hoeveel nederlanders hebben.

    • + 3
    • 5 aug 2026 - 10:19
  • JeanLuc Picard

    Posts: 376

    Wat bugettair ook zou helpen is als Max in Nederland komt wonen.

    • + 8
    • 5 aug 2026 - 10:44
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.493

      pff lekker links joh. Wat zou jij doen als je 70 miljoen per jaar verdiend? ook 50% afdragen aan de overheid? Denk het van niet.

      • + 7
      • 5 aug 2026 - 11:36
    • F1jos

      Posts: 5.532

      In de koelkast verstoppen voor de belastingdienst.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 12:43
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.168

      @JanLoiPicard
      "Wat bugettair ook zou helpen is als Max in Nederland komt wonen."

      Gefeliciteerd, je hebt hiermee de meest bekrompen opmerking van de dag te pakken!
      Het is trouwens: budgettair. Of 'budgetair' als je naar een belastingvriendelijker land wil vliegen...

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 13:21
    • StevenQ

      Posts: 10.677

      Max betaalt meer belasting in Nederland dan de meeste Nederlanders

      Wat denk je van de BTW op alle verkochte merchandise en de PH registratie van dat vliegtuig?

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 14:09
  • Verstoppen

    Posts: 2.116

    Wat een kleurrijk vocabulaire heeft Max tegenwoordig:

    -spagaat
    -de handschoen oppakken
    -tot wasdom komen

    • + 5
    • 5 aug 2026 - 11:06
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Op de meest elementaire zaken, voorzieningen, instanties, instellingen en hulpdiensten wordt bezuinigd. Zolang dat het geval is (en dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan), zet geen politieke partij het in haar program om de autosport te gaan subsidiëren, zeker ook omdat het een financieel risicovol project is. Het zou politieke zelfmoord betekenen in een land waarin een sport populair is zodra er successen zijn...

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 13:00
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    De Nederlandse overheid die een handschoen oppakt?
    Ja, om je er vervolgens vol mee in je gelaat te slaan...

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 15:42
  • RH

    Posts: 819

    Het financieren van sport op professionele basis of subsidiëren van professionele sporters is geen taak van de overheid
    Prima dat dit het bedrijfsleven wil doen, maar niet de belastingbetaler

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 15:49
  • jd2000

    Posts: 7.877

    Overheid moet überhaupt geen geld in sport steken en zeker niet in autosport. Dat gemeentes laagdrempelige dingen financieren als trapveldjes etc. is toe te juichen. Dat is voor iedereen beschikbaar.

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 16:33

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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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