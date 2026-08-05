Max Verstappen daagt de Nederlandse overheid uit om meer geld te steken in de toekomst van de autosport. Mede door de successen van Verstappen is de sport in populariteit gegroeid, en dat zorgde ook voor de comeback van de Dutch Grand Prix. Verstappen daagt de overheid uit om meer te investeren in de sport.

Door de successen van Verstappen in de Formule 1 is de populariteit van de sport enorm toegenomen. De races in de koningsklasse trekken veel meer publiek, en de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort is ook een groot succes. Later deze maand wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verreden, ook omdat de organisatie niet weet of ze in de toekomst nog winst kunnen boeken. Ze krijgen geen overheidssteun, en moeten dus zelf de broek ophouden.

Waar hoopt Verstappen op?

Van Verstappen is bekend dat hij een groot hart heeft voor zijn sport. In een interview met Formule 1 Magazine wordt Verstappen gevraagd wat ervoor nodig is om de autosport populair te houden in Nederland: "Dat ligt niet in mijn handen. De populariteit hangt vooral af van het talent dat eraan zit te komen en waarvan er hopelijk iemand het schopt tot de Formule 1. Dat creëert toch de grootste hype. Toeval speelt ook een grote rol. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland."

Wat moet de overheid doen?

Verstappen weet dat er geld nodig is: "Hopelijk pakt de overheid ook de handschoen op. Ondersteuning is op bepaalde momenten belangrijk. Iedereen heeft gezien wat autosport teweeg kan brengen. Kijk maar eens naar Duitsland. Alles moet heel groen zijn, maar het is tegelijkertijd ook het land van de grote fabrikanten. Dat is een spagaat. Gelukkig hebben ze daar veel mooie races, zoals de 24 uur van de Nürburgring. Maar dat soort evenementen zijn ook lastig te organiseren."

'Je legt makkelijker een grasveldje aan'

Verstappen realiseert zich ook dat de autosport niet zomaar een sport is: "Het is moeilijk om een structuur neer te zetten. De autosport is immers geen voetbal. Je legt makkelijker een grasveldje aan dan een circuit. Geld speelt natuurlijk een enorme rol. We zien in Spanje bijvoorbeeld hoe het ook kan, hoeveel ondersteuning daar is voor motorcoureurs en circuits. Natuurlijk hebben ze daar meer ruimte en mogelijkheden, maar er is ook meer prioriteit."

Verstappen vervolgt zijn verhaal: "Dat zie je bij veel Olympische sporten ook. Als een land het echt wil, dan kun je mogelijkheden creëren voor talenten om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen."