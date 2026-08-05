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'Geen upgrades meer voor Verstappen: Red Bull gooit focus op 2027'

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'Geen upgrades meer voor Verstappen: Red Bull gooit focus op 2027'

Max Verstappen hoeft in de tweede seizoenshelft van 2026 niet te rekenen op een reeks grote upgrades van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om de blik eerder dan vorig jaar op 2027 te richten, waardoor de ontwikkeling van de RB22 geleidelijk wordt afgebouwd.

Dat betekent niet dat de wagen van Verstappen helemaal niet meer verbeterd wordt. Volgens teambaas Laurent Mekies staan er nog wel updates op de planning, maar de omvang en frequentie daarvan zullen beperkter zijn dan tijdens de titelstrijd van vorig seizoen.

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Mekies maakte tijdens het raceweekend in Hongarije duidelijk dat Red Bull binnenkort een belangrijke beslissing moet nemen over de verdeling van de beschikbare middelen. De renstal zal moeten bepalen hoeveel tijd, geld en mankracht nog in de RB22 wordt geïnvesteerd, terwijl een steeds groter deel van de focus verschuift naar de auto voor 2027.

De Fransman benadrukte dat de ontwikkeling van de huidige wagen niet abrupt stopt. "We blijven de RB22 verbeteren, maar we zullen niet dezelfde hoeveelheid updates brengen als vorig seizoen. Op een bepaald moment moet je de balans vinden tussen het huidige seizoen en de voorbereiding op de toekomst", klinkt het in gesprek met diverse media.

Titelstrijd van vorig jaar speelt mee

Vorig seizoen bleef Red Bull tot diep in het kampioenschap nieuwe onderdelen introduceren, omdat Verstappen tot de laatste races in de strijd om de wereldtitel verwikkeld was. De Nederlander kwam uiteindelijk slechts twee punten tekort om Lando Norris van de titel te houden. Door die late ontwikkelingsslag begon Red Bull minder vroeg aan het volledig nieuwe project voor 2026.

Volgens Mekies bevindt de ploeg zich nu in een andere situatie. Red Bull heeft sinds de seizoensopener veel vooruitgang geboekt en de achterstand op de topteams aanzienlijk verkleind, maar beseft ook dat het steeds moeilijker wordt om de laatste tienden uit de RB22 te halen. Verstappen bewees met zijn tweede plaats in Hongarije dat podiums nog altijd mogelijk zijn, maar een groot upgradepakket waarmee Red Bull plots opnieuw de maat van de concurrentie neemt, lijkt door de vroege focus op 2027 minder waarschijnlijk.

snailer

Posts: 34.127

Ik heb absoluut geen vertrouwen in Wache. Hij kan het niet, heeft vanaf 2023 van de beste auto langzaam maar zeker de 4de beste auto gemaakt.

Maar ik vind het fout. Uit alles blijkt dat er een zeer grote issue in de auto zit. En dat is dat de snelheid die aero technisch in deze RBR zit niet of z... [Lees verder]

  • 21
  • 5 aug 2026 - 08:26
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • Flexwing

    Posts: 508

    Kansloos ook voor volgend jaar.
    Max moet echt overstappen naar ander team.
    Anders geen 5e wereldkampioen meer.

    • + 3
    • 5 aug 2026 - 08:03
    • snailer

      Posts: 34.127

      Ik hoop dat hij na dit seizoen niet meer in F1 rijdt. Ik kijk er naar uit dat hij de grote endurance races gaat doen over de hele wereld. Om er een paar te moemen.... Spa 24h, Lemans, Daytona, de ring, etc...

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 08:28
    • Polleken

      Posts: 1.036

      @Snailer , ben et met je eens maar hoop ook nog wel dat hij nog ff blijft in de f1

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 09:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.873

      17 woorden al om tot dezelfde strekking te komen.....Flexwing gaat er op vooruit!

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 11:16
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Max op de koffie bij onze Vlaamse vrienden van 'PlaySports'...
    Max Verstappen in gesprek met Sam & Dennis! | The Paddock On Tour
    (11,44 minuten)

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    • + 1
    • 5 aug 2026 - 08:19
  • snailer

    Posts: 34.127

    Ik heb absoluut geen vertrouwen in Wache. Hij kan het niet, heeft vanaf 2023 van de beste auto langzaam maar zeker de 4de beste auto gemaakt.

    Maar ik vind het fout. Uit alles blijkt dat er een zeer grote issue in de auto zit. En dat is dat de snelheid die aero technisch in deze RBR zit niet of zelden kan worden ontsloten. Als ze nu stoppen met ontwikkelen, dan zullen ze pas begin 2027 constateren DAT (ik denk dat ze op 'papier' niet kunnen fixen) de RBR nog steeds die grote issue heeft. Ze moeten nu alles inzetten er op dat ze deze grote issue oplossen. Ze kunnen nu updates brengen op dat gebied en dan op de baan testen of het een vooruitgang is.

    • + 21
    • 5 aug 2026 - 08:26
    • mdfc33

      Posts: 368

      Er is iets fundamenteels fout met het chassis. Hetzelfde probleem had Mercedes de afgelopen jaren. De auto is onvoorspelbaar. De data correleert niet met wat de coureur ervaart. Dat is een duidelijke aanwijzing dat er een fout zit in de basis en dat los je niet op met updates. Daarom ook nu de focus op 2027. Terug naar de tekentafel. Wel iets te vroeg voor de nieuwe windtunnel ben ik bang. Ik ben het met je eens dat Pierre Waché niet echt in staat is gebleken om die bug of die foute variabele te vinden die iedere keer weer de kop opsteekt. Daaraan merk je het gemis van iemand als Adrian Newey.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 10:35
    • iOosterbaan

      Posts: 2.208

      It's like slapping lipstick on a pig!

      Maar mdfc33 heeft in die zin gelijk, als de RB22 in het window zit, dan zit die echt dicht op de Mercedes/McLaren/Ferrari. Maar het window is extreem klein en moeilijk te vinden en verandert op basis van baan/buiten temperatuur.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 11:30
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.493

      juist Snailer. Totaal met je eens. Wache zal wel beschermd worden door zijn franse vriend Meckies.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 11:35
    • Snork

      Posts: 22.855

      Ik ben het niet helemaal eens met de meningen van diverse forumleden over Wache. Hij heeft naar mijn mening de auto van 2023 niet slechter gemaakt. De concurrentie en dan vooral McLaren deed in 2024 en 2025 gewoonweg slimmere dingen zoals de innovatieve metalen in de remtrommels waarmee ze de temperatuur van de banden beter konden managen. En dat was een cruciale zet om een snellere auto dan Red Bull Racing op de baan te krijgen.
      Dit jaar is de auto compleet nieuw met ander aerodynamisch concept en daarmee geen voortzetting van wat Newey ooit gecreëerd heeft. Met RBPT rijden ze voor het eerst met een compleet eigen motor die ook nog eens qua concept nieuw is. In het eerste jaar doen ze dat heel netjes (understatement). Niet alleen qua motorperformance, ook qua integratie in het chassis.

      Belangrijkste aandachtspunt wat ik nu zie is dat ze gaan snappen waarom de RB22 zo wispelturig is qua afstelling en gedrag en ervoor kunne zorgen dat de auto een breder en meer voorspelbaar raamwerk krijgt waarin het potentieel benut kan worden. Ik geef Wache die kans. En let wel, Wache is technisch verantwoordelijk, maar het intellect zit in het team van engineers en designers. Dat verandert niet van ene op andere dag met wisselen van Wache voor een andere technisch verantwoordelijke.
      En Newey met al zijn talent kan het ook niet alleen, wat nu overduidelijk blijkt.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 12:13
    • snailer

      Posts: 34.127

      In een progressief beter wordende sport is gelijk blijven per saldo slechter worden.

      1 ding is zeker. Van de beste auto begin 2023 is langzaam aan de auto afgegleden naar gemiddeld de 4de auto.

      Zoals al door me aangegeven is de potentie er nog steeds. Maar de ophanging, wat onderdeel is door de mountpoints van het chassis, maken de auto onhandelbaar. Mogelijk is het zo dat gemiddeld de auto sneller is dan het jaar er voor. Relatief gezien is de auto slechter geworden. En de auto is voor zeker veel slechter geworden waar het de driv-abulity betreft.

      In 2023 al gingen sterke geruchten dat Newey, die toen al niet meer de nummer 1 designer was, het absoluut niet eens was met de nieuwe ophanging.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 12:56
    • Snork

      Posts: 22.855

      Ik weet niet of de geometrie van de wielophanging de oorzaak is van het wispelturig gedrag. Waar heb je dat gelezen?

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 16:54
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    Kop: "Geen upgrades meer voor Verstappen"
    In het "artikel": "Volgens teambaas Laurent Mekies staan er nog wel updates op de planning..."

    Dus geen is geen geen? 🤔

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 15:40

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Datum
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-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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