Max Verstappen hoeft in de tweede seizoenshelft van 2026 niet te rekenen op een reeks grote upgrades van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om de blik eerder dan vorig jaar op 2027 te richten, waardoor de ontwikkeling van de RB22 geleidelijk wordt afgebouwd.

Dat betekent niet dat de wagen van Verstappen helemaal niet meer verbeterd wordt. Volgens teambaas Laurent Mekies staan er nog wel updates op de planning, maar de omvang en frequentie daarvan zullen beperkter zijn dan tijdens de titelstrijd van vorig seizoen.

Red Bull maakt andere afweging dan in 2025

Mekies maakte tijdens het raceweekend in Hongarije duidelijk dat Red Bull binnenkort een belangrijke beslissing moet nemen over de verdeling van de beschikbare middelen. De renstal zal moeten bepalen hoeveel tijd, geld en mankracht nog in de RB22 wordt geïnvesteerd, terwijl een steeds groter deel van de focus verschuift naar de auto voor 2027.

De Fransman benadrukte dat de ontwikkeling van de huidige wagen niet abrupt stopt. "We blijven de RB22 verbeteren, maar we zullen niet dezelfde hoeveelheid updates brengen als vorig seizoen. Op een bepaald moment moet je de balans vinden tussen het huidige seizoen en de voorbereiding op de toekomst", klinkt het in gesprek met diverse media.

Titelstrijd van vorig jaar speelt mee

Vorig seizoen bleef Red Bull tot diep in het kampioenschap nieuwe onderdelen introduceren, omdat Verstappen tot de laatste races in de strijd om de wereldtitel verwikkeld was. De Nederlander kwam uiteindelijk slechts twee punten tekort om Lando Norris van de titel te houden. Door die late ontwikkelingsslag begon Red Bull minder vroeg aan het volledig nieuwe project voor 2026.

Volgens Mekies bevindt de ploeg zich nu in een andere situatie. Red Bull heeft sinds de seizoensopener veel vooruitgang geboekt en de achterstand op de topteams aanzienlijk verkleind, maar beseft ook dat het steeds moeilijker wordt om de laatste tienden uit de RB22 te halen. Verstappen bewees met zijn tweede plaats in Hongarije dat podiums nog altijd mogelijk zijn, maar een groot upgradepakket waarmee Red Bull plots opnieuw de maat van de concurrentie neemt, lijkt door de vroege focus op 2027 minder waarschijnlijk.