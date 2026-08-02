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Bizarre voorspelling: "Aston Martin wint binnen twee jaar races"

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Bizarre voorspelling: "Aston Martin wint binnen twee jaar races"

David Coulthard denkt dat het team van Aston Martin in twee jaar Grands Prix kan gaan winnen. De Britse renstal heeft een dramatische start van het seizoen achter de rug, en ze waren met afstand het slechtste team. In Hongarije introduceerde Aston Martin echter hoopgevende updates, en Coulthard ziet het als het begin van iets moois.

Het team van Aston Martin heeft een waardeloze eerste seizoenshelft achter de rug. Het team leek een outsider voor het podium te zijn met topontwerper Adrian Newey aan het roer en krachtbronnen van Honda, maar al snel werd duidelijk dat de droom een verschrikkelijke nachtmerrie was. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso waren nauwelijks in staat om de races uit te rijden, en ze worstelden met de auto. In Hongarije leken de updates te werken, en na de zomerstop komt Honda ook met een nieuwe motor.

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Hoe slecht was Aston Martin?

De updates geven de burger moed, en oud-coureur en analist David Coulthard probeert het positief in te zien. In de podcast Up To Speed geeft hij zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat ze zelfs bij Aston zouden zeggen: 'We willen dat dit seizoen uit de geschiedenisboekjes wordt gewist.'"

Aston Martin heeft met Alonso wel een puntje gescoord, maar daar hecht Coulthard geen waarde aan: "Dat ene puntje waar je het over hebt, kwam natuurlijk door Fernando in Monaco, in een race waar volgens mij meer straffen werden uitgedeeld dan dat er coureurs waren. Dat was wel een schok, hé?"

'Ze gaan in de komende twee jaar races winnen'

Toch denkt Coulthard dat Aston Martin kan terugslaan: "Kijk, Aston Martin was echt heel slecht, echt heel erg slecht. Ik denk dat de samenvatting neerkwam op een seconde die lag aan de motor en een paar seconden die aan de auto zelf lagen. Maar geloof me, ze zullen in de komende twee jaar het team zijn dat de grootste vooruitgang gaat boeken. Ik voorspel dat ze in de komende twee jaar Grands Prix gaan winnen."

racepace1

Posts: 925

Natuurlijk kan het, Als Honda het voor elkaar krijgt en Newey doet zijn ding dan kan het.
FF kijken weten jullie McLaren nog....

  • 10
  • 2 aug 2026 - 11:22
F1 Nieuws David Coulthard Aston Martin

Reacties (11)

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  • Snorremans

    Posts: 351

    Niks wat erop wijst dat dat gaat gebeuren. Ik ga er dan ook maar vanuit dat DC tijdens deze uitspraak een slokje teveel ophad.

    • + 2
    • 2 aug 2026 - 10:56
    • snailer

      Posts: 34.096

      Ik denk dat nu Dc een AM in zijn garage heeft. Een splinternieuwe met o km oo de teller.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 11:05
  • racepace1

    Posts: 925

    Natuurlijk kan het, Als Honda het voor elkaar krijgt en Newey doet zijn ding dan kan het.
    FF kijken weten jullie McLaren nog....

    • + 10
    • 2 aug 2026 - 11:22
    • Patrace

      Posts: 6.877

      Precies, dat dus.
      Ze hebben alles in huis om het voor elkaar te krijgen, alleen moet alles nog goed op zijn plek vallen. Gebeurt dat (dus Honda komt met goede ADUO updates aan de motor en Newey komt met goede updates voor de auto), dan kunnen ze zomaar de sprong naar de top maken. Of dat binnen twee jaar gebeurt, zullen we zien, maar het is zeker mogelijk.

      • + 3
      • 2 aug 2026 - 15:18
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.323

    Dit is niet bizar dit is optimistisch , bizar zou zijn : AM zegt over twee jaar alle races met een één - twee van het hele seizoen te winnen inclusief alle sprintraces poles, sprint poles, snelste rondes etc

    • + 2
    • 2 aug 2026 - 12:33
    • Illym3ns

      Posts: 241

      Tsja, meneer de schrijvert is op dreef. En hij heeft duidelijk weekenddienst.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 19:23
  • Cicero

    Posts: 1.673

    Panis won ooit een grand prix in een ligier. Vettel in een torro rosso. Dus ja, het kan zelfs dit seizoen nog. 🤣. Maar serieus als een newey een goede wagen ontwerpt en Honda z'n motor echt flink verbeterd, waarom zouden ze dan niet mee kunnen gaan doen volgend jaar?

    • + 4
    • 2 aug 2026 - 12:44
    • Damon Hill

      Posts: 19.848

      Nee, het kan niet dit seizoen nog. Totaal andere situatie en totaal andere tijd.

      Ten eerste waren de Ligier en de Toro Rosso geen slechte teams, die reden gewoon in de subtop. Toro Rosso was door hun motor op de snelle circuits zoals Monza zelfs één van de beste auto's op de grid, wat duidelijk te zien was op Monza want los van de pole voor Vettel stond zelfs Bourdais op P4 geloof ik. Dat Vettel zijn pole ook omzette in een zege was pure klasse, maar de auto was die specifieke race ook gewoon echt heel goed.

      Panis in Monaco is los van dat de Ligier best een prima auto was, ook een ander verhaal: er kwamen namelijk maar 3 rijders aan de finish. Dat is in dit F1-tijdperk totaal ondenkbaar. De auto's zijn enorm betrouwbaar, iets van wat in de jaren '90 wel anders was. Los van de vele crashes tijdens die race in Monaco (Schumacher de muur in, Jos Verstappen de muur in, Villeneuve die op een achterblijver knalt) waren er ook veel rijders met materiaalpech, met Hill en Alesi als meest opvallende, want die kregen beide pech toen ze aan de leiding gingen.

      Kortom, totaal ondenkbaar. AM rijdt bijna stijf achteraan, met een overbejaarde Alonso en een F1-onwaardige Lance Stroll, in een tijdperk waarin altijd heel weinig uitvallers zijn. Dus nee, ze gaan dit jaar helemaal niets winnen. En volgend jaar ook niet met dit rijdersduo. Ook voor Alonso houdt het echt een keertje op.

      • + 1
      • 3 aug 2026 - 10:11
  • Kubica

    Posts: 5.780

    Lazen we dat een aantal jaar geleden niet ook al ?

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 15:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Nee, een aantal jaar geleden las ik enkel de foto's in Playboy...

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 21:09
  • Larry Perkins

    Posts: 66.831

    Als Alonso (wie moet het anders doen?) binnen twee jaar een GP wint krijgt hij zo'n boost dat hij minstens tot zijn 50e in de Formule 1 blijft, in de hoop op een derde wereldtitel...

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 16:44

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Team
Punten
1
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Ferrari
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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Team profiel

Aston Martin
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