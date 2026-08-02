David Coulthard denkt dat het team van Aston Martin in twee jaar Grands Prix kan gaan winnen. De Britse renstal heeft een dramatische start van het seizoen achter de rug, en ze waren met afstand het slechtste team. In Hongarije introduceerde Aston Martin echter hoopgevende updates, en Coulthard ziet het als het begin van iets moois.

Het team van Aston Martin heeft een waardeloze eerste seizoenshelft achter de rug. Het team leek een outsider voor het podium te zijn met topontwerper Adrian Newey aan het roer en krachtbronnen van Honda, maar al snel werd duidelijk dat de droom een verschrikkelijke nachtmerrie was. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso waren nauwelijks in staat om de races uit te rijden, en ze worstelden met de auto. In Hongarije leken de updates te werken, en na de zomerstop komt Honda ook met een nieuwe motor.

Hoe slecht was Aston Martin?

De updates geven de burger moed, en oud-coureur en analist David Coulthard probeert het positief in te zien. In de podcast Up To Speed geeft hij zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat ze zelfs bij Aston zouden zeggen: 'We willen dat dit seizoen uit de geschiedenisboekjes wordt gewist.'"

Aston Martin heeft met Alonso wel een puntje gescoord, maar daar hecht Coulthard geen waarde aan: "Dat ene puntje waar je het over hebt, kwam natuurlijk door Fernando in Monaco, in een race waar volgens mij meer straffen werden uitgedeeld dan dat er coureurs waren. Dat was wel een schok, hé?"

'Ze gaan in de komende twee jaar races winnen'

Toch denkt Coulthard dat Aston Martin kan terugslaan: "Kijk, Aston Martin was echt heel slecht, echt heel erg slecht. Ik denk dat de samenvatting neerkwam op een seconde die lag aan de motor en een paar seconden die aan de auto zelf lagen. Maar geloof me, ze zullen in de komende twee jaar het team zijn dat de grootste vooruitgang gaat boeken. Ik voorspel dat ze in de komende twee jaar Grands Prix gaan winnen."