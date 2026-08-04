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Verstappen aangespoord om Mercedes boven McLaren te verkiezen

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Verstappen aangespoord om Mercedes boven McLaren te verkiezen

Hoewel het er steeds sterker op lijkt dat Max Verstappen ook in 2027 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt, blijven de speculaties over zijn toekomst volop doorgaan. Voormalig teambaas Günther Steiner kreeg in de Red Flags-podcast de vraag welke bestemming hij de viervoudig wereldkampioen zou adviseren als hij volledig vrij kon kiezen. Zijn antwoord liet weinig aan duidelijkheid te wensen over.

Verstappen werd de voorbije maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, nadat de RB22 opnieuw tekortschiet ten opzichte van de concurrentie. De Nederlander maakte meermaals duidelijk dat hij alleen wil vechten om overwinningen, waardoor Mercedes, McLaren en Ferrari geregeld werden genoemd als mogelijke alternatieven. Inmiddels lijkt een overstap echter steeds minder waarschijnlijk, al blijft het onderwerp populair in de Formule 1-wereld.

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Steiner kiest zonder twijfel voor Mercedes

Steiner hoeft niet lang na te denken wanneer hem wordt gevraagd waar hij Verstappen zou onderbrengen. "Ik zou voor Mercedes kiezen", klinkt het resoluut in de Red Flags-podcast. Op de vraag welk team daarna zijn voorkeur zou krijgen, plaatst de Italiaan McLaren op de tweede plaats, met Ferrari daarachter.

Volgens Steiner is die rangschikking vooral gebaseerd op zijn verwachtingen voor het nieuwe reglement dat in 2027 verder ontwikkeld zal worden. Hoewel McLaren de voorbije twee seizoenen de constructeurstitel wist te veroveren en de Mercedes-motor uitstekend benut, ziet hij de Duitse constructeur op langere termijn als de veiligste keuze.

Vertrouwen in Mercedes onder nieuwe reglementen

Steiner legt uit waarom hij Mercedes nét hoger inschat dan McLaren. Volgens hem is het zeker niet uitgesloten dat McLaren de concurrentie opnieuw aftroeft, maar verwacht hij uiteindelijk dat Mercedes de sterkste ontwikkeling zal laten zien.

"McLaren kan Mercedes natuurlijk verslaan, maar ik verwacht dat Mercedes minstens hetzelfde niveau haalt als het gaat om de ontwikkeling van de auto. Misschien doen ze het zelfs beter. Ik heb er veel vertrouwen in dat Mercedes de nieuwe reglementen uitstekend begrijpt en de wagen daardoor steeds verder in de juiste richting zal ontwikkelen", besluit Steiner.

Mr Marly

Posts: 8.037

Of wachten op Ferrari dan maakt hij zich onsterfelijk in de sport en kan niemand meer om hem heen als absolute grootheid. Ferrari heeft sowieso een zwak voor meervoudige wereldkampioenen. Red Bull inruilen voor een klantenteam alleen omdat GP daar heen gaat lijkt mij geen goede zet (ik zeg dit al... [Lees verder]

  • 3
  • 4 aug 2026 - 17:48
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Flexwing

    Posts: 507

    Steiner heeft helemaal gelijk.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 17:33
    • Mr Marly

      Posts: 8.037

      Of wachten op Ferrari dan maakt hij zich onsterfelijk in de sport en kan niemand meer om hem heen als absolute grootheid. Ferrari heeft sowieso een zwak voor meervoudige wereldkampioenen. Red Bull inruilen voor een klantenteam alleen omdat GP daar heen gaat lijkt mij geen goede zet (ik zeg dit als fan van McLaren).

      • + 3
      • 4 aug 2026 - 17:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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