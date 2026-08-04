Hoewel het er steeds sterker op lijkt dat Max Verstappen ook in 2027 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt, blijven de speculaties over zijn toekomst volop doorgaan. Voormalig teambaas Günther Steiner kreeg in de Red Flags-podcast de vraag welke bestemming hij de viervoudig wereldkampioen zou adviseren als hij volledig vrij kon kiezen. Zijn antwoord liet weinig aan duidelijkheid te wensen over.

Verstappen werd de voorbije maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, nadat de RB22 opnieuw tekortschiet ten opzichte van de concurrentie. De Nederlander maakte meermaals duidelijk dat hij alleen wil vechten om overwinningen, waardoor Mercedes, McLaren en Ferrari geregeld werden genoemd als mogelijke alternatieven. Inmiddels lijkt een overstap echter steeds minder waarschijnlijk, al blijft het onderwerp populair in de Formule 1-wereld.

Steiner kiest zonder twijfel voor Mercedes

Steiner hoeft niet lang na te denken wanneer hem wordt gevraagd waar hij Verstappen zou onderbrengen. "Ik zou voor Mercedes kiezen", klinkt het resoluut in de Red Flags-podcast. Op de vraag welk team daarna zijn voorkeur zou krijgen, plaatst de Italiaan McLaren op de tweede plaats, met Ferrari daarachter.

Volgens Steiner is die rangschikking vooral gebaseerd op zijn verwachtingen voor het nieuwe reglement dat in 2027 verder ontwikkeld zal worden. Hoewel McLaren de voorbije twee seizoenen de constructeurstitel wist te veroveren en de Mercedes-motor uitstekend benut, ziet hij de Duitse constructeur op langere termijn als de veiligste keuze.

Vertrouwen in Mercedes onder nieuwe reglementen

Steiner legt uit waarom hij Mercedes nét hoger inschat dan McLaren. Volgens hem is het zeker niet uitgesloten dat McLaren de concurrentie opnieuw aftroeft, maar verwacht hij uiteindelijk dat Mercedes de sterkste ontwikkeling zal laten zien.

"McLaren kan Mercedes natuurlijk verslaan, maar ik verwacht dat Mercedes minstens hetzelfde niveau haalt als het gaat om de ontwikkeling van de auto. Misschien doen ze het zelfs beter. Ik heb er veel vertrouwen in dat Mercedes de nieuwe reglementen uitstekend begrijpt en de wagen daardoor steeds verder in de juiste richting zal ontwikkelen", besluit Steiner.