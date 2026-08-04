De Formule 1 heeft bekendgemaakt wanneer de Grand Prix van Bahrein plaats gaat vinden in Maleisië. In de afgelopen weken werd er gespeculeerd over een mogelijke nachtrace op het bloedhete circuit in Sepang. Maar inmiddels heeft de FIA aan die geruchten een einde gemaakt.

De F1 is met een zeer opmerkelijke compromis gekomen voor de GP van Bahrein. Aangezien de race in de golfstaat niet doorgaat vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten, heeft de FIA samen met de FOM besloten om op Sepang de Grand Prix door te laten gaan. Echter zal de wedstrijd nog altijd onder de naam 'Grand Prix van Bahrein' verreden worden.

Tijdschema bekendgemaakt

De race in Maleisië zal in ieder geval onder bloedhete omstandigheden verreden gaan worden. De FIA heeft via haar officiële kanalen bekendgemaakt dat de race niet s'avonds verreden zal gaan worden. Om 15:00 uur plaatselijke tijd gaan de lichten op groen voor alle F1-coureurs.

Tijdschema GP Bahrein in Maleisië:

Vrijdag 2 oktober:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur - 17:00 uur

Zaterdag 3 oktober:

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 4 oktober:

Grand Prix van Maleisië: 15:00 uur - 17:00 uur

🚨 Timing Update 🚨



2026 Formula 1 official start times for the remaining races of the season.#FIA #F1 pic.twitter.com/T4QGXbDd9v — FIA (@fia) August 4, 2026

Verstappen zeer succesvol op Sepang

Max Verstappen is in het verleden altijd zeer succesvol geweest in Maleisië. De Nederlander scoorde er in 2015 zijn allereerste punten in de Formule 1, door in een Toro Rosso als zevende over de streep te komen. Toen werd hij de jongste F1-coureur ooit die punten scoorde.

In 2016 en 2017, de laatste twee edities van de Maleisische GP, was Verstappen eveneens zeer succesvol. Met een tweede en een eerste plaats op Sepang, sleepte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing twee knappe podiumplekken binnen.