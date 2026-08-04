user icon
icon

Starttijden bekend: Formule 1-race in Maleisië wordt geen nachtrace

<< Naar nieuwsoverzicht
Starttijden bekend: Formule 1-race in Maleisië wordt geen nachtrace

De Formule 1 heeft bekendgemaakt wanneer de Grand Prix van Bahrein plaats gaat vinden in Maleisië. In de afgelopen weken werd er gespeculeerd over een mogelijke nachtrace op het bloedhete circuit in Sepang. Maar inmiddels heeft de FIA aan die geruchten een einde gemaakt. 

De F1 is met een zeer opmerkelijke compromis gekomen voor de GP van Bahrein. Aangezien de race in de golfstaat niet doorgaat vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten, heeft de FIA samen met de FOM besloten om op Sepang de Grand Prix door te laten gaan. Echter zal de wedstrijd nog altijd onder de naam 'Grand Prix van Bahrein' verreden worden.

Meer over Formule 1 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul
 Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

26 jul

Tijdschema bekendgemaakt 

De race in Maleisië zal in ieder geval onder bloedhete omstandigheden verreden gaan worden. De FIA heeft via haar officiële kanalen bekendgemaakt dat de race niet s'avonds verreden zal gaan worden. Om 15:00 uur plaatselijke tijd gaan de lichten op groen voor alle F1-coureurs. 

Tijdschema GP Bahrein in Maleisië: 

Vrijdag 2 oktober:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur - 17:00 uur

Zaterdag 3 oktober:

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 4 oktober: 

Grand Prix van Maleisië: 15:00 uur - 17:00 uur  

Verstappen zeer succesvol op Sepang 

Max Verstappen is in het verleden altijd zeer succesvol geweest in Maleisië. De Nederlander scoorde er in 2015 zijn allereerste punten in de Formule 1, door in een Toro Rosso als zevende over de streep te komen. Toen werd hij de jongste F1-coureur ooit die punten scoorde. 

 In 2016 en 2017, de laatste twee edities van de Maleisische GP, was Verstappen eveneens zeer succesvol. Met een tweede en een eerste plaats op Sepang, sleepte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing twee knappe podiumplekken binnen. 

Snork

Posts: 22.848

Ga de race zeker kijken, maar niet live. Op zondagochtend rij ik van 8-12u op m’n fietsje. Geen uitslag horen/lezen en de race terugkijken. Doe ik met alle races in Azië.

  • 2
  • 4 aug 2026 - 18:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Maleisië 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.066

    " Om 15:00 uur plaatselijke tijd gaan de lichten op groen voor alle F1-coureurs. "

    Zie het Twitter schema ..........................

    Hoe kan nou in Maleisië, Australié, Monaco en de USA allemaal dezelfde
    aanvangstijd van 15:00u van de GP zijn?!

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 18:17
    • Pietje Bell

      Posts: 36.066

      Oh, zie nu pas dat dat niet de landen en tijden zijn wanneer
      de Bahrein GP begint, maar gewoon alle races het hele seizoen.

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 20:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.878

    Als het in Maleisië 15.00 uur is, is het in Nederland 09.00 uur (op 2 oktober is het nog zomertijd bij ons).

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 18:30
  • Snork

    Posts: 22.848

    Ga de race zeker kijken, maar niet live. Op zondagochtend rij ik van 8-12u op m’n fietsje. Geen uitslag horen/lezen en de race terugkijken. Doe ik met alle races in Azië.

    • + 2
    • 4 aug 2026 - 18:50
  • meister

    Posts: 4.343

    Kans op onweer of ontploffende accu's?

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 20:20

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender
show sidebar