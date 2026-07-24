Fernando Alonso kijkt met vertrouwen terug op de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Hongarije. Hoewel de tweevoudig wereldkampioen met de negentiende tijd in de tweede vrije training eindigde en bijna drie seconden moest toegeven op Lewis Hamilton, is de Spanjaard vooral tevreden over de werking van het omvangrijke updatepakket dat Aston Martin dit weekend heeft meegenomen naar de Hungaroring.

De renstal uit Silverstone introduceerde in Hongarije de eerste grote reeks vernieuwingen voor de AMR26. De pure rondetijden laten nog geen spectaculaire sprong zien, maar intern heerst het gevoel dat de updates precies doen wat vooraf was voorspeld. Volgens Alonso stemt dat optimistisch voor de rest van het seizoen én voor de ontwikkeling richting 2027.

Alonso ziet bevestiging van simulaties

Na afloop van de vrijdag was Alonso dan ook positief over de eerste bevindingen. De ervaren Spanjaard benadrukt dat de correlatie tussen de simulaties en de gegevens op de baan uitstekend was, waardoor Aston Martin vertrouwen krijgt in de ingeslagen ontwikkelingsrichting.

"Ik voel me goed. Over het algemeen zagen we precies de cijfers en de correlatie waar we op hadden gehoopt. Dat is enorm bemoedigend, zowel met het oog op de ontwikkeling van de wagen voor 2027 als voor dit seizoen. Er ligt nog veel werk voor ons, maar dit is een eerste goede stap die ons kan helpen om verder vooruitgang te boeken", aldus Alonso geciteerd door Motorsport Italia.

Tijdens de eerste vrije training kampte de Aston Martin-coureur nog met vervelende trillingen in zijn AMR26, vooral op het lange rechte stuk. Volgens Alonso slaagde het team erin om dat probleem grotendeels op te lossen voor de tweede sessie. "Vanmorgen voelde ik behoorlijk wat vibraties in de auto, vooral op het rechte stuk. De monteurs hebben dat voor de tweede vrije training grotendeels kunnen verhelpen."

Meer vertrouwen in de bochten

Alonso ging ook dieper in op het effect van de nieuwe onderdelen. Volgens de Spanjaard draait het niet alleen om extra snelheid, maar vooral om een beter rijgevoel. Waar de AMR26 tot en met de Grand Prix van België nog veel tijd verloor in de bochten, lijkt dat nadeel nu grotendeels verdwenen.

"We zijn niet verrast door het updatepakket, maar dat is juist positief. We zien geen groot tekort meer in de bochten ten opzichte van de kop van het middenveld. Dat was onze eerste doelstelling: meedoen aan de top van het middenveld."

Toch beseft Alonso dat Aston Martin nog een lange weg te gaan heeft. "Ik denk dat we in de bochten duidelijk competitiever zijn geworden. Nu moeten we blijven werken aan zowel het chassis als de krachtbron. Dit is pas de eerste stap van een langere ontwikkeling, maar de sfeer binnen het team is goed en we hebben bereikt waar we op hadden gehoopt."