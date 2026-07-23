Nog altijd is de toekomst van Fernando Alonso niet zeker in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen die dit na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Aston Martin heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn restant van zijn carrière, als die er nog is. Alonso zelf ging in Boedapest in op zijn aanstaande beslissing en had daarvoor opvallende woorden in het verschiet.

Alonso en Aston Martin beleven tot dusver een verschrikkelijk seizoen. Daar waar de verwachtingen van beiden torenhoog waren met ingang van de nieuwe reglementen, is de realiteit nu dat zij achteraan het veld bungelen met een gigantische afstand richting de topteams. Met alle geluk van de wereld pakte Alonso 1 puntje tijdens de Grand Prix van Monaco, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Aston Martin gaat all-in in Hongarije

Eenmaal aangekomen in Boedapest voor de Grand Prix van Hongarije, schoof Alonso aan bij de persconferentie. Daar stelde de 44-jarige veteraan dat de aanpak van Aston Martin verschilt in tegenstelling tot andere teams. "Ik denk niet dat de upgrades de aanpak veranderen, we gaan naar elke race om het maximale uit wat we hebben te halen", zo klonk het stellig. "Ik denk dat alle teams voor de eerste races hebben gekozen voor een andere strategie om twee of drie tienden per race te winnen. En dan heb je tegen de tiende race een voorsprong van een seconde."

"Dat hebben wij niet gedaan, wij hebben ervoor gekozen om alles in één keer in te zetten om onze achterstand in te halen", zo vervolgde hij. "Ik ben erg trots op het team, op wat ze hebben gedaan om de problemen sinds de test in Bahrein op te lossen."

Boedapest kan toekomst Alonso bepalen

Het bochtige circuit in Boedapest kan een kantelpunt worden Aston Martin en Alonso. Mocht het door Adrian Newey aangekondigde upgrade-pakket zijn vruchten afwerpen, kan dat cruciaal zijn voor de toekomst van de Spanjaard.

"Hopelijk is Boedapest een circuit dat ons ligt. Ik wil vooral begrijpen welke richting de auto opgaat en of we het potentieel kunnen benutten."

'Aston Martin krijgt de beste auto'

Alonso verwacht dus dat Aston Martin de kinderziektes aan de AMR26 uit de wereld gaat helpen. Sterker nog, volgens de tweevoudig wereldkampioen krijgen zij op termijn de beste auto van de grid. "Ik heb van het team een vrij duidelijk beeld gekregen dat we alle problemen zullen oplossen. Het kost alleen wat tijd. Ik twijfel er niet aan dat Adrian op tijd de beste auto op de startgrid zal leveren."

"Ook Honda gaat alle problemen oplossen. Hoe snel de auto weer competitief zal zijn, dat is nog altijd maar de vraag", zo sloot hij zelfverzekerd af.