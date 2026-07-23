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Alonso weet het zeker: "Aston Martin krijgt de beste auto"

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Alonso weet het zeker: "Aston Martin krijgt de beste auto"

Nog altijd is de toekomst van Fernando Alonso niet zeker in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen die dit na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Aston Martin heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn restant van zijn carrière, als die er nog is. Alonso zelf ging in Boedapest in op zijn aanstaande beslissing en had daarvoor opvallende woorden in het verschiet. 

Alonso en Aston Martin beleven tot dusver een verschrikkelijk seizoen. Daar waar de verwachtingen van beiden torenhoog waren met ingang van de nieuwe reglementen, is de realiteit nu dat zij achteraan het veld bungelen met een gigantische afstand richting de topteams. Met alle geluk van de wereld pakte Alonso 1 puntje tijdens de Grand Prix van Monaco, maar daar is dan ook alles mee gezegd. 

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Eenmaal aangekomen in Boedapest voor de Grand Prix van Hongarije, schoof Alonso aan bij de persconferentie. Daar stelde de 44-jarige veteraan dat de aanpak van Aston Martin verschilt in tegenstelling tot andere teams. "Ik denk niet dat de upgrades de aanpak veranderen, we gaan naar elke race om het maximale uit wat we hebben te halen", zo klonk het stellig. "Ik denk dat alle teams voor de eerste races hebben gekozen voor een andere strategie om twee of drie tienden per race te winnen. En dan heb je tegen de tiende race een voorsprong van een seconde." 

"Dat hebben wij niet gedaan, wij hebben ervoor gekozen om alles in één keer in te zetten om onze achterstand in te halen", zo vervolgde hij. "Ik ben erg trots op het team, op wat ze hebben gedaan om de problemen sinds de test in Bahrein op te lossen." 

Boedapest kan toekomst Alonso bepalen

Het bochtige circuit in Boedapest kan een kantelpunt worden Aston Martin en Alonso. Mocht het door Adrian Newey aangekondigde upgrade-pakket zijn vruchten afwerpen, kan dat cruciaal zijn voor de toekomst van de Spanjaard.

"Hopelijk is Boedapest een circuit dat ons ligt. Ik wil vooral begrijpen welke richting de auto opgaat en of we het potentieel kunnen benutten." 

'Aston Martin krijgt de beste auto' 

Alonso verwacht dus dat Aston Martin de kinderziektes aan de AMR26 uit de wereld gaat helpen. Sterker nog, volgens de tweevoudig wereldkampioen krijgen zij op termijn de beste auto van de grid. "Ik heb van het team een vrij duidelijk beeld gekregen dat we alle problemen zullen oplossen. Het kost alleen wat tijd. Ik twijfel er niet aan dat Adrian op tijd de beste auto op de startgrid zal leveren." 

"Ook Honda gaat alle problemen oplossen. Hoe snel de auto weer competitief zal zijn, dat is nog altijd maar de vraag", zo sloot hij zelfverzekerd af. 

Larry Perkins

Posts: 66.536

Schreeuwlelijk, kan het wat rustiger, de kinderen slapen net...

  • 3
  • 23 jul 2026 - 19:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (11)

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  • F1 bekijker

    Posts: 467

    Slechter kan het toch al niet.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 18:15
  • Snork

    Posts: 22.826

    Wat snuift hij?
    Ik vraag het voor een vriend.

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 18:21
    • f(1)orum

      Posts: 10.284

      Heet die vriend Juan Pablo, toevallig?

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 18:23
    • Psykosis

      Posts: 92

      @f(1)orum die snuift dat al 'n tijdje

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 20:24
    • racepace1

      Posts: 918

      wat snork jij dan?

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 22:44
  • HarryLam

    Posts: 5.611

    Ooit

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 18:27
  • Rimmer

    Posts: 13.408

    BREAKING BREAKING BREAKING

    MAX VERSTAPPEN PER 2027 NAAR ASTON MARTIN. TEKENT CONTRACT VOOR 3 JAAR VOOR 350 MILJOEN!!

    “Ze hebben de beste auto” aldus een nuchtere Max.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 18:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.536

      Schreeuwlelijk, kan het wat rustiger, de kinderen slapen net...

      • + 3
      • 23 jul 2026 - 19:43
  • Patrace

    Posts: 6.865

    Ach, als ze met het upgrade pakket 3 seconden winnen zitten ze leuk in het middenveld. Als Honda dan ook nog een seconde wint met de motor, begint het echt ergens op te lijken. Appeltje eitje, toch?

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 19:05
  • Larry Perkins

    Posts: 66.536

    Alonso weet het zeker: "Aston Martin krijgt de beste auto."

    Dat zal de W17 zijn.

    Da's verdraaid aardig van Toffe Toto en Mercedes maar de vraag is wat Lawrence Stroll daarvoor moet doen...

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 19:48
  • racepace1

    Posts: 918

    Adrian Newey ademt al 46 jaar F1, ik onderschat hem niet, net als Honda....
    Als ze eenmaal hun fouten corrigeren...

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 22:44

HU Grand Prix van Hongarije

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 202
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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