Isack Hadjar heeft toegegeven dat hij met de nodige twijfel aan zijn eerste seizoen in dienst van Red Bull is begonnen. Bij de Oostenrijkse renstal is hij de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, en dat zorgde ervoor dat hij een beetje bang was.

Verstappen is de absolute leider bij Red Bull, en zijn teamgenoten moeten hem proberen bij te houden. In de afgelopen jaren sneuvelden veel coureurs naast Verstappen, en coureurs zoals Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly liepen een behoorlijke deuk in hun zelfvertrouwen op. Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en veel mensen vroegen zich af of dit het risico wel waard was. De jonge Hadjar werd voor de leeuwen gegooid, maar presteert vooralsnog naar behoren.

'Ik wist waar ik aan begon'

Hadjar weet dat er nog veel beter kan, maar hij doet het ook beter dan verwacht. Vlak voor de zomerstop keek hij dan ook enigszins opgelucht terug op de eerste helft van het seizoen, en hij was heel eerlijk in gesprek met de internationale media: "Natuurlijk toen ik bij het team binnenkwam, wist ik wel waar ik aan begon."

Was Hadjar bang voor Verstappen?

Verstappen is geen makkelijke teamgenoot, en Hadjar wist dan ook precies waar hij stond. Hij moest zijn eigen angsten overwinnen, en deed dat naar behoren: "Ik had zeker wel wat twijfels, want we hebben het hier wel over Max Verstappen. Het valt gewoon niet te ontkennen dat hij echt geweldig is."

Dat zorgde voor gezonde spanning: "Dus er was zeker wat twijfel, een beetje druk, maar tot nu toe verloopt het precies zoals ik vooraf had gehoopt. Maar goed, het speelde zeker door mijn hoofd."

De stand van zaken

Hadjar speelt bij Red Bull nog altijd tweede viool naast Verstappen, maar hij is in staat om hem bij te houden. Verstappen staat momenteel op de tegenvallende zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten, terwijl Hadjar op de aardige achtste plaats staat met 68 punten achter zijn naam.