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Hadjar was een beetje bang voor Verstappen: "We hebben het over Max!"

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Hadjar was een beetje bang voor Verstappen: "We hebben het over Max!"

Isack Hadjar heeft toegegeven dat hij met de nodige twijfel aan zijn eerste seizoen in dienst van Red Bull is begonnen. Bij de Oostenrijkse renstal is hij de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, en dat zorgde ervoor dat hij een beetje bang was.

Verstappen is de absolute leider bij Red Bull, en zijn teamgenoten moeten hem proberen bij te houden. In de afgelopen jaren sneuvelden veel coureurs naast Verstappen, en coureurs zoals Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly liepen een behoorlijke deuk in hun zelfvertrouwen op. Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en veel mensen vroegen zich af of dit het risico wel waard was. De jonge Hadjar werd voor de leeuwen gegooid, maar presteert vooralsnog naar behoren.

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'Ik wist waar ik aan begon'

Hadjar weet dat er nog veel beter kan, maar hij doet het ook beter dan verwacht. Vlak voor de zomerstop keek hij dan ook enigszins opgelucht terug op de eerste helft van het seizoen, en hij was heel eerlijk in gesprek met de internationale media: "Natuurlijk toen ik bij het team binnenkwam, wist ik wel waar ik aan begon."

Was Hadjar bang voor Verstappen?

Verstappen is geen makkelijke teamgenoot, en Hadjar wist dan ook precies waar hij stond. Hij moest zijn eigen angsten overwinnen, en deed dat naar behoren: "Ik had zeker wel wat twijfels, want we hebben het hier wel over Max Verstappen. Het valt gewoon niet te ontkennen dat hij echt geweldig is."

Dat zorgde voor gezonde spanning: "Dus er was zeker wat twijfel, een beetje druk, maar tot nu toe verloopt het precies zoals ik vooraf had gehoopt. Maar goed, het speelde zeker door mijn hoofd."

De stand van zaken

Hadjar speelt bij Red Bull nog altijd tweede viool naast Verstappen, maar hij is in staat om hem bij te houden. Verstappen staat momenteel op de tegenvallende zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten, terwijl Hadjar op de aardige achtste plaats staat met 68 punten achter zijn naam.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.859

7 reacties en 7 gaan over mij.
En dan zeg jij dat ik geen leven hebt haha.....en dan ben ik 'n droeftoeter?

En trouwens, het is zondag...moet jij dan niet in de kerk zitten?

  • 6
  • 2 aug 2026 - 18:42
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.859

    "Het was niet alleen Max waar ik flink van geschrokken was, hij is toch de lelijkste van het veld tenslotte.
    Nee, het meeste waar ik van schrok was van zijn vader Jos die van dichtbij wel 'n heel groot rood hoofd had en best wel gemeen uit die loerende ogen zat te kijken naar me"....aldus 'n hevig geschrokken Isack Hadjar..

    "Ja, vond ik ook dat de vadel van Max loelende ogen had en 'n gloot lood hoofd"...aldus 'n ook geschrokken Yuki..

    • + 5
    • 2 aug 2026 - 15:18
    • Soapy

      Posts: 8

      Begin je weer? Ouwe droeftoeter. Wees voor een keer eens origineel met een aparte insteek. Ipv je grijsgedraaide riedel tov de Verstappens of fans. Maar dat zal jouw ding wel zijn denk ik?
      Wat een leven zeg.

      • + 5
      • 2 aug 2026 - 16:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.859

      7 reacties en 7 gaan over mij.
      En dan zeg jij dat ik geen leven hebt haha.....en dan ben ik 'n droeftoeter?

      En trouwens, het is zondag...moet jij dan niet in de kerk zitten?

      • + 6
      • 2 aug 2026 - 18:42
    • Soapy

      Posts: 8

      Nee man. Geloven is niets voor mij. Op zondag kijk ik F1. Jij geloofd gelukkig dat je leuk en origineel bent. Zo heeft elke gek zn gebrek.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 20:59
  • Williams_F1

    Posts: 1.514

    Niet rellen dames en heren, het is GÉÉN VOETBAL!

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 08:35
    • misstappen

      Posts: 3.631

      zijn hier ook dames? Heb jaren geleden er 1 opgemerkt, maar de laatste tijd niet meer.
      Of is ouw er toch 1? ( de teller staat op 8 reacties Ouw..)

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 10:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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