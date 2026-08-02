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Mercedes blijft rustig: "Het zware gedeelte begint nu pas"

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Mercedes blijft rustig: "Het zware gedeelte begint nu pas"

Bij het team van Mercedes weigeren ze zich rijk te rekenen na de eerste seizoenshelft. De Duitse renstal voert beide wereldkampioenschappen aan, maar dat betekent zeker niet dat ze deze vakantie achterover kunnen gaan leunen. Volgens Bradley Lord moet het zware gedeelte nog gaan beginnen.

Het team van Mercedes maakte in de eerste helft van het seizoen hun favorietenrol waar. Andrea Kimi Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en hij komt zeer sterk voor de dag. Hij wist al zes Grands Prix te winnen, en wist zijn eigen teamgenoot George Russell op een flinke achterstand te rijden. Russell won op zijn beurt twee races, maar kampte verder met veel pech.

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Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Bij Mercedes zijn ze zeer zeker tevreden, maar de polonaise is nog niet ingezet. Deputy Team Principal Bradley Lord legt het gevoel uit in de podcast Silver Arrows Radio Show: "We hebben een uitstekende eerste helft van het seizoen achter de rug, met acht overwinningen uit elf races. Er zijn zeker ook tegenslagen geweest en er zijn ook moeilijke momenten geweest, maar dat hoort nu eenmaal bij de Formule 1. Dit is echt een ongelooflijk veeleisende sport."

Wat moet Mercedes nu doen?

Lord stelt dan ook dat ze rustig proberen te blijven: "Ik denk dat het belangrijk is om rustig te blijven in het wereldkampioenschap. We zijn pas halverwege het seizoen en het zware gedeelte begint in veel opzichten pas na de zomerstop. Dat begint de druk echt toe te nemen. Het aantal races loopt dan af, de reeks overzeese races wordt steeds intenser en het team is langere tijd weg van de fabriek."

Toch hebben ze wel vertrouwen: "Tegelijkertijd blijf je de auto verder ontwikkelen en updates doorvoeren terwijl je aan de andere kant van de wereld actief bent. Dat maakt het ook onvermijdelijk een stuk ingewikkelder. Het gaat er niet om in een razend tempo te werk te gaan. Het gaat erom dat elke beslissing weloverwogen is en dat elke stap vooruit goed wordt gepland."

F1 Nieuws Mercedes

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.056

    Hier is een interview van Toto en zijn zoontje Jack te zien op de kartbaan in Italië
    4 dagen geleden gepost. Je hoeft niet in te loggen om het te kunnen bekijken.
    Gewoon alles wegklikken. leuke knul en zeer getalenteerd.

    urlr.me/7Gmp2q

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 13:30
    • Pietje Bell

      Posts: 36.056

      En hier nog zo'n talent. Daar wil je niet tegen karten. Vandaag de zoveelste overwinning in Oostenrijk.

      ibb.co/x8YJG3d4


      Dochterlief heeft de genen van haar moeder! Zie Kimi dit niet doen, haha.

      urlr.me/xPTSJ4

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 18:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      Paar keer flink op je bakkes gaan met turnen, da's de Finse manier van melktandjes wisselen...

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 20:39
    • Pietje Bell

      Posts: 36.056

      Zij is werkelijk goed. Heb een aantal video's op IG van Minttu bekeken.
      Hoe oud is dat meisje? 7 jaar of zo? Zo precies en gecontroleerd allemaal
      en zo gediciplineerd en dat al op die leeftijd!

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 21:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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