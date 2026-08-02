Bij het team van Mercedes weigeren ze zich rijk te rekenen na de eerste seizoenshelft. De Duitse renstal voert beide wereldkampioenschappen aan, maar dat betekent zeker niet dat ze deze vakantie achterover kunnen gaan leunen. Volgens Bradley Lord moet het zware gedeelte nog gaan beginnen.

Het team van Mercedes maakte in de eerste helft van het seizoen hun favorietenrol waar. Andrea Kimi Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en hij komt zeer sterk voor de dag. Hij wist al zes Grands Prix te winnen, en wist zijn eigen teamgenoot George Russell op een flinke achterstand te rijden. Russell won op zijn beurt twee races, maar kampte verder met veel pech.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Bij Mercedes zijn ze zeer zeker tevreden, maar de polonaise is nog niet ingezet. Deputy Team Principal Bradley Lord legt het gevoel uit in de podcast Silver Arrows Radio Show: "We hebben een uitstekende eerste helft van het seizoen achter de rug, met acht overwinningen uit elf races. Er zijn zeker ook tegenslagen geweest en er zijn ook moeilijke momenten geweest, maar dat hoort nu eenmaal bij de Formule 1. Dit is echt een ongelooflijk veeleisende sport."

Wat moet Mercedes nu doen?

Lord stelt dan ook dat ze rustig proberen te blijven: "Ik denk dat het belangrijk is om rustig te blijven in het wereldkampioenschap. We zijn pas halverwege het seizoen en het zware gedeelte begint in veel opzichten pas na de zomerstop. Dat begint de druk echt toe te nemen. Het aantal races loopt dan af, de reeks overzeese races wordt steeds intenser en het team is langere tijd weg van de fabriek."

Toch hebben ze wel vertrouwen: "Tegelijkertijd blijf je de auto verder ontwikkelen en updates doorvoeren terwijl je aan de andere kant van de wereld actief bent. Dat maakt het ook onvermijdelijk een stuk ingewikkelder. Het gaat er niet om in een razend tempo te werk te gaan. Het gaat erom dat elke beslissing weloverwogen is en dat elke stap vooruit goed wordt gepland."