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Verstappen krijgt belangrijke tip: "Mercedes zou mijn eerste keus zijn"

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Verstappen krijgt belangrijke tip: "Mercedes zou mijn eerste keus zijn"

Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is Mercedes de ideale locatie voor Max Verstappen, mocht hij daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een spraakmakende transfer, en Steiner denkt dat Mercedes een betere optie is dan McLaren.

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en het Oostenrijkse team krijgt het niet voor elkaar om stabiel te presteren. Bij het ingaan van de zomerstop staat Verstappen slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap, en dat betekent dat hij gebruik kan maken van zijn exitclausules. Of dat echt gaat gebeuren, blijft nog maar zeer de vraag.

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Wat is de beste keuze?

De geruchtenmolen blijft echter op volle toeren draaien, en iedereen wil zijn mening geven over de zaak. In de Red Flags Podcast wordt voormalig Haas-teambaas Steiner gevraagd voor welk team hij zou kiezen als hij Verstappen was: "Mercedes. Wat mijn tweede keus zou zijn? Als je puur kijkt naar de verwachtingen voor de auto's van 2027, dan zeg ik McLaren. En dan zou ik Ferrari kiezen als de derde keus."

Waarom dit besluit?

Steiner vindt Mercedes een aantrekkelijkere optie dan McLaren. De Italiaanse oud-teambaas is van mening dat er simpelweg meer te halen valt bij Mercedes: "McLaren zou Mercedes zeker in kunnen halen, waarom niet? Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik verwacht dat Mercedes het minstens net zo goed gaat doen als McLaren wat betreft het brengen van updates, en dan misschien zelfs nog beter."

Steiner denkt dan ook dat Mercedes een veiligere optie is: "Ik geloof dat Mercedes de nieuwe regels echt heel erg goed begrijpt, dus ze zullen de auto in de juiste richting blijven doorontwikkelen."

De situatie bij Mercedes

Bij Mercedes staan nu nog Andrea Kimi Antonelli en George Russell onder contract. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat hij het liefst wil vasthouden aan zijn huidige coureurs, al kan er in de toekomst nog genoeg gebeuren.

donshere

Posts: 1.415

Vaak kiezen winnaars de weg van de minste weerstand en winnen ze het liefst met zo weinig mogelijk weerstand van andere teams of van teammaten. Mercedes is de beste keuze voor verschillende redenen inkluis het GT3 avontuur, en het zou Max sieren en meer respect afdwingen indien hij zich naast Kim... [Lees verder]

  • 1
  • 2 aug 2026 - 19:00
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.057

    Gisteren schreef ik hier:

    Kelly's neef Mark Cox is al in Comporta, net als voorgaande jaren.
    Hij verklapt meteen even het resort waar ze verblijven:
    Independente Comporta. Hotel en vrijstaande grote villa's.

    ibb.co/HLN9C1Fk
    ---------------------------------------------------------------------
    Hahaha, die neef van Kelly heeft snel zijn story verwijderd waarop hij hun verblijf bekend
    heeft gemaakt en snel een foto van vorig jaar gepost.
    Zo was hij ook eens een keer zo dom om een video te plaatsen toen hij
    naast Max in de AM Valkyrie zat, de teller filmde en Max 180km/u reed
    waar 100km/uur was toegestaan. Ook de volgende dag snel verwijderd.

    De eerste afbeelding is nog steeds de Vasco da Gama brug in Lissabon.

    Vanmiddag 15:30u: ibb.co/HLN9C1Fk

    Nu Oude foto: ibb.co/gbQcJdrW
    --------------------------------------------------------------

    gisteren verwijderde foto met naam verblijf:

    ibb.co/HLN9C1Fk

    Vanmorgen echter weer voor de villa in Independente Comporta!

    ibb.co/FkwMzzCk

    ibb.co/9HnvrzG5

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 12:25
  • Pietje Bell

    Posts: 36.057

    Max had niet alleen met Toto in Sardinië afgesproken, maar ook met Kimi.

    MV33Racing🏎
    @MV33Racing

    Both Max and Kimi saying: "I'll see you there."

    There = Sardinia together with Toto...?

    Video Kimi en Max: urlr.me/uXQaQ3

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 12:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      Het filmpje waarin Toffe Toto tegen Max en Kimi zegt "niets tegen George zeggen want anders komt die slijmbal ook langs" ontbreekt nog...

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 21:05
    • Pietje Bell

      Posts: 36.057

      Och, die zit helemaal op St Barth, maar wat niet is kan nog komen, haha.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 21:24
  • donshere

    Posts: 1.415

    Vaak kiezen winnaars de weg van de minste weerstand en winnen ze het liefst met zo weinig mogelijk weerstand van andere teams of van teammaten. Mercedes is de beste keuze voor verschillende redenen inkluis het GT3 avontuur, en het zou Max sieren en meer respect afdwingen indien hij zich naast Kimi wil meten.

    Of hij uiteindelijk 5 of 7 wereldtitels wint is denk ik niet z'n hoofdambitie, wel willen bewijzen dat hij de beste is. Ik vind dat het bijna z'n plicht is om zo'n uitdagingen aan te gaan, wat ook de meest logische keuze zou zijn. Elke andere keuze dan bij RBR blijven zou aangezien kunnen worden als de uitdaging uit de weg gaan, maw bang om te verliezen tegen Kimi bij Mercedes.

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 19:00
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      Kimi is razend goed bezig maar het is nog te vroeg om te stellen dat hij na Max de benchmark is...

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 20:50
  • Ernie5335

    Posts: 5.944

    Zucht 🙄

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 20:43
  • Larry Perkins

    Posts: 66.829

    Als Günther maar niet denkt dat ik de kleine moeite neem om hier een link van zijn blablabla-podcast plaats. ..

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 20:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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