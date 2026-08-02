Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is Mercedes de ideale locatie voor Max Verstappen, mocht hij daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een spraakmakende transfer, en Steiner denkt dat Mercedes een betere optie is dan McLaren.

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en het Oostenrijkse team krijgt het niet voor elkaar om stabiel te presteren. Bij het ingaan van de zomerstop staat Verstappen slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap, en dat betekent dat hij gebruik kan maken van zijn exitclausules. Of dat echt gaat gebeuren, blijft nog maar zeer de vraag.

Wat is de beste keuze?

De geruchtenmolen blijft echter op volle toeren draaien, en iedereen wil zijn mening geven over de zaak. In de Red Flags Podcast wordt voormalig Haas-teambaas Steiner gevraagd voor welk team hij zou kiezen als hij Verstappen was: "Mercedes. Wat mijn tweede keus zou zijn? Als je puur kijkt naar de verwachtingen voor de auto's van 2027, dan zeg ik McLaren. En dan zou ik Ferrari kiezen als de derde keus."

Waarom dit besluit?

Steiner vindt Mercedes een aantrekkelijkere optie dan McLaren. De Italiaanse oud-teambaas is van mening dat er simpelweg meer te halen valt bij Mercedes: "McLaren zou Mercedes zeker in kunnen halen, waarom niet? Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik verwacht dat Mercedes het minstens net zo goed gaat doen als McLaren wat betreft het brengen van updates, en dan misschien zelfs nog beter."

Steiner denkt dan ook dat Mercedes een veiligere optie is: "Ik geloof dat Mercedes de nieuwe regels echt heel erg goed begrijpt, dus ze zullen de auto in de juiste richting blijven doorontwikkelen."

De situatie bij Mercedes

Bij Mercedes staan nu nog Andrea Kimi Antonelli en George Russell onder contract. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat hij het liefst wil vasthouden aan zijn huidige coureurs, al kan er in de toekomst nog genoeg gebeuren.