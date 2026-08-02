Het team van Max Verstappen heeft hun eerste zege van het jaar gepakt. Daniel Juncadella en Jules Gounon kenden een geweldige race in de GT World Challenge Europe op het circuit van Magny-Cours, en ze kwamen als winnaar over de streep in hun Mercedes met startnummer 3.

Verstappen heeft zijn GT3-activiteiten dit jaar zeer groots aangepakt. Met zijn team ging hij een samenwerking aan met Mercedes, en kwam hij zelf uit in de NLS en de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team neemt ook deel aan de GT World Challenge Europe, maar ze worden geteisterd door pech. Ze raakten meerdere keren betrokken bij crashes, en op de Nürburgring liepen ze tegen technische problemen aan.

Hoe verliep de race?

Gisteravond kwam er een einde aan alle pech, en wisten Gounon en Juncadella eindelijk te winnen in de Sprint Cup. Op het circuit van Magny-Cours in Frankrijk had Gounon de Mercedes-AMG GT3 #3 op de pole position gekwalificeerd, en bij de start wist hij de leiding vast te houden en bouwde hij een voorsprong uit op de Mercedes #222. Gounon, die de niet fitte Chris Lulham verving, wist een flinke voorsprong op te bouwen aan het begin van de race.

Gounon kwam in de Mercedes-AMG GT3 #3 als laatste van de auto's in de Pro-klasse naar binnen, waarna Juncadella het stuurtje overnam. In het donker wist hij zijn voorsprong te behouden en ze kwamen uiteindelijk als winnaar over de streep. De vreugde was groot bij het team, waarbij de auto wordt gerund door het team van 2 Seas.

Weekend is nog niet voorbij

Vandaag mogen ze direct weer aan de bak, aangezien de tweede race op het programma staat op Magny-Cours. Ze zullen eerst een kwalificatie gaan afwerken waarna er later op de dag weer wordt geracet. Verstappen was zelf niet aanwezig bij de race, aangezien hij momenteel vakantie viert in Portugal. Hij zal de race op afstand wel hebben gevolgd, want hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeer betrokken is bij het project.