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Team van Verstappen grijpt eerste zege van het jaar

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Team van Verstappen grijpt eerste zege van het jaar

Het team van Max Verstappen heeft hun eerste zege van het jaar gepakt. Daniel Juncadella en Jules Gounon kenden een geweldige race in de GT World Challenge Europe op het circuit van Magny-Cours, en ze kwamen als winnaar over de streep in hun Mercedes met startnummer 3.

Verstappen heeft zijn GT3-activiteiten dit jaar zeer groots aangepakt. Met zijn team ging hij een samenwerking aan met Mercedes, en kwam hij zelf uit in de NLS en de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team neemt ook deel aan de GT World Challenge Europe, maar ze worden geteisterd door pech. Ze raakten meerdere keren betrokken bij crashes, en op de Nürburgring liepen ze tegen technische problemen aan.

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Hoe verliep de race?

Gisteravond kwam er een einde aan alle pech, en wisten Gounon en Juncadella eindelijk te winnen in de Sprint Cup. Op het circuit van Magny-Cours in Frankrijk had Gounon de Mercedes-AMG GT3 #3 op de pole position gekwalificeerd, en bij de start wist hij de leiding vast te houden en bouwde hij een voorsprong uit op de Mercedes #222. Gounon, die de niet fitte Chris Lulham verving, wist een flinke voorsprong op te bouwen aan het begin van de race.

Gounon kwam in de Mercedes-AMG GT3 #3 als laatste van de auto's in de Pro-klasse naar binnen, waarna Juncadella het stuurtje overnam. In het donker wist hij zijn voorsprong te behouden en ze kwamen uiteindelijk als winnaar over de streep. De vreugde was groot bij het team, waarbij de auto wordt gerund door het team van 2 Seas. 

Weekend is nog niet voorbij

Vandaag mogen ze direct weer aan de bak, aangezien de tweede race op het programma staat op Magny-Cours. Ze zullen eerst een kwalificatie gaan afwerken waarna er later op de dag weer wordt geracet. Verstappen was zelf niet aanwezig bij de race, aangezien hij momenteel vakantie viert in Portugal. Hij zal de race op afstand wel hebben gevolgd, want hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeer betrokken is bij het project.

Pietje Bell

Posts: 36.051

[i]"Gounon kwam in de Mercedes-AMG GT3 #3 [b]als laatste[/b] van de auto's

in de Pro-klasse naar binnen, waarna Juncadella het stuurtje overnam. "[/i]

Heb de race gezien en volgens mij ging Gounon als eerste naar binnen
met een snelle pitstop.
Hier een ss; dit is gedurende de pitstop.

https:... [Lees verder]

  • 5
  • 2 aug 2026 - 08:28
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • VestAan

    Posts: 791

    Het lijkt me gaaf om dit team nog eens met de RB17 te zien racen. Er wordt toch ook een legale wegvariant uitgebracht hiervan? Lijkt me dat dit dan in aanmerking komt om aan GT3 mee te mogen doen.

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 08:21
    • Supernova

      Posts: 41

      Zeker niet, RB17 is een hypercar.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 17:51
  • Pietje Bell

    Posts: 36.056

    "Gounon kwam in de Mercedes-AMG GT3 #3 als laatste van de auto's

    in de Pro-klasse naar binnen, waarna Juncadella het stuurtje overnam. "

    Heb de race gezien en volgens mij ging Gounon als eerste naar binnen
    met een snelle pitstop.
    Hier een ss; dit is gedurende de pitstop.

    ibb.co/rKFBjFvB

    • + 5
    • 2 aug 2026 - 08:28
  • Larry Perkins

    Posts: 66.829

    Wat zal Chris Piemelkipfilet* balen dat hij niet fit was en Max dat hij niet als Franz Hermann meedeed...

    * L.lham komt in het filter

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 09:15
    • snailer

      Posts: 34.092

      Pikkieporkbutt...

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 10:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.819

      Speckschwantz Al ook wel door het filter komen

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 21:15
  • da_bartman

    Posts: 6.806

    En het allerbelangrijkste, dat hier helaas niet vermeld wordt: dat Verstappen, voor het eerst dit seizoen, er voor zorgt dat we het Wilhelmus weer mochten horen

    • + 3
    • 2 aug 2026 - 09:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.056

      Het Wilhelmus werd echter om voor mij onbegrijpelijke wijze afgekapt halverwege.

      Heb 2 min ervan opgenomen:

      https://dubz.link/c/25213f

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 34.092

      Vooral fijn dat ze nu wonnen ivm de vele pech die ze hadden, da_bartman.

      Ze verdienen het.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 10:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.829

      En ik vond deze al kort, maar wel mooi!

      https://youtu.be/MAM4v3ftynU

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 11:35
    • Pietje Bell

      Posts: 36.056

      @Larry, de Viaplay docu over Zandvoort begint met datzelfde stukje:

      https://dubz.link/c/a8ee44

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 12:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.321

    F1 terug op magny cours graag! Is vanuit het Baskenland met de 6cilinder turbo diesel uit 1995 ook prima aan te rijden! ( nog steeds een aardig stuk maar anders kom ik nooit aan de miljoen km’s op de teller, kom wel in de buurt inmiddels)

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 10:02
    • snailer

      Posts: 34.092

      Afstan bankenplan magnetron cours

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 10:57
    • snailer

      Posts: 34.092

      Excuses.. Wilde vragen wat ongeveer voor jou de afstand zou zijn.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 10:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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