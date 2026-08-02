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Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

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Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat later deze maand voor het laatst op de Formule 1-kalender. De organisatie wil afscheid nemen van de koningsklasse met een nieuw hoogtepunt, en er zal dan ook een sprintrace worden verreden. De vele tienduizenden fans hoeven zich echter geen zorgen te maken over of ze wel op tijd op het circuit zijn.

Dat dit jaar de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt verreden, is al even bekend. Dat er een sprintrace wordt verreden op het historische circuit in de Noord-Hollandse duinen, is ook al geruime tijd duidelijk. Niet alleen fans zijn zich er echter van bewust dat een sprintrace voor een aangepast weekendschema zorgt, en dat betekent ook dat ze op zaterdag eerder op het circuit moeten zijn om niets van de actie te missen.

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Wat gaat er veranderen?

De sprint kwalificatie op zaterdag begint bijvoorbeeld om 16:30, en zal tot 17:14 duren. Vrije trainingen in Europa beginnen normaal gesproken wat later, en de fans moeten dus weer op tijd op hun stoel zitten voor de baanactie. Op de zaterdag wordt de sprintrace als eerste F1-sessie verreden, en de lichten zullen uitgaan om 12:00. Dat betekent dat de auto's aan het einde van de ochtend al naar de grid gaan, en de fans eerder dan normaal naar het circuit moeten komen.

Hoe komen de fans op tijd voor de sprintrace?

Veel fans zullen naar Zandvoort afreizen met het openbaar vervoer, en de NS heeft al aangekondigd dat ze rekening houden met de sprintrace van zaterdag. De NS heeft besloten om vanuit verschillende richtingen extra vroege intercity's naar Amsterdam Centraal te laten rijden. Vanaf hier gaan er treinen naar Zandvoort. De NS stelt dat fans die aanwezig willen zijn bij de sprintrace, wordt geadviseerd om al voor 09:30 op Amsterdam Centraal aan te komen, zodat ze op tijd kunnen zijn voor de wedstrijd.

Na Zandvoort staat er nog maar één sprintrace op de kalender. De laatste sprintrace van het jaar wordt verreden in Singapore, terwijl er eerder al sprints waren in China, Miami, Canada en Silverstone.

Need5Speed

Posts: 4.206

"De sprint kwalificatie op zaterdag" begint inderdaad eerder, ruim 24 uur eerder op de vrijdag namelijk.

  • 29
  • 2 aug 2026 - 09:04
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (15)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.831

    Aanvangstijden GP van Nederland 2026
    De aanvangstijden nog eens in een handig overzicht.

    Vrijdag 21 augustus
    • vt 1: 12.30 - 13.30 uur.
    • sprint shootout: 16.30 - 17.14 uur.

    Zaterdag 22 augustus
    • vermaledijde sprintrace: 12.00 - 13.00 uur.
    • kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur.

    Zondag 23 augustus
    • drivers' parade en blote tietenparade: 13.00 - 13.30 uur.
    • Wilhelmus: 14.44 - 14.46 uur.
    • race: 15.00 - 17.00 uur.

    NB: Als de aanvangstijden niet meer worden aangepast dan zijn dit de definitieve aanvangstijden. Worden de aanvangstijden toch nog aangepast dan zijn dit nog niet de definitieve aanvangstijden!

    • + 14
    • 2 aug 2026 - 09:03
    • Mr Marly

      Posts: 8.035

      Dus geen Wilhelmus rond 17;00?

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 10:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Dat zou me verrassen @Mr Marly, maar van mij mag het.

      En iedereen kan het natuurlijk zelf afspelen en mee galmen...

      https://youtu.be/MAM4v3ftynU

      • + 5
      • 2 aug 2026 - 11:19
  • Need5Speed

    Posts: 4.206

    "De sprint kwalificatie op zaterdag" begint inderdaad eerder, ruim 24 uur eerder op de vrijdag namelijk.

    • + 29
    • 2 aug 2026 - 09:04
  • Pietje Bell

    Posts: 36.057

    www.instagram.com/p/Dbh-iXyEUG3/

    "Dit is echt het circuit dat je op de kalender wilt hebben..." 👀🇳🇱

    Voor velen leek het onhaalbaar om de Formule 1 terug naar Nederland te halen.
    Uiteindelijk lukte het toch, mét wat hulp van Dr. Helmut Marko 😅

    Ter ere van de laatste editie van de Dutch Grand Prix komt Viaplay met een unieke docu🍿

    'Dutch GP: Tegen Alle Verwachtingen In' is vanaf vandaag te zien op Viaplay 🇳🇱

    • + 3
    • 2 aug 2026 - 10:32
    • Pietje Bell

      Posts: 36.057

      Een lange docu zo te zien: 1u en 15 min. Staat al online. Ben benieuwd.

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 10:38
  • Joseph1000

    Posts: 326

    Zandvoort is met Monaco en suzuka wel een van de saaiste banen . Voor de Verstappen fans is het wel leuk natuurlijk en de sfeer eromheen.
    Ook Zandvoort zelf maakt er feestje van met kraampjes enz nog een keer genieten dan maar voor de fans.

    • + 0
    • 2 aug 2026 - 11:36
    • schwantz34

      Posts: 42.556

      Suzuka saai?


      Lmfao!

      • + 15
      • 2 aug 2026 - 12:22
    • Beri

      Posts: 7.036

      Zandvoort is ook verre van saai gebleken. Tijdens de races gebeurde er altijd wel iets en dit jaar is het een prima circuit met de energie herwinning en deployment mogelijkheden.

      • + 9
      • 2 aug 2026 - 13:05
  • Musicman

    Posts: 272

    no worries fans ,, Libery media is ook eigenaar van Assen TT ,en heeft al F1 plannen in Assen onderhandeld.

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 16:06
  • Ernie5335

    Posts: 5.944

    Een sprintrace is voor mij geen hoogtepunt... Is in mijn ogen totaal overbodig.

    • + 3
    • 2 aug 2026 - 16:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.858

      Nou, ik moet af en toe wel 'n sprintje trekken om aan 'n hoogtepunt te komen hoor.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 18:50
    • Freek-Willem

      Posts: 6.820

      Volgens mij had ''n sprintje' er niet tussen moeten staan @ouw

      • + 7
      • 2 aug 2026 - 21:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.858

      Op mijn leeftijd er nog aan trekken?

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 23:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.820

      Alsof een sprintje nog wel kan dan? 😉

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 08:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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7
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8
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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