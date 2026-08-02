De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat later deze maand voor het laatst op de Formule 1-kalender. De organisatie wil afscheid nemen van de koningsklasse met een nieuw hoogtepunt, en er zal dan ook een sprintrace worden verreden. De vele tienduizenden fans hoeven zich echter geen zorgen te maken over of ze wel op tijd op het circuit zijn.

Dat dit jaar de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt verreden, is al even bekend. Dat er een sprintrace wordt verreden op het historische circuit in de Noord-Hollandse duinen, is ook al geruime tijd duidelijk. Niet alleen fans zijn zich er echter van bewust dat een sprintrace voor een aangepast weekendschema zorgt, en dat betekent ook dat ze op zaterdag eerder op het circuit moeten zijn om niets van de actie te missen.

Wat gaat er veranderen?

De sprint kwalificatie op zaterdag begint bijvoorbeeld om 16:30, en zal tot 17:14 duren. Vrije trainingen in Europa beginnen normaal gesproken wat later, en de fans moeten dus weer op tijd op hun stoel zitten voor de baanactie. Op de zaterdag wordt de sprintrace als eerste F1-sessie verreden, en de lichten zullen uitgaan om 12:00. Dat betekent dat de auto's aan het einde van de ochtend al naar de grid gaan, en de fans eerder dan normaal naar het circuit moeten komen.

Hoe komen de fans op tijd voor de sprintrace?

Veel fans zullen naar Zandvoort afreizen met het openbaar vervoer, en de NS heeft al aangekondigd dat ze rekening houden met de sprintrace van zaterdag. De NS heeft besloten om vanuit verschillende richtingen extra vroege intercity's naar Amsterdam Centraal te laten rijden. Vanaf hier gaan er treinen naar Zandvoort. De NS stelt dat fans die aanwezig willen zijn bij de sprintrace, wordt geadviseerd om al voor 09:30 op Amsterdam Centraal aan te komen, zodat ze op tijd kunnen zijn voor de wedstrijd.

Na Zandvoort staat er nog maar één sprintrace op de kalender. De laatste sprintrace van het jaar wordt verreden in Singapore, terwijl er eerder al sprints waren in China, Miami, Canada en Silverstone.