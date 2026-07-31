Max Verstappen heeft weer een open uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de NASCAR Cup Series. De Amerikaanse coureurs probeerden Verstappen eerder al te verleiden, en Trackhouse-baas Justin Marks flirt nu weer met het idee om Verstappen met één van hun auto's te laten rijden.
Verstappen wordt door veel mensen gezien als één van de beste coureurs ter wereld. Enkele jaren geleden zorgde NASCAR-kampioen Kyle Larson voor opschudding door te stellen dat hij een betere allround-coureur is dan Verstappen. Dit zorgde vooral voor hoongelach, maar in de NASCAR-serie wil men Verstappen blijven uitdagen. De viervoudig wereldkampioen lijkt er echter niet voor open te staan, maar ze blijven hem uitdagen.
Is er een kans?
In de NASCAR blijven ze echter flirten met een mogelijke deelname van Verstappen. Het team van Trackhouse Racing is verbonden aan Red Bull, en geeft met Project 91 een NASCAR-kans aan coureurs uit andere klassen. In de podcast Speed with Harvick and Buxton legt Trackhouse-baas Justin Marks uit dat ze graag Verstappen willen uitnodigen: "Nou ja, ze hebben daar een andere power unit in de Formule 1. Er zijn allerlei conflicten qua merken en zo, maar het staat zeker op zijn radar."
Wat houdt een avontuur tegen?
Marks stelt zelfs dat ze met Verstappen hebben gesproken. Het probleem is echter dat Trackhouse met een Chevrolet rijdt, en Red Bull samenwerkt met Ford in de Formule 1: "Ik bedoel, het is zeker door het ecosysteem van Red Bull gegaan, we hebben die gesprekken gehad, en je weet dat het iemand is die wil deelnemen aan allerlei soorten van racen. Ik denk dat het nu lastig gaat worden, maar ik zou het zeker niet willen uitsluiten voor de toekomst."
Wat stelde Verstappen in het verleden?
Andere bekende gezichten uit de Formule 1 die recent deelnemen aan NASCAR-races zijn onder meer Kevin Magnussen en Kimi Räikkönen. Verstappen volgt de sport wel, maar gaf in het verleden al aan dat hij liever niet wil racen op ovals.
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 1.303
Nascar volger sinds 1985 hier: Ik zou het graag zien, SVG (Trackhouse) is heer en meester op de "niet oval banen", hij is ook goed bevriend met Max, maar het afbreuk risico is wel enorm. Deze "next gen" auto's dat zijn behoorlijk lastig te besturen en af te stellen auto's. K-MAG bakte een paar weken terug er ook helemaal niks van. Ja Max is geen K-MAG, maar in een veld van de meeste matig links en rechts sturende rijders had ik wel meer van hem verwacht. Ook de gastoptredens van Kvjat, Raikkonen en Button waren in de Next Gen niet om over naar huis te schrijven. (ronduit teleurstellend). Misschien nog wel het belangrijkste Trackhouse heeft momenteel een matige fase, SVG die er dus met kop en schouders bovenuit steekt, heeft zelfs moeite om de vaste rondjes (niet ovals) gewoon te winnen, zijn teamgenoten bakken er helemaal niks van.
Posts: 10.846
Mwa niet mee eens. KMAG ging later in de race steeds beter. Denk met de juiste voorbereiding en het wat meer talent van Verstappen dat hij redelijk vooraan mee kan doen in zijn eerste race.
Wel had Kmag last van een idioot die best abrupt blokje tot aan tegen de muren opduwen aan toe. Dus ook voor Kmag had denk ik een top 10 tot de mogelijkheden kunnen zijn.
Posts: 1.303
@tyla “ that f1 Guy” het werd bijna een vuistwisseling ipv een woorden wisseling, oké Kmag had de snelste race ronde, idd nog iets aansprekends mast Button en Raikkonen echt veld vulling terwijl zij vaker in de next gen hebben gereden.