Max Verstappen heeft weer een open uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de NASCAR Cup Series. De Amerikaanse coureurs probeerden Verstappen eerder al te verleiden, en Trackhouse-baas Justin Marks flirt nu weer met het idee om Verstappen met één van hun auto's te laten rijden.

Verstappen wordt door veel mensen gezien als één van de beste coureurs ter wereld. Enkele jaren geleden zorgde NASCAR-kampioen Kyle Larson voor opschudding door te stellen dat hij een betere allround-coureur is dan Verstappen. Dit zorgde vooral voor hoongelach, maar in de NASCAR-serie wil men Verstappen blijven uitdagen. De viervoudig wereldkampioen lijkt er echter niet voor open te staan, maar ze blijven hem uitdagen.

Is er een kans?

In de NASCAR blijven ze echter flirten met een mogelijke deelname van Verstappen. Het team van Trackhouse Racing is verbonden aan Red Bull, en geeft met Project 91 een NASCAR-kans aan coureurs uit andere klassen. In de podcast Speed with Harvick and Buxton legt Trackhouse-baas Justin Marks uit dat ze graag Verstappen willen uitnodigen: "Nou ja, ze hebben daar een andere power unit in de Formule 1. Er zijn allerlei conflicten qua merken en zo, maar het staat zeker op zijn radar."

Wat houdt een avontuur tegen?

Marks stelt zelfs dat ze met Verstappen hebben gesproken. Het probleem is echter dat Trackhouse met een Chevrolet rijdt, en Red Bull samenwerkt met Ford in de Formule 1: "Ik bedoel, het is zeker door het ecosysteem van Red Bull gegaan, we hebben die gesprekken gehad, en je weet dat het iemand is die wil deelnemen aan allerlei soorten van racen. Ik denk dat het nu lastig gaat worden, maar ik zou het zeker niet willen uitsluiten voor de toekomst."

Wat stelde Verstappen in het verleden?

Andere bekende gezichten uit de Formule 1 die recent deelnemen aan NASCAR-races zijn onder meer Kevin Magnussen en Kimi Räikkönen. Verstappen volgt de sport wel, maar gaf in het verleden al aan dat hij liever niet wil racen op ovals.