Max Verstappen heeft aangegeven wat Red Bull moet doen om een stap naar voren te zetten. De Oostenrijkse renstal had een flinke achterstand in de eerste seizoenshelft, en Verstappen blijft ze dan ook aansporen om niet te verslappen. Grappend stelt hij dat een ADUO-update ook wel zou helpen.

Verstappen en Red Bull hebben een opvallend lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen wist meerdere keren op het podium te finishen, maar wist nog geen race te winnen. Daarnaast worstelde hij regelmatig met zijn auto en die frustratie stak hij niet onder stoelen of banken. Verstappen weet dat het lastig gaat worden om het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te verkleinen, maar vorig jaar kreeg Red Bull het ook voor elkaar een winnende auto te bouwen en weer terug te komen in de titelstrijd.

Wat moet Red Bull gaan verbeteren?

De vraag is of Red Bull dit nu weer voor elkaar kan krijgen, of dat ze de focus op 2027 leggen. Na zijn tweede plaats in Hongarije werd Verstappen gevraagd wat Red Bull moet doen: "We moeten meer algemene performance zien te vinden. Daarna moeten we onze problemen zien op te lossen. Soms verliezen we over een heel weekend steeds meer performance, soms zelfs van de start tot de finish van de race. Dat is wel echt een grote prioriteit."

Hoe zit het met de motor?

Met Red Bulls motor lijkt het wel snor te zitten. Het project fungeert naar wens, en tot verbazing van Red Bull wees de FIA hen aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Een nieuwe ADUO-uitslag lijkt aanstaande en Verstappen reageert dan ook fel als hij naar de motor wordt gevraagd: "Wat de power unit betreft... Ik zou ook wel wat ADUO willen hebben! Op de één of andere manier wel ja, maar verder weet ik het niet. We gaan het zien, dat moeten we na de zomerstop ook maar eens goed gaan bekijken."