user icon
icon

Verstappen weet wat Red Bull nodig heeft: "ADUO zou fijn zijn!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weet wat Red Bull nodig heeft: "ADUO zou fijn zijn!"

Max Verstappen heeft aangegeven wat Red Bull moet doen om een stap naar voren te zetten. De Oostenrijkse renstal had een flinke achterstand in de eerste seizoenshelft, en Verstappen blijft ze dan ook aansporen om niet te verslappen. Grappend stelt hij dat een ADUO-update ook wel zou helpen.

Verstappen en Red Bull hebben een opvallend lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De viervoudig wereldkampioen wist meerdere keren op het podium te finishen, maar wist nog geen race te winnen. Daarnaast worstelde hij regelmatig met zijn auto en die frustratie stak hij niet onder stoelen of banken. Verstappen weet dat het lastig gaat worden om het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te verkleinen, maar vorig jaar kreeg Red Bull het ook voor elkaar een winnende auto te bouwen en weer terug te komen in de titelstrijd.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul

Wat moet Red Bull gaan verbeteren?

De vraag is of Red Bull dit nu weer voor elkaar kan krijgen, of dat ze de focus op 2027 leggen. Na zijn tweede plaats in Hongarije werd Verstappen gevraagd wat Red Bull moet doen: "We moeten meer algemene performance zien te vinden. Daarna moeten we onze problemen zien op te lossen. Soms verliezen we over een heel weekend steeds meer performance, soms zelfs van de start tot de finish van de race. Dat is wel echt een grote prioriteit."

Hoe zit het met de motor?

Met Red Bulls motor lijkt het wel snor te zitten. Het project fungeert naar wens, en tot verbazing van Red Bull wees de FIA hen aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Een nieuwe ADUO-uitslag lijkt aanstaande en Verstappen reageert dan ook fel als hij naar de motor wordt gevraagd: "Wat de power unit betreft... Ik zou ook wel wat ADUO willen hebben! Op de één of andere manier wel ja, maar verder weet ik het niet. We gaan het zien, dat moeten we na de zomerstop ook maar eens goed gaan bekijken."

F1jos

Posts: 5.520

Ik zou ook wel wat ADUO willen hebben!

  • 1
  • 29 jul 2026 - 10:37
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 714

    Additional Development and Upgrade Opportunities

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 10:33
    • F1jos

      Posts: 5.520

      Ik zou ook wel wat ADUO willen hebben!

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 10:37
    • Rocks

      Posts: 1.127

      Geen ODOL ?? 😎

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 11:44

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar