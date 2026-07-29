Goed nieuws voor F1-fans: NS past dienstregeling aan voor Dutch GP

Fans die volgende maand de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort willen bezoeken, hebben geluk. De NS heeft namelijk aangekondigd dat ze de dienstregeling gaan aanpassen met het oog op het grote evenement. Hierdoor wordt het voor de fans makkelijk om af te reizen naar het circuit.

Volgende maand staat de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix op het programma. De organisatie van de race op het circuit van Zandvoort wil er een groot feest van maken, en het is de verwachting dat er weer tienduizenden fans zullen afreizen naar het spektakel. In de afgelopen jaren zaten de tribunes vol met in het oranje gestoken fans, die hun grote held Max Verstappen kwamen toejuichen. De overgrote meerderheid van de fans kwam met het openbaar vervoer naar het circuit.

Wat gaat er veranderen?

Volgens De Telegraaf houdt de NS ook dit jaar weer rekening met de topdrukte in Zandvoort. De krant meldt dat de NS in het hele land de dienstregeling heeft aangepast om het vervoer van reizigers richting onder meer Zandvoort goed te laten verlopen. Het gaat hierbij echter niet alleen om de Dutch Grand Prix, maar ook om andere evenementen zoals festival Lowlands. Het belooft in ieder geval een drukke periode te worden, want de NS verwacht tijdens het raceweekend dagelijks 50.000 mensen heen en weer te brengen.

Net als in de voorgaande jaren wordt alles met militaire precisie voorbereid om voor een groot feestje te zorgen. Er worden ruim driehonderd extra mensen per dag ingezet door de NS, en de treinen richting Zandvoort worden verlengd. Daarnaast worden er op het station van Zandvoort extra perrons geplaatst en komt er op station Haarlem een extra trap. Tevens komen er extra in- en uitcheckpalen en gaan er overwegen dicht.

Laatste editie van Dutch GP

De race op het circuit van Zandvoort wordt op 23 augustus verreden, en verdwijnt daarna van de F1-kalender. De organisatie van de race heeft besloten om het contract niet te verlengen, ook met het oog op de toekomst. Ze krijgen geen staatssteun, en ze moeten er wel voor zorgen dat ze geld kunnen verdienen aan het evenement.