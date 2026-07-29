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Goed nieuws voor F1-fans: NS past dienstregeling aan voor Dutch GP

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Goed nieuws voor F1-fans: NS past dienstregeling aan voor Dutch GP

Fans die volgende maand de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort willen bezoeken, hebben geluk. De NS heeft namelijk aangekondigd dat ze de dienstregeling gaan aanpassen met het oog op het grote evenement. Hierdoor wordt het voor de fans makkelijk om af te reizen naar het circuit.

Volgende maand staat de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix op het programma. De organisatie van de race op het circuit van Zandvoort wil er een groot feest van maken, en het is de verwachting dat er weer tienduizenden fans zullen afreizen naar het spektakel. In de afgelopen jaren zaten de tribunes vol met in het oranje gestoken fans, die hun grote held Max Verstappen kwamen toejuichen. De overgrote meerderheid van de fans kwam met het openbaar vervoer naar het circuit.

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Wat gaat er veranderen?

Volgens De Telegraaf houdt de NS ook dit jaar weer rekening met de topdrukte in Zandvoort. De krant meldt dat de NS in het hele land de dienstregeling heeft aangepast om het vervoer van reizigers richting onder meer Zandvoort goed te laten verlopen. Het gaat hierbij echter niet alleen om de Dutch Grand Prix, maar ook om andere evenementen zoals festival Lowlands. Het belooft in ieder geval een drukke periode te worden, want de NS verwacht tijdens het raceweekend dagelijks 50.000 mensen heen en weer te brengen.

Net als in de voorgaande jaren wordt alles met militaire precisie voorbereid om voor een groot feestje te zorgen. Er worden ruim driehonderd extra mensen per dag ingezet door de NS, en de treinen richting Zandvoort worden verlengd. Daarnaast worden er op het station van Zandvoort extra perrons geplaatst en komt er op station Haarlem een extra trap. Tevens komen er extra in- en uitcheckpalen en gaan er overwegen dicht.

Laatste editie van Dutch GP

De race op het circuit van Zandvoort wordt op 23 augustus verreden, en verdwijnt daarna van de F1-kalender. De organisatie van de race heeft besloten om het contract niet te verlengen, ook met het oog op de toekomst. Ze krijgen geen staatssteun, en ze moeten er wel voor zorgen dat ze geld kunnen verdienen aan het evenement.

dutchiceman

Posts: 5.660

Standaard

  • 3
  • 29 jul 2026 - 09:07
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • dutchiceman

    Posts: 5.660

    Standaard

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 09:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.289

    Ik vraag me af hoe een extra trap eruit ziet

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 10:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.292

      Dan ben je wellicht hier verkeerd, misschien moet je voor deze vraag bij een voetbal sait wezen?

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 10:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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