user icon
icon

FIA-probleem veroorzaakte chaos in Hongarije

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-probleem veroorzaakte chaos in Hongarije

De Hongaarse Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door problemen met achterblijvers. Dit zorgde voor frustratie en incidenten, en nu blijkt dat er een probleem was met de FIA-systemen. Om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt, werkt de FIA aan een update van de systemen.

De topcoureurs ergerden zich afgelopen weekend dood aan het gedrag van achterblijvers. Max Verstappen en Isack Hadjar scholden hun helm vol nadat achterblijvers vlak voor hun neus bleven rijden, terwijl Oscar Piastri werd geraakt door Carlos Sainz. De Spanjaard werd bestraft en stelde na afloop dat hij op zijn stuurtje niet te zien kreeg dat er blauwe vlaggen waren. Het leek een simpel smoesje te zijn, maar dat was zeker niet het geval.

Meer over FIA FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

25 jul
 'Red Bull op oorlogspad en staat lijnrecht tegenover de FIA'

'Red Bull op oorlogspad en staat lijnrecht tegenover de FIA'

24 jul

Wat was er aan de hand?

De coureurs krijgen de blauwe vlaggen tijdens de race op drie manieren te zien. Langs de baan staan de marshalls met ouderwetse blauwe vlaggen te zwaaien, hangen er panelen die blauw kunnen knipperen en krijgen ze op hun stuurtje te zien dat er met blauwe vlaggen wordt gezwaaid. BBC Sport meldt dat er in Hongarije een probleem was met de verbinding tussen het timingsysteem van de Formule 1 en het controlesysteem van de FIA.

De storing veroorzaakte de problemen, en zorgde ervoor dat er veel onduidelijkheid was. Op de panelen naast de baan werden er blauwe vlaggen getoond, terwijl dit bijvoorbeeld niet het geval was. Volgens de BBC greep de FIA direct in toen ze dit probleem ontdekten, en grepen ze terug op het ouderwetse handwerk van de marshalls. Ze moesten 'gewoon' met de vlaggen zwaaien, of ze moesten de panelen handmatig bedienen via een knopje.

Wisten de teams wat er aan de hand was?

De teams werden op de hoogte gesteld van deze problemen, maar klaarblijkelijk lette niet iedereen even goed op. Veel achterblijvers reden immers in de weg, en de teams leken niet goed op te letten. Mogelijk werden deze problemen ook veroorzaakt door de driver tracker die niet goed functioneerde. Tijdens de race merkten meerdere commentatoren op dat ze niet konden zien waar de coureurs reden.

Need5Speed

Posts: 4.166

De Formule 1 zendt ook een schema uit met de posities van de coureurs als stippen op een kaart van het circuit, je kan live zien waar iedereen zit.
Meestal dan, want het systeem heeft altijd wel een paar glitches. Ineens staat iedereen stil, of er is 1 auto die niet meebeweegt omdat misschien de ... [Lees verder]

  • 2
  • 29 jul 2026 - 08:52
F1 Nieuws GP Hongarije 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.166

    De Formule 1 zendt ook een schema uit met de posities van de coureurs als stippen op een kaart van het circuit, je kan live zien waar iedereen zit.
    Meestal dan, want het systeem heeft altijd wel een paar glitches. Ineens staat iedereen stil, of er is 1 auto die niet meebeweegt omdat misschien de transponder niet werkt.

    In Hongarije was het systeem compleet op hol geslagen. Maar heel af en toe stonden een paar stippen waar ze hoorden te staan, het grootste deel van de tijd bewogen ze random heen en weer over het circuit.

    • + 2
    • 29 jul 2026 - 08:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.993

      Heb dat ook gezien en er toen niet meer naar gekeken, want er kwam geen verbetering in. Als ik het al irritant vond hoe moeten de coureurs dat dan wel niet ervaren hebben .............

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 09:00
    • Robin

      Posts: 3.417

      Misschien moeten ze hun eigen handel even op orde hebben voordat ze iets te ambitieus met straffen strooien.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 11:02

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender
show sidebar