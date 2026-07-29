De Hongaarse Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door problemen met achterblijvers. Dit zorgde voor frustratie en incidenten, en nu blijkt dat er een probleem was met de FIA-systemen. Om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt, werkt de FIA aan een update van de systemen.

De topcoureurs ergerden zich afgelopen weekend dood aan het gedrag van achterblijvers. Max Verstappen en Isack Hadjar scholden hun helm vol nadat achterblijvers vlak voor hun neus bleven rijden, terwijl Oscar Piastri werd geraakt door Carlos Sainz. De Spanjaard werd bestraft en stelde na afloop dat hij op zijn stuurtje niet te zien kreeg dat er blauwe vlaggen waren. Het leek een simpel smoesje te zijn, maar dat was zeker niet het geval.

Wat was er aan de hand?

De coureurs krijgen de blauwe vlaggen tijdens de race op drie manieren te zien. Langs de baan staan de marshalls met ouderwetse blauwe vlaggen te zwaaien, hangen er panelen die blauw kunnen knipperen en krijgen ze op hun stuurtje te zien dat er met blauwe vlaggen wordt gezwaaid. BBC Sport meldt dat er in Hongarije een probleem was met de verbinding tussen het timingsysteem van de Formule 1 en het controlesysteem van de FIA.

De storing veroorzaakte de problemen, en zorgde ervoor dat er veel onduidelijkheid was. Op de panelen naast de baan werden er blauwe vlaggen getoond, terwijl dit bijvoorbeeld niet het geval was. Volgens de BBC greep de FIA direct in toen ze dit probleem ontdekten, en grepen ze terug op het ouderwetse handwerk van de marshalls. Ze moesten 'gewoon' met de vlaggen zwaaien, of ze moesten de panelen handmatig bedienen via een knopje.

Wisten de teams wat er aan de hand was?

De teams werden op de hoogte gesteld van deze problemen, maar klaarblijkelijk lette niet iedereen even goed op. Veel achterblijvers reden immers in de weg, en de teams leken niet goed op te letten. Mogelijk werden deze problemen ook veroorzaakt door de driver tracker die niet goed functioneerde. Tijdens de race merkten meerdere commentatoren op dat ze niet konden zien waar de coureurs reden.