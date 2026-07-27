user icon
icon

Mekies dropt grote hint over Red Bull-toekomst Hadjar

<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies dropt grote hint over Red Bull-toekomst Hadjar

Laurent Mekies heeft laten doorschemeren dat Isack Hadjar volgend jaar waarschijnlijk ook voor Red Bull rijdt. Hadjar is bezig met een goed seizoen, en kan zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden. Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Hadjar, en wijst naar de toekomst.

Hadjar volgde begin dit jaar Yuki Tsunoda op als teamgenoot van Verstappen. Het zitje naast de viervoudig wereldkampioen wordt normaal gesproken gezien als een soort 'carrière-killer'. Meerdere coureurs beten zich vast op het zitje, en ze konden Verstappen niet de gewenste ruggensteun geven. Nu Red Bull een lastiger seizoen heeft, lijkt Hadjar zich meer op zijn plek te voelen. Hij kan Verstappen redelijk volgen, en kon hem dan ook al meerdere keren helpen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Is Red Bull tevreden met Hadjar?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Hadjar, en suggereert in gesprek met De Telegraaf dat zijn landgenoot ook volgend jaar voor het team rijdt: "Het is goed nieuws dat we voor het eerst in lange tijd beschikken over een sterke tweede coureur."

 Het stemt Mekies tevreden: "Dat was ook één van onze doelen voorafgaand aan dit seizoen. Isack presteert solide en heeft heel erg veel geleerd van het team en van Max."

'We zullen een logische beslissing nemen'

Mekies lijkt er zeker van te zijn dat Hadjar ook in 2027 bij Red Bull rijdt, al wil hij niets bevestigen: "Het is goed nieuws, ook voor Max, dat onze twee auto's wat dichter bij elkaar zitten. We hebben nog niet over de toekomst gesproken, maar iedereen kan zien dat Isack het uitstekend doet. Dus we zullen een logische beslissing nemen."

De stand van zaken

Hadjar kwam afgelopen weekend als zesde over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Op de Hungaroring probeerde hij een aantal keren een groepje koplopers op te houden, om op die manier Verstappen te helpen. Eerder gaf hij Verstappen in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps een uitstekende tow, wat hem veel complimenten opleverde.

Hadjar staat na de eerste helft van het seizoen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Verstappen staat zesde met 109 punten.

Damon Hill

Posts: 19.840

Meer dan terecht. Je kan zeggen wat je wil, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Gasly, Albon, Perez, Lawson en Tsunoda, dan doet Hadjar het gewoon beter dan al die andere namen. Gasly, Albon, Lawson en Tsunoda haalden zelden Q3, vaak Q2 al niet eens en kwamen vaak ook niet eens in de punt... [Lees verder]

  • 8
  • 27 jul 2026 - 09:37
F1 Nieuws Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.840

    Meer dan terecht. Je kan zeggen wat je wil, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Gasly, Albon, Perez, Lawson en Tsunoda, dan doet Hadjar het gewoon beter dan al die andere namen. Gasly, Albon, Lawson en Tsunoda haalden zelden Q3, vaak Q2 al niet eens en kwamen vaak ook niet eens in de punten. Perez had heel lang een dominante Red Bull onder zijn kont, maar toen de dominantie verdween had ook Perez de grootste moeite om uberhaupt in de top 10 te komen. Hadjar daarentegen, moet het dit jaar stellen met een niet al te beste Red Bull, maar zit bijna altijd in Q3 en rijdt vaak goed in de punten. En nee, het is geen Verstappen en het gat is nog steeds groot, maar ten opzichte van die andere rijders is het een wereld van verschil, en dat terwijl Hadjar nog vrij onervaren is en dus kan groeien.

    Zijn uitbarstingen over de boordradio zijn soms kinderachtig, maar die jongen kan serieus een potje sturen en verdient een langer verblijf.

    • + 8
    • 27 jul 2026 - 09:37
    • F1jos

      Posts: 5.513

      Die. Vergelijking en zijn altijd appel met peren, ze bevinden allemaal niet in hetzelfde situaties en tijdspanne.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 09:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.840

      @F1jos,
      Dat is natuurlijk gelul. Dan is het net alsof je nooit een vergelijking kan maken, terwijl je natuurlijk heus wel conclusies kunt trekken uit bepaalde prestaties van coureurs. Gasly, Albon en Perez zijn alledrie overduidelijk coureurs die ongeveer in de middenmoot zitten, net tegen de subtop aan. Albon is qua snelheid bijna altijd iets minder dan Sainz. Perez is zijn hele carrière al gewaagd aan coureurs zoals Hülkenberg en Ocon (die hetzelfde materiaal hadden) en Gasly zit ook ongeveer op dat niveau. Hadjar is feitelijk nog een broekie en wordt niet volledig door Max weggeblazen en hij laat zich ook niet gek maken door Max, dus ja... dat is wel degelijk een verschil met zijn voorgangers en dus een positief teken.

      Dat niet alle data en meters hetzelfde zijn hoeft niet te betekenen dat je nooit conclusies kan trekken en geen waardevolle verschillen kunt zien. Als je puur kijkt naar hoe de carrières van al die coureurs afzonderlijk zijn gelopen, dan zijn hun resultaten juist heel goed verklaarbaar.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 35.962

      Precies @Damon, je was me net voor. Niets aan toe te voegen.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 10:21
  • Dale U

    Posts: 2.004

    Laat Hadjar maar even meegroeien met RB, hij doet het zeker niet slecht, knap van hem naast Verstappen, je zult maar teamgenoot zijn......

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 09:57
  • Flexwing

    Posts: 490

    Ik zou Niek de Vries er in zetten die is wel gewend aan de elektrische auto.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:15
  • monzaron

    Posts: 1.129

    We zien allemaal dat de auto niet ok is. En als dat ooit onder Wache in orde komt, dan rijdt Verstappen Hadjar in een ‘dip’. Begrijp me niet verkeerd, Hadjar doet het met deze auto goed, maar zijn racepace is minder goed. Volgend jaar andere verdeling brandstof-EV, daar zie ik Verstappen grote stapoen maken tov Hadjar. En hopelijk wordt de wagen ook beter, dan kan het gat met Hadjar nog wel eens groter worden. Daarom is het wel goed dat Hadjar volgend jaar er ook nog bij is, hij verdient het, hij is mentaal een sterke rijder.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:47

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 111
  • Podiums 1
  • Grand Prix 34
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar