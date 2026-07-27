Laurent Mekies heeft laten doorschemeren dat Isack Hadjar volgend jaar waarschijnlijk ook voor Red Bull rijdt. Hadjar is bezig met een goed seizoen, en kan zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden. Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Hadjar, en wijst naar de toekomst.

Hadjar volgde begin dit jaar Yuki Tsunoda op als teamgenoot van Verstappen. Het zitje naast de viervoudig wereldkampioen wordt normaal gesproken gezien als een soort 'carrière-killer'. Meerdere coureurs beten zich vast op het zitje, en ze konden Verstappen niet de gewenste ruggensteun geven. Nu Red Bull een lastiger seizoen heeft, lijkt Hadjar zich meer op zijn plek te voelen. Hij kan Verstappen redelijk volgen, en kon hem dan ook al meerdere keren helpen.

Is Red Bull tevreden met Hadjar?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Hadjar, en suggereert in gesprek met De Telegraaf dat zijn landgenoot ook volgend jaar voor het team rijdt: "Het is goed nieuws dat we voor het eerst in lange tijd beschikken over een sterke tweede coureur."

Het stemt Mekies tevreden: "Dat was ook één van onze doelen voorafgaand aan dit seizoen. Isack presteert solide en heeft heel erg veel geleerd van het team en van Max."

'We zullen een logische beslissing nemen'

Mekies lijkt er zeker van te zijn dat Hadjar ook in 2027 bij Red Bull rijdt, al wil hij niets bevestigen: "Het is goed nieuws, ook voor Max, dat onze twee auto's wat dichter bij elkaar zitten. We hebben nog niet over de toekomst gesproken, maar iedereen kan zien dat Isack het uitstekend doet. Dus we zullen een logische beslissing nemen."

De stand van zaken

Hadjar kwam afgelopen weekend als zesde over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Op de Hungaroring probeerde hij een aantal keren een groepje koplopers op te houden, om op die manier Verstappen te helpen. Eerder gaf hij Verstappen in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps een uitstekende tow, wat hem veel complimenten opleverde.

Hadjar staat na de eerste helft van het seizoen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Verstappen staat zesde met 109 punten.