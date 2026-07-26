Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw de noodklok geluid bij Red Bull Racing. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd en sprak na afloop over een auto die volgens hem nauwelijks te besturen was. Bovendien ziet Verstappen dat het team steeds vaker wordt geconfronteerd met problemen waar geen duidelijke verklaring voor is.

Verstappen wist geen vuist te maken tijdens de kwalificatie op de Hungaroring. De viervoudig wereldkampioen kon zich geen moment mengen in de strijd om poleposition en begint de race vanaf de derde startrij.

'De auto was in de kwalificatie gewoon heel slecht'

Verstappen was na afloop ongekend kritisch op het gedrag van zijn RB22. Volgens de Nederlander ontbrak het niet alleen aan grip, maar verloor de auto ook op aerodynamisch vlak prestaties tijdens de kwalificatie.

"Het hele weekend verloopt al moeizaam, maar in de kwalificatie was de auto echt heel slecht", zegt Verstappen bij Sky Sports. "Om de een of andere reden verliezen we aerodynamische prestaties. Bij het insturen breekt de achterkant voortdurend uit, waardoor ik totaal niet op de achterkant kan vertrouwen. Probeer je dat met de voorkant te compenseren, dan krijg je juist onderstuur. Vanaf de derde vrije training kregen we bovendien te maken met problemen waar we zelf nauwelijks invloed op hadden."

'Eerst deze problemen oplossen'

Volgens Verstappen heeft Red Bull op dit moment grotere zorgen dan het gebrek aan pure snelheid. De Limburger benadrukt dat het team eerst moet achterhalen waar de terugkerende problemen vandaan komen.

"Allereerst moeten we begrijpen wat er allemaal misgaat", aldus Verstappen. "We krijgen voortdurend te maken met onverklaarbare problemen en die moeten we eerst oplossen. Pas daarna heeft het zin om na te denken over een normale kwalificatie of een normale race."

De uitspraken van Verstappen onderstrepen de zorgen binnen Red Bull Racing. Waar de Oostenrijkse renstal hoopte dat de Hungaroring beter bij de RB22 zou passen dan Spa-Francorchamps, bleven de problemen ook in Boedapest hardnekkig aanwezig. Daarmee wacht Verstappen opnieuw een lastige inhaalrace op zondag.