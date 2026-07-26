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Verstappen en Red Bull tasten in het duister: "Zoveel problemen"

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Verstappen en Red Bull tasten in het duister: "Zoveel problemen"

Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw de noodklok geluid bij Red Bull Racing. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd en sprak na afloop over een auto die volgens hem nauwelijks te besturen was. Bovendien ziet Verstappen dat het team steeds vaker wordt geconfronteerd met problemen waar geen duidelijke verklaring voor is.

Verstappen wist geen vuist te maken tijdens de kwalificatie op de Hungaroring. De viervoudig wereldkampioen kon zich geen moment mengen in de strijd om poleposition en begint de race vanaf de derde startrij.

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'De auto was in de kwalificatie gewoon heel slecht'

Verstappen was na afloop ongekend kritisch op het gedrag van zijn RB22. Volgens de Nederlander ontbrak het niet alleen aan grip, maar verloor de auto ook op aerodynamisch vlak prestaties tijdens de kwalificatie.

"Het hele weekend verloopt al moeizaam, maar in de kwalificatie was de auto echt heel slecht", zegt Verstappen bij Sky Sports. "Om de een of andere reden verliezen we aerodynamische prestaties. Bij het insturen breekt de achterkant voortdurend uit, waardoor ik totaal niet op de achterkant kan vertrouwen. Probeer je dat met de voorkant te compenseren, dan krijg je juist onderstuur. Vanaf de derde vrije training kregen we bovendien te maken met problemen waar we zelf nauwelijks invloed op hadden."

'Eerst deze problemen oplossen'

Volgens Verstappen heeft Red Bull op dit moment grotere zorgen dan het gebrek aan pure snelheid. De Limburger benadrukt dat het team eerst moet achterhalen waar de terugkerende problemen vandaan komen.

"Allereerst moeten we begrijpen wat er allemaal misgaat", aldus Verstappen. "We krijgen voortdurend te maken met onverklaarbare problemen en die moeten we eerst oplossen. Pas daarna heeft het zin om na te denken over een normale kwalificatie of een normale race."

De uitspraken van Verstappen onderstrepen de zorgen binnen Red Bull Racing. Waar de Oostenrijkse renstal hoopte dat de Hungaroring beter bij de RB22 zou passen dan Spa-Francorchamps, bleven de problemen ook in Boedapest hardnekkig aanwezig. Daarmee wacht Verstappen opnieuw een lastige inhaalrace op zondag.

Adenauer Forst

Posts: 1.248

Pierre Wegrmee

  • 1
  • 26 jul 2026 - 08:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.125

    Het blijft een zeepkist

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 07:40
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.248

    Pierre Wegrmee

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 08:41
  • monzaron

    Posts: 1.121

    De software is in gehackt en in gijzeling genomen. Red Bull staat onder enorme druk, ze moeten 200 miljoen betalen aan de hackers. Het bericht komt nu pas naar buiten, want gelet op de ongelukken/crashes van Verstappen kon Red Bull niet anders, want ja veiligheid rijders is wel het belangrijkst. Andere teams zijn na deze berichten geschokt en zijn op zoek naar oplossingen, ze hebbe AI al ingeschakeld om ‘zeker’ te zijn of zij de goede weg zijn ingeslagen met deze nieuwe regels in de Formule 1. Deze soap wordt nu vervolgd achter ‘gesloten’ FIA deuren ;)

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 09:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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