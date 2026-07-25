Andrea Kimi Antonelli heeft naast een plek op de eerste startrij gegrepen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde tijd, maar volgens de Italiaan had er zonder tegenslag meer ingezeten. Een windvlaag én een gele vlag in zijn beslissende ronde kostten hem volgens eigen zeggen een topklassering.

Antonelli gaf het hele weekend al een sterke indruk op de Hungaroring en mengde zich opnieuw in de strijd om poleposition. Uiteindelijk moest hij Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor zich dulden, al was het verschil met de top minimaal.

Wind en gele vlag kosten Antonelli kostbare tijd

Na afloop wees Antonelli bij Sky Sports op twee cruciale momenten in zijn laatste ronde. "In bocht negen kreeg ik ineens een flinke rugwind, waardoor ik ongeveer een tiende verloor. Ook in de laatste bocht liet ik nog tijd liggen, omdat ik daar in mijn vorige ronde het maximale uit de grip had gehaald en dat nu niet helemaal lukte."

Daar bleef het niet bij. Op het moment dat Antonelli de laatste bocht naderde, verscheen ook nog een gele vlag na een spin van Max Verstappen. "Die kwam precies toen ik de bocht indraaide. Ik probeerde zo goed mogelijk te liften en heb dat ook gedaan, maar daardoor verloor ik behoorlijk veel minimumsnelheid. Dat was ontzettend jammer."

'De eerste startrij had erin gezeten'

Ondanks de teleurstelling denkt Antonelli niet dat hij Norris van poleposition had kunnen houden. De Mercedes-coureur is er wel van overtuigd dat een plaats op de eerste startrij mogelijk was geweest zonder de problemen in zijn laatste poging.

"De derde plaats had er zeker ingezeten", aldus Antonelli. "Voor pole was het waarschijnlijk net niet genoeg geweest. Ik denk dat ik heel dicht bij Lando was geëindigd, misschien op een halve tiende, maar dat was alsnog onvoldoende geweest om hem te verslaan." Daarmee begint Antonelli de Grand Prix van Hongarije vanaf de vierde startplaats, terwijl Mercedes hoopt de strijd met McLaren en Ferrari tijdens de race alsnog aan te kunnen gaan.