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Antonelli hangt een gridstraf boven het hoofd na incident met Verstappen

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Antonelli hangt een gridstraf boven het hoofd na incident met Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft naast een plek op de eerste startrij gegrepen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde tijd, maar volgens de Italiaan had er zonder tegenslag meer ingezeten. Een windvlaag én een gele vlag in zijn beslissende ronde kostten hem volgens eigen zeggen een topklassering.

Antonelli gaf het hele weekend al een sterke indruk op de Hungaroring en mengde zich opnieuw in de strijd om poleposition. Uiteindelijk moest hij Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor zich dulden, al was het verschil met de top minimaal.

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Wind en gele vlag kosten Antonelli kostbare tijd

Na afloop wees Antonelli bij Sky Sports op twee cruciale momenten in zijn laatste ronde. "In bocht negen kreeg ik ineens een flinke rugwind, waardoor ik ongeveer een tiende verloor. Ook in de laatste bocht liet ik nog tijd liggen, omdat ik daar in mijn vorige ronde het maximale uit de grip had gehaald en dat nu niet helemaal lukte."

Daar bleef het niet bij. Op het moment dat Antonelli de laatste bocht naderde, verscheen ook nog een gele vlag na een spin van Max Verstappen. "Die kwam precies toen ik de bocht indraaide. Ik probeerde zo goed mogelijk te liften en heb dat ook gedaan, maar daardoor verloor ik behoorlijk veel minimumsnelheid. Dat was ontzettend jammer."

'De eerste startrij had erin gezeten'

Ondanks de teleurstelling denkt Antonelli niet dat hij Norris van poleposition had kunnen houden. De Mercedes-coureur is er wel van overtuigd dat een plaats op de eerste startrij mogelijk was geweest zonder de problemen in zijn laatste poging.

"De derde plaats had er zeker ingezeten", aldus Antonelli. "Voor pole was het waarschijnlijk net niet genoeg geweest. Ik denk dat ik heel dicht bij Lando was geëindigd, misschien op een halve tiende, maar dat was alsnog onvoldoende geweest om hem te verslaan." Daarmee begint Antonelli de Grand Prix van Hongarije vanaf de vierde startplaats, terwijl Mercedes hoopt de strijd met McLaren en Ferrari tijdens de race alsnog aan te kunnen gaan.

 

NicoS

Posts: 21.084

Lees elders dat Lewis z’n straf heeft, de verwachte drie plaatsen…

  • 2
  • 25 jul 2026 - 19:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • NicoS

    Posts: 21.077

    Lees elders dat Lewis z’n straf heeft, de verwachte drie plaatsen…

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.591

      Yep!

      Het eerste oordeel van de FIA is binnen. Lewis Hamilton heeft zoals verwacht een gridstraf van drie plekken ontvangen vanwege in de weg rijden bij Oscar Piastri. Hamilton greep nipt naast de poleposition, maar moet nu als vijfde aan de race beginnen. Kimi Antonelli is nog in afwachting van het FIA-oordeel in twee onderzoeken.

      Hamilton bekende meteen na afloop van de kwalificatie al schuld en maakte ook bij de wedstrijdleiding geen geheim van de situatie.
      "De coureur met startnummer 44 legde uit dat hij zijn snelle ronde net beëindigd had en van het team geen bericht kreeg dat de coureur met startnummer 81 achter hem zat, totdat die auto al te dichtbij zat. Hij voegde toe dat hij auto 81 niet in zijn spiegels kon zien vanwege de positionering op de baan van zijn auto."

      De wedstrijdleiding, met onder meer Vitantonio Liuzzi en Garry Connelly, benadrukken dat Piastri zijn ronde moest afbreken. Een gridstraf van drie plekken was dan ook onvermijdelijk. Lando Norris krijgt nu gezelschap van Charles Leclerc op de eerste startrij, met Antonelli en Piastri daarachter. Hamilton deelt de derde startrij nu met Verstappen.

      Antonelli wordt nog onderzocht en als de Mercedes-coureur ook een gridstraf krijgt, dan schuift Verstappen niet één, maar twee plekken op.
      Hamilton moet namelijk sowieso als vijfde starten en mag niet profiteren van Antonelli's straf.
      Als de Italiaan dus bestraft wordt, wordt Verstappen ook voor Hamilton gezet op de vierde plek.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:07
  • gridiron

    Posts: 3.653

    En de gridstraf is voor ............. wat?

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:09
  • Patrace

    Posts: 6.867

    Starten ze tegenwoordig met 3 auto’s op de eerste startrij?
    Want: hij was ervan overtuigd dat een plek op de eerste startrij mogelijk was. En dan “de derde plaats had er zeker in gezeten”.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 19:10
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.602

      Hij is helderziende wist dat Hamilton al straf zou krijgen denk ik zo :)

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:16

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Team
Punten
1
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2
Ferrari
285
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195
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Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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