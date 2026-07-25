Het team van Red Bull Racing moet de nodige zaken gaan verbeteren met het oog op de kwalificatie van vandaag. Op de vrijdag op de Hungaroring liepen Max Verstappen en Isack Hadjar tegen de nodige issues aan, en technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat de coureurs niet tevreden waren.

Verstappen en Hadjar kwamen aardig voor de dag in de eerste twee vrije trainingen, maar de achterstand op de Ferrari's was wel groot. Verstappen gaf aan dat er werk aan de winkel was, en het feit dat er weinig grip was zorgde ook voor klachten. Ze waren echter niet de enigen die hier problemen mee hadden, want het circuit leek op sommige momenten op een soort ijsbaan.

Wat was er aan de hand?

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché legde na de sessies uit wat er aan de hand was: "Het was een meer dan uitdagende dag. Er is weinig grip, het is stoffig en heel erg hobbelig. De enorme windverandering in de middag maakte het dan nog ingewikkelder en het was een zware sessie voor de coureurs. We moeten de auto hier best stug afstellen en dat geeft een gevoel dat lijkt op dat van de ground effect-auto's van de vorige generatie."

Waar waren de coureurs kritisch op?

Waché weet dat Verstappen en Hadjar meer willen zien: "De coureurs waren niet tevreden over de balans. We zijn nog niet waar we willen zijn en het is duidelijk dat we nog niet snel genoeg zijn. Als de auto's hier op de limiet rijden, zoals dat voor iedereen het geval is, kan de kleinste verstoring alles in de war schoppen."

Positieve punten

Toch is niet alles kommer en kwel bij Red Bull: "Een positief punt is dat we hier de hele dag zonder problemen de nieuwe versie van de achtervleugel hebben getest. We hebben in de avond nog veel werk te doen, maar we weten al waar we ons kunnen verbeteren. We gaan stap voor stap te werk en we kijken waar we uitkomen in VT3. Ik denk dat de wind het voor iedereen lastig zal maken, dus aanpassen aan de omstandigheden zal cruciaal zijn."