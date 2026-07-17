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Red Bull bevestigt: Verstappen krijgt vervloekte 'Macarena'-vleugel terug

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Red Bull bevestigt: Verstappen krijgt vervloekte 'Macarena'-vleugel terug

Red Bull Racing is niet van plan om de veelbesproken roterende achtervleugel definitief af te schrijven. Nadat de upgrade dit weekend op Spa-Francorchamps uit voorzorg van de RB22 werd gehaald, wil de Oostenrijkse renstal het systeem volgende week tijdens de Grand Prix van Hongarije alweer opnieuw inzetten. Volgens technisch directeur Pierre Waché moet de aangepaste versie dan volledig betrouwbaar zijn.

De roterende achtervleugel, die op de rechte stukken extra topsnelheid oplevert, werd eerder dit seizoen door Red Bull geïntroduceerd nadat Ferrari met het concept was gekomen. Na de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië ontstonden echter twijfels over de veiligheid van het systeem, waarna de Nederlander het zelfs omschreef als 'supergevaarlijk'.

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Red Bull wil aangepaste achtervleugel snel terugbrengen

Volgens Waché werd na de crash op Silverstone duidelijk waar het probleem precies zat. Sindsdien werkt Red Bull aan een oplossing, zodat de achtervleugel zonder risico opnieuw gebruikt kan worden.

"Na Silverstone hebben we exact kunnen vaststellen wat er fout ging. We weten hoe we het moeten oplossen en willen eerst bewijzen dat het systeem volledig betrouwbaar is voordat het weer op de auto verschijnt. Als alles volgens plan verloopt, moet dat in Hongarije al het geval zijn", aldus de technisch directeur geciteerd door Motorsport.com.

Waché bevestigde bovendien dat de actuator van de achtervleugel onderdeel uitmaakte van het probleem. Omdat het om een veiligheidskwestie gaat, is ook de FIA nauw betrokken bij het proces. "We hebben onze bevindingen gedeeld met de FIA en laten zien welke aanpassingen we hebben doorgevoerd. Pas als alles honderd procent in orde is, brengen we de vleugel terug."

Nog genoeg werk voor Red Bull ondanks goede vrijdag

Hoewel Verstappen de eerste vrije training op Spa als snelste afsloot, bleef hij in de tweede sessie steken op de derde plaats. Kimi Antonelli was het snelst, terwijl ook Lando Norris sneller bleek dan de viervoudig wereldkampioen.

Waché ziet de vrijdag desondanks als een degelijk vertrekpunt, al is volgens hem nog niet alles naar wens. "We hebben een goede basis, maar er is nog genoeg werk te doen. De balans kan beter, vooral tijdens de korte runs, en ook op het gebied van bandenslijtage zien we nog ruimte voor verbetering. We zijn dus zeker nog niet waar we willen zijn."

Larry Perkins

Posts: 66.409

Zak Brown: "Als RBR slim is laten ze de jongens van Racing Bulls de vleugels uittesten, dat is juist het handige van twee teams hebben.
En dan kunnen ze van het 'Russisch roulette' ook nog een shoot-out maken. Diegene die als laatst crasht krijgt het stoeltje van Verstappen, zodra Max bij mij ko... [Lees verder]

  • 4
  • 17 jul 2026 - 22:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (17)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.223

    Maak er gewoon een spec onderdeel van, waar gaat dit over zeg! Neem dan die enorme vleugels van de begin jaren 90, “iedereen blij” !

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 21:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.076

      Zo’n taartschep er op schroeven

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 22:10
    • snailer

      Posts: 33.885

      Of de dubbeldekker vleugel van Ferrari. 1981? Niet zeker van het jaar. 1 race gebruikt. Het omzeilde de regels. Men verbood het de volgende race.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:33
    • snailer

      Posts: 33.885

      Gevonden voor de liefhebbers.

      https://www(.)historyracingpedia(.)com/stories/nl/ferrari-162c2-with-a-double-rear-wing-longbeach-1982-f1.html

      Vervang twee maal (.) voor . ****punt****

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:36
  • Need5Speed

    Posts: 4.105

    Het principe is briljant, door de vleugel te roteren komt de bolle kant boven en wordt de lucht die door het vaste deel omhoog wordt geduwd weer terug horizontaal geleid met minimale weerstand.
    Bij systemen met een gewone klep is de vorm van die klep altijd een compromis.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 21:44
  • Larry Perkins

    Posts: 66.409

    Zak Brown: "Als RBR slim is laten ze de jongens van Racing Bulls de vleugels uittesten, dat is juist het handige van twee teams hebben.
    En dan kunnen ze van het 'Russisch roulette' ook nog een shoot-out maken. Diegene die als laatst crasht krijgt het stoeltje van Verstappen, zodra Max bij mij komt rijden..."

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 22:15
  • Erik FW34

    Posts: 3.910

    Dus we zeggen eerst dat het aan de vleugel ligt want Verstappen maakt geen fouten.
    Dan gaat Max niet meer weg bij RB en kan hij er weer op?

    Als de vleugel echt zo fout is, waarom dan zoveel rondjes geen issue? Niet in VT, niet in kwali en vele rondjes niet in race

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 22:26
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Net als met zoveel dingen "daarnet deed ie het nog" opeens werkt het niet meer.
      Een zwak punt en einde levensduur ervan.
      Ze plaatsen hem echt niet zomaar terug zonder goed onderzoek en verbetering lijkt me.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 22:32
    • schwantz34

      Posts: 42.418

      Wacht maar tot je morgenvroeg ff een lekker bakkie denkt te zetten, en het kreng doet het ineens niet meer...

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 22:47
    • Erik FW34

      Posts: 3.910

      Ik heb geen enkel vertrouwen in de eerlijkheid van RB

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 22:49
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Zeg dat nou niet hardop Schwantz, dit is de goden verzoeken en je ergste nachtmerrie.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 22:50
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Liegebeest Horner is weg, kan alleen maar beter geworden zijn.

      Datzelfde heb ik nou bij Toto, Flavio en Zak.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 22:53
    • Erik FW34

      Posts: 3.910

      Toto vind ik ook vlees nog vis
      Zak een vervelende gast
      Flavio krijg ik niet veel meer van mee, met Renault destijds vond ik hem echt een verschrikking

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 23:02
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Die Flavio heeft al zoveel streken uitgehaald dat vergeet niemand meer.
      En die streken zal hij vast nog hebben.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 23:45
    • Need5Speed

      Posts: 4.105

      Waché liegt en Max liegt en iedereen bij Red Bull liegt want @Erik FW34 weet het zeker: dat Max tot twee keer op dezelfde manier spint, de 2e keer terwijl hij niet eens aan het pushen is, KAN gewoon niet aan een mechanisch defect liggen het MOET wel een stomme fout van Max zijn geweest!

      Ik kan vertellen wat ik daar van vind maar dat is een open deur van hangar formaat.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 23:54
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Waarom vertel je het niet @Need?
      Jij hebt je mening en @Erik ook.
      Erik is Williams fan en ik had altijd een naar gevoel bij Claire.
      Maar ik ga hem niet te kakken zetten, gewoon omdat ik Erik een zeer gewaardeerd forumlid vind.
      Jij bent ook een gewaardeerd lid voor mij overigens. ;)

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:14

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Ferrari
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Red Bull Racing
128
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Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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