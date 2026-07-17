Red Bull Racing is niet van plan om de veelbesproken roterende achtervleugel definitief af te schrijven. Nadat de upgrade dit weekend op Spa-Francorchamps uit voorzorg van de RB22 werd gehaald, wil de Oostenrijkse renstal het systeem volgende week tijdens de Grand Prix van Hongarije alweer opnieuw inzetten. Volgens technisch directeur Pierre Waché moet de aangepaste versie dan volledig betrouwbaar zijn.

De roterende achtervleugel, die op de rechte stukken extra topsnelheid oplevert, werd eerder dit seizoen door Red Bull geïntroduceerd nadat Ferrari met het concept was gekomen. Na de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië ontstonden echter twijfels over de veiligheid van het systeem, waarna de Nederlander het zelfs omschreef als 'supergevaarlijk'.

Red Bull wil aangepaste achtervleugel snel terugbrengen

Volgens Waché werd na de crash op Silverstone duidelijk waar het probleem precies zat. Sindsdien werkt Red Bull aan een oplossing, zodat de achtervleugel zonder risico opnieuw gebruikt kan worden.

"Na Silverstone hebben we exact kunnen vaststellen wat er fout ging. We weten hoe we het moeten oplossen en willen eerst bewijzen dat het systeem volledig betrouwbaar is voordat het weer op de auto verschijnt. Als alles volgens plan verloopt, moet dat in Hongarije al het geval zijn", aldus de technisch directeur geciteerd door Motorsport.com.

Waché bevestigde bovendien dat de actuator van de achtervleugel onderdeel uitmaakte van het probleem. Omdat het om een veiligheidskwestie gaat, is ook de FIA nauw betrokken bij het proces. "We hebben onze bevindingen gedeeld met de FIA en laten zien welke aanpassingen we hebben doorgevoerd. Pas als alles honderd procent in orde is, brengen we de vleugel terug."

Nog genoeg werk voor Red Bull ondanks goede vrijdag

Hoewel Verstappen de eerste vrije training op Spa als snelste afsloot, bleef hij in de tweede sessie steken op de derde plaats. Kimi Antonelli was het snelst, terwijl ook Lando Norris sneller bleek dan de viervoudig wereldkampioen.

Waché ziet de vrijdag desondanks als een degelijk vertrekpunt, al is volgens hem nog niet alles naar wens. "We hebben een goede basis, maar er is nog genoeg werk te doen. De balans kan beter, vooral tijdens de korte runs, en ook op het gebied van bandenslijtage zien we nog ruimte voor verbetering. We zijn dus zeker nog niet waar we willen zijn."