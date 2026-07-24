Red Bull Racing heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije een boete gekregen van de FIA. Isack Hadjar reed te snel door de pitstraat en dat kost de Oostenrijkse renstal 400 euro. Ondertussen kreeg ook teamgenoot Max Verstappen de aandacht van de stewards na een incident met Carlos Sainz.

Hadjar werd tijdens de openingssessie gemeten op 83,8 kilometer per uur in de pitstraat, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Daarmee overschreed de Frans-Algerijnse coureur de limiet met 3,8 kilometer per uur. De FIA besloot Red Bull daarvoor een geldboete van 400 euro op te leggen.

Sterke training overschaduwd door boete

De sanctie doet weinig af aan de sportieve prestatie van Hadjar. De rookie sloot de eerste vrije training af op een knappe vierde plaats. Hij moest 0,922 seconde toegeven op snelste man Charles Leclerc, maar liet opnieuw zien dat hij zich uitstekend thuis voelt in zijn eerste seizoen bij Red Bull.

Hadjar beleeft sowieso een sterk debuutjaar bij de hoofdmacht van Red Bull. De Frans-Algerijn staat voorafgaand aan het weekend in Boedapest achtste in het wereldkampioenschap, één positie achter Verstappen. Vorig weekend maakte hij indruk tijdens de Grand Prix van België door vanaf de achterkant van het veld naar de zesde plaats te rijden.

Ook Verstappen onder vergrootglas

Niet alleen Hadjar kreeg bezoek van de FIA. Ook Verstappen werd na de eerste vrije training op het matje geroepen. De Nederlander ergerde zich aan een langzaam rijdende Carlos Sainz richting bocht twaalf en leek de Spanjaard vervolgens bewust op te houden bij het uitkomen van de bocht. Daarbij werden ook Gabriel Bortoleto en andere auto's gehinderd.

Verstappen en Sainz moesten zich na afloop van de sessie melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het voorval. Voor Sainz kwam daar nog een tweede onderzoek bovenop na een afzonderlijk incident met Alpine-reservecoureur Paul Aron. Daarmee kende de openingsdag in Hongarije voor beide Red Bull-coureurs niet alleen sportieve, maar ook juridische gevolgen.