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FIA bestraft Red Bull in Hongarije: Team van Verstappen krijgt geldboete

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FIA bestraft Red Bull in Hongarije: Team van Verstappen krijgt geldboete

Red Bull Racing heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije een boete gekregen van de FIA. Isack Hadjar reed te snel door de pitstraat en dat kost de Oostenrijkse renstal 400 euro. Ondertussen kreeg ook teamgenoot Max Verstappen de aandacht van de stewards na een incident met Carlos Sainz.

Hadjar werd tijdens de openingssessie gemeten op 83,8 kilometer per uur in de pitstraat, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Daarmee overschreed de Frans-Algerijnse coureur de limiet met 3,8 kilometer per uur. De FIA besloot Red Bull daarvoor een geldboete van 400 euro op te leggen.

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Sterke training overschaduwd door boete

De sanctie doet weinig af aan de sportieve prestatie van Hadjar. De rookie sloot de eerste vrije training af op een knappe vierde plaats. Hij moest 0,922 seconde toegeven op snelste man Charles Leclerc, maar liet opnieuw zien dat hij zich uitstekend thuis voelt in zijn eerste seizoen bij Red Bull.

Hadjar beleeft sowieso een sterk debuutjaar bij de hoofdmacht van Red Bull. De Frans-Algerijn staat voorafgaand aan het weekend in Boedapest achtste in het wereldkampioenschap, één positie achter Verstappen. Vorig weekend maakte hij indruk tijdens de Grand Prix van België door vanaf de achterkant van het veld naar de zesde plaats te rijden.

Ook Verstappen onder vergrootglas

Niet alleen Hadjar kreeg bezoek van de FIA. Ook Verstappen werd na de eerste vrije training op het matje geroepen. De Nederlander ergerde zich aan een langzaam rijdende Carlos Sainz richting bocht twaalf en leek de Spanjaard vervolgens bewust op te houden bij het uitkomen van de bocht. Daarbij werden ook Gabriel Bortoleto en andere auto's gehinderd.

Verstappen en Sainz moesten zich na afloop van de sessie melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het voorval. Voor Sainz kwam daar nog een tweede onderzoek bovenop na een afzonderlijk incident met Alpine-reservecoureur Paul Aron. Daarmee kende de openingsdag in Hongarije voor beide Red Bull-coureurs niet alleen sportieve, maar ook juridische gevolgen.

NicoS

Posts: 21.070

400,- euro, nou dat zal flink pijn doen…..;)

  • 1
  • 24 jul 2026 - 20:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • NicoS

    Posts: 21.070

    400,- euro, nou dat zal flink pijn doen…..;)

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 20:28
  • OrangeArrows

    Posts: 3.409

    Ligt het aan mij of zijn de boetes verlaagd?

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 20:54
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.102

    Zo loop je direct uit de budgetcap.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 21:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
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8
Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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