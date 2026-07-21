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Openhartige Verstappen mist gezin: "Dat is minder fijn om te zien"

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Openhartige Verstappen mist gezin: "Dat is minder fijn om te zien"

Max Verstappen heeft in een zeldzaam openhartig interview aangegeven wat een mindere kant is van zijn drukke leven in de Formule 1. Verstappen werd vorig jaar voor het eerst vader, en geeft nu eerlijk toe dat zijn drukke schema er soms voor zorgt dat hij minder fijne momenten beleeft.

Verstappen en zijn partner Kelly Piquet werden vorig jaar ouders van dochter Lily. De trotse vader Verstappen ging er echter niet minder door werken, en bleef zich vol inzetten op de circuits. Wel gaf hij meerdere keren aan dat er belangrijkere dingen zijn in het leven en doet hij zijn best om elk raceweekend zo snel mogelijk huiswaarts te keren.

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Hoe is het leven van Verstappen veranderd?

In België gaf Verstappen een opvallend interview aan het Vlaamse Play Sports. Daar legde hij uit dat het vaderschap zijn leven niet heel erg heeft veranderd: "Ik had natuurlijk al een bonusdochter en dat vanaf haar eerste levensjaar zeg maar. Ik heb dus al veel meegekregen en daardoor denk ik ook dat het minder schokkend was. In onze familie en dagelijks leven veranderde er eigenlijk niets. Er kwam een tweede kindje bij. Natuurlijk voor mij de allereerst. Maar qua dagelijks leven en hoe we dingen deden, dat was al zo."

Met een lach op zijn gezicht gaat Verstappen verder: "We hebben een extra kamer ingericht. En natuurlijk, tijdens het eerste levensjaar is het misschien soms wat lastiger om te slapen, en wat gecompliceerder, maar over het algemeen ging het best vloeiend."

'Dat is minder fijn'

Toch moet Verstappen wel zware offers brengen. Door de overvolle F1-kalender is hij niet altijd thuis, en moet hij zijn familie missen. Dat doet soms best pijn: "Gelukkig kan je wel Facetimen, maar je krijgt soms video's... Ik heb nu mijn eigen kamer, waar ik mijn bekers, helmen en mijn simulator heb staan."

"Zij weet nu al dat dat mijn kamer is. Dus elke keer als ze daar nu naar toe gaat, want ze kan nu lopen, en ze doet die deur open, dan roept ze 'papa, papa', maar die is er niet. En dan krijg ik die video's doorgestuurd. Ja, dan denk je wel 'shit'. Dat is minder fijn om te zien. Dan probeer je altijd zo snel mogelijk weer naar huis te gaan."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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