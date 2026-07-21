Max Verstappen heeft in een zeldzaam openhartig interview aangegeven wat een mindere kant is van zijn drukke leven in de Formule 1. Verstappen werd vorig jaar voor het eerst vader, en geeft nu eerlijk toe dat zijn drukke schema er soms voor zorgt dat hij minder fijne momenten beleeft.

Verstappen en zijn partner Kelly Piquet werden vorig jaar ouders van dochter Lily. De trotse vader Verstappen ging er echter niet minder door werken, en bleef zich vol inzetten op de circuits. Wel gaf hij meerdere keren aan dat er belangrijkere dingen zijn in het leven en doet hij zijn best om elk raceweekend zo snel mogelijk huiswaarts te keren.

Hoe is het leven van Verstappen veranderd?

In België gaf Verstappen een opvallend interview aan het Vlaamse Play Sports. Daar legde hij uit dat het vaderschap zijn leven niet heel erg heeft veranderd: "Ik had natuurlijk al een bonusdochter en dat vanaf haar eerste levensjaar zeg maar. Ik heb dus al veel meegekregen en daardoor denk ik ook dat het minder schokkend was. In onze familie en dagelijks leven veranderde er eigenlijk niets. Er kwam een tweede kindje bij. Natuurlijk voor mij de allereerst. Maar qua dagelijks leven en hoe we dingen deden, dat was al zo."

Met een lach op zijn gezicht gaat Verstappen verder: "We hebben een extra kamer ingericht. En natuurlijk, tijdens het eerste levensjaar is het misschien soms wat lastiger om te slapen, en wat gecompliceerder, maar over het algemeen ging het best vloeiend."

'Dat is minder fijn'

Toch moet Verstappen wel zware offers brengen. Door de overvolle F1-kalender is hij niet altijd thuis, en moet hij zijn familie missen. Dat doet soms best pijn: "Gelukkig kan je wel Facetimen, maar je krijgt soms video's... Ik heb nu mijn eigen kamer, waar ik mijn bekers, helmen en mijn simulator heb staan."

"Zij weet nu al dat dat mijn kamer is. Dus elke keer als ze daar nu naar toe gaat, want ze kan nu lopen, en ze doet die deur open, dan roept ze 'papa, papa', maar die is er niet. En dan krijg ik die video's doorgestuurd. Ja, dan denk je wel 'shit'. Dat is minder fijn om te zien. Dan probeer je altijd zo snel mogelijk weer naar huis te gaan."