Max Verstappens vliegtuig is weer onderweg naar Nederland. Het vliegtuig vertrok zojuist vanaf het vliegveld van Nice, en zal later vandaag landen in Maastricht. Het is de tweede keer in korte tijd dat Verstappen een bezoekje brengt aan zijn vaderland, terwijl hij afgelopen weekend ook in actie kwam in de Belgische Grand Prix.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Na de mislukte Britse Grand Prix kwam hij eventjes tot rust, waarna hij een bezoekje bracht aan de Red Bull-fabriek en met zijn gezin in het vliegtuig stapte richting Nederland. Ze vlogen naar Maastricht waar ze aanwezig waren op de bruiloft van Verstappens zus Victoria. Verstappen bracht nog wat tijd door in zijn vaderland, en werd ook gespot op het circuit van Zandvoort waar hij reed in een GT-auto.

Waar gaat de reis heen?

Na de Belgische Grand Prix vloog Verstappen weer naar huis, maar zojuist steeg zijn vliegtuig weer op vanaf het vliegveld van Nice. Ze zullen koers zetten richting Maastricht, maar wat ze daar precies gaan doen is niet helemaal duidelijk. In de omgeving van de Limburgse stad woont Verstappens familie, dus de kans is groot dat het om een familiebezoekje gaat. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat dit belangrijk voor hem is, en het is een goede afleiding voor zijn drukke bestaan.

Waarom Verstappen snel weer naar huis moet gaan

Het gaat om een bliksembezoek aan Nederland, want Verstappen zal vanavond weer terugvliegen naar Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt. Hij moet aankomend weekend ook weer aan de bak, aangezien de Grand Prix van Hongarije weer op het programma staat. Op de Hungaroring gaat Verstappen op jacht naar een nieuw topresultaat nadat hij afgelopen weekend als derde over de streep was gekomen in de Belgische Grand Prix.

De Grand Prix van Hongarije vormt de laatste race voor de zomerstop, en het is het moment voor Verstappen om te scoren. Bij Red Bull heerst er na de race in België een positief gevoel, en men hoopt dan ook op een nieuwe podiumscore. Vorig jaar bestond die hoop ook, maar kende Verstappen vervolgens een kleurloze race.