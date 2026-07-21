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Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

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Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Max Verstappens vliegtuig is weer onderweg naar Nederland. Het vliegtuig vertrok zojuist vanaf het vliegveld van Nice, en zal later vandaag landen in Maastricht. Het is de tweede keer in korte tijd dat Verstappen een bezoekje brengt aan zijn vaderland, terwijl hij afgelopen weekend ook in actie kwam in de Belgische Grand Prix.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Na de mislukte Britse Grand Prix kwam hij eventjes tot rust, waarna hij een bezoekje bracht aan de Red Bull-fabriek en met zijn gezin in het vliegtuig stapte richting Nederland. Ze vlogen naar Maastricht waar ze aanwezig waren op de bruiloft van Verstappens zus Victoria. Verstappen bracht nog wat tijd door in zijn vaderland, en werd ook gespot op het circuit van Zandvoort waar hij reed in een GT-auto.

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Waar gaat de reis heen?

Na de Belgische Grand Prix vloog Verstappen weer naar huis, maar zojuist steeg zijn vliegtuig weer op vanaf het vliegveld van Nice. Ze zullen koers zetten richting Maastricht, maar wat ze daar precies gaan doen is niet helemaal duidelijk. In de omgeving van de Limburgse stad woont Verstappens familie, dus de kans is groot dat het om een familiebezoekje gaat. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat dit belangrijk voor hem is, en het is een goede afleiding voor zijn drukke bestaan.

Waarom Verstappen snel weer naar huis moet gaan

Het gaat om een bliksembezoek aan Nederland, want Verstappen zal vanavond weer terugvliegen naar Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt. Hij moet aankomend weekend ook weer aan de bak, aangezien de Grand Prix van Hongarije weer op het programma staat. Op de Hungaroring gaat Verstappen op jacht naar een nieuw topresultaat nadat hij afgelopen weekend als derde over de streep was gekomen in de Belgische Grand Prix.

De Grand Prix van Hongarije vormt de laatste race voor de zomerstop, en het is het moment voor Verstappen om te scoren. Bij Red Bull heerst er na de race in België een positief gevoel, en men hoopt dan ook op een nieuwe podiumscore. Vorig jaar bestond die hoop ook, maar kende Verstappen vervolgens een kleurloze race.

f(1)orum

Posts: 10.263

Zand in de ogen of zout in de wonde. Kies zelf maar.

  • 2
  • 21 jul 2026 - 10:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.780

    "Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland".

    Max zit niet in dat vliegtuig, maar is met 'n ander vliegtuig richting Eindhoven gevlogen om de fans, die massaal naar Maastricht gaan, het is immers vakantie, zout in de ogen te strooien.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 09:52
    • f(1)orum

      Posts: 10.265

      Zand in de ogen of zout in de wonde. Kies zelf maar.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 10:05
    • Freek-Willem

      Posts: 6.792

      Zout in de ogen is het beste van 2 werelden. En aangezien Max het beste is van alle werelden is het zout in de ogen 😉

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 10:09
    • F1jos

      Posts: 5.483

      Ouw is ook al besmet met het volgen van de privé leven van beroemde personen.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.780

      Je hebt gelijk forum.
      Ouderdom komt met taalproblemen hè

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:21
    • f(1)orum

      Posts: 10.265

      Yep, ik dacht: "ik zal maar even wat zout in jouw immer groeiende Verstappen fans wonde strooien...."

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.780

      Jos, de enige beroemde persoon die ik ooit ben tegengekomen was Nelly Frijda.....ma Flodder in toendertijd Six Flags wat nu Walibi heet.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:26
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.245

    Hij vliegt naar zijn vaderland, Maastricht het vliegveld dat op 5km van zijn moederland ligt.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 09:59
  • KiekisNL

    Posts: 2.266

    Is toch gpud als je je vliegtuig als auto gebruikt om even op familie bezoek te gaan.

    Hij vliegt van Nice naar Maastricht zoals wij van het zuiden naar de randstad op familie bezoek gaan.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 10:26

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Ferrari
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Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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