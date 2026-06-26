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Hill richt zich tot Verstappen: "Dan pas zien we hoe goed hij is"

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Hill richt zich tot Verstappen: "Dan pas zien we hoe goed hij is"

Damon Hill heeft zich uitgesproken over de dominantie van topteams in de Formule 1. De wereldkampioen van 1996 gebruikte Max Verstappen als voorbeeld en vroeg zich hardop af of het voor fans wel aantrekkelijk blijft wanneer één coureur vrijwel alles wint. Volgens de Brit komt de ware klasse van een rijder pas echt naar voren wanneer er stevige concurrentie is.

In de Stay on Track-podcast kreeg Hill de vraag hoeveel invloed een coureur daadwerkelijk heeft ten opzichte van de auto. Daarbij gebruikte de voormalig Williams-coureur een opvallende vergelijking om duidelijk te maken hoe moeilijk het wordt om nog extra prestaties uit een pakket te halen wanneer de limiet bijna bereikt is.

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Hill ziet Verstappen liever in gevecht op de baan

Hill verwees vervolgens naar Verstappen en zijn dominante seizoen in 2023. De Brit vroeg zich af of volledige overheersing van één coureur uiteindelijk wel het meest aantrekkelijke scenario is voor de sport.

"Neem Verstappen als voorbeeld. Stel dat je met afstand de beste auto hebt en bijna iedere race wint, zoals in 2023. Natuurlijk genoten de Red Bull-fans daarvan, maar voor de sport als geheel wil je uiteindelijk strijd zien. Dan wordt het pas echt interessant."

De voormalig wereldkampioen benadrukte dat hij zelf ook profiteerde van een dominante wagen tijdens zijn carrière. Toch denkt hij dat zelfs Verstappen liever meer weerstand heeft. "Ik denk dat Max ervan geniet als hij écht wordt uitgedaagd. Wanneer hij wiel-aan-wiel moet vechten met iemand als Antonelli, dan zien we pas echt hoe goed hij is. Dat zijn de momenten waar fans van houden."

Van Verstappen-dominantie naar Mercedes-overmacht

Verstappen kende in 2023 één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander won negentien van de 22 races en verbrak meerdere records, waaronder dat van meeste opeenvolgende zeges. Met tien overwinningen op rij liet hij het oude record van Sebastian Vettel achter zich.

Drie jaar later is het beeld volledig veranderd. Mercedes heeft momenteel de snelste auto van het veld en won zes van de eerste zeven Grands Prix. Kimi Antonelli en George Russell delen de zeges, terwijl Lewis Hamilton ondertussen nadrukkelijk terrein wint in de titelstrijd. Verstappen speelt vooralsnog geen hoofdrol in het kampioenschap. De Red Bull-coureur staat na een lastig seizoen slechts zevende in de WK-stand en wacht nog altijd op een auto waarmee hij structureel voor de overwinningen kan vechten.

Freek-Willem

Posts: 6.754

Volgens mij heeft Damon hier wel een keer een goed punt. Verstappen had alleen in 2023 een über dominante auto waar zelfs Perez 2e mee kon worden. Andere jaren waren veel leuker voor fans en denk uiteindelijk ook dat Max daar meer plezier aan had. Alleen is het wel lekker om wk te worden met een... [Lees verder]

  • 2
  • 26 jun 2026 - 08:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Flexwing

    Posts: 425

    Is die man blind of zo.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 08:13
    • Freek-Willem

      Posts: 6.754

      Volgens mij heeft Damon hier wel een keer een goed punt. Verstappen had alleen in 2023 een über dominante auto waar zelfs Perez 2e mee kon worden. Andere jaren waren veel leuker voor fans en denk uiteindelijk ook dat Max daar meer plezier aan had. Alleen is het wel lekker om wk te worden met een dominante auto omdat dat minder gedoe geeft. Maar minder leuk verwacht ik

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 08:57
    • The Trulli Train

      Posts: 1.174

      Ik had het idee dat Verstappen helemaal geen überdominante auto had in 2023. Begrijp me niet verkeerd, de auto was wel degelijk de beste over het jaar genomen, maar ik kreeg de indruk dat sommige overwinningen Verstappen niet kwamen aanvliegen zoals in Canada, Mexico, Austin en met name in Las Vegas.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 09:08
  • Patrace

    Posts: 6.781

    Ja, natuurlijk willen de meeste F1 liefhebbers strijd zien.
    Vorig jaar was dat het geval en ik denk dat vorig seizoen Verstappens beste jaar tot nu toe was.
    Hij pakte dan niet de titel, maar vocht tot de laatste race en kwam nog heel dichtbij. Dat hele jaar heeft hij bijzonder weinig fouten gemaakt en hoewel Red Bull duidelijk niet de beste auto had, wist Verstappen er wel alles uit te halen. Race na race, waardoor het uiteindelijk zelfs nog spannend werd in het kampioenschap.
    Voor mij was 2025 een indrukwekkend jaar van Verstappen, meer nog dan in 2023.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 09:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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