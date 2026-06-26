Damon Hill heeft zich uitgesproken over de dominantie van topteams in de Formule 1. De wereldkampioen van 1996 gebruikte Max Verstappen als voorbeeld en vroeg zich hardop af of het voor fans wel aantrekkelijk blijft wanneer één coureur vrijwel alles wint. Volgens de Brit komt de ware klasse van een rijder pas echt naar voren wanneer er stevige concurrentie is.

In de Stay on Track-podcast kreeg Hill de vraag hoeveel invloed een coureur daadwerkelijk heeft ten opzichte van de auto. Daarbij gebruikte de voormalig Williams-coureur een opvallende vergelijking om duidelijk te maken hoe moeilijk het wordt om nog extra prestaties uit een pakket te halen wanneer de limiet bijna bereikt is.

Hill ziet Verstappen liever in gevecht op de baan

Hill verwees vervolgens naar Verstappen en zijn dominante seizoen in 2023. De Brit vroeg zich af of volledige overheersing van één coureur uiteindelijk wel het meest aantrekkelijke scenario is voor de sport.

"Neem Verstappen als voorbeeld. Stel dat je met afstand de beste auto hebt en bijna iedere race wint, zoals in 2023. Natuurlijk genoten de Red Bull-fans daarvan, maar voor de sport als geheel wil je uiteindelijk strijd zien. Dan wordt het pas echt interessant."

De voormalig wereldkampioen benadrukte dat hij zelf ook profiteerde van een dominante wagen tijdens zijn carrière. Toch denkt hij dat zelfs Verstappen liever meer weerstand heeft. "Ik denk dat Max ervan geniet als hij écht wordt uitgedaagd. Wanneer hij wiel-aan-wiel moet vechten met iemand als Antonelli, dan zien we pas echt hoe goed hij is. Dat zijn de momenten waar fans van houden."

Verstappen kende in 2023 één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander won negentien van de 22 races en verbrak meerdere records, waaronder dat van meeste opeenvolgende zeges. Met tien overwinningen op rij liet hij het oude record van Sebastian Vettel achter zich.

Drie jaar later is het beeld volledig veranderd. Mercedes heeft momenteel de snelste auto van het veld en won zes van de eerste zeven Grands Prix. Kimi Antonelli en George Russell delen de zeges, terwijl Lewis Hamilton ondertussen nadrukkelijk terrein wint in de titelstrijd. Verstappen speelt vooralsnog geen hoofdrol in het kampioenschap. De Red Bull-coureur staat na een lastig seizoen slechts zevende in de WK-stand en wacht nog altijd op een auto waarmee hij structureel voor de overwinningen kan vechten.