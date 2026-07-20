Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend zijn zesde Grand Prix van het jaar op zijn naam. In België was hij weer een klasse apart, en breidde hij zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel weer uit. Antonelli nadert nu een bijzonder record van de Italiaanse racelegende Alberto Ascari.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en hij maakt zeer veel indruk. Waar hij in zijn eerste jaar nog veel foutjes maakte en soms niet eens in de buurt kwam van de punten, rijdt hij dit jaar rond als een ervaren rot. Hij is vrijwel elk raceweekend sneller dan zijn meer ervaren teamgenoot George Russell, maakt amper fouten en heeft een grote voorsprong opgebouwd in de strijd om de wereldtitel.

Hoe kan Antonelli geschiedenis schrijven

Alhoewel Italië een echt raceland is, heeft het zeer lang geduurd voordat er weer een Italiaanse coureur was die structureel kon meevechten om de topposities. Het zegt dan ook genoeg dat Alberto Ascari nog altijd geldt als de succesvolste Italiaanse Formule 1-coureur aller tijden. Ascari won in 1952 en 1953 de wereldtitel, en kwam in 1955 om het leven bij een testongeval op het circuit van Monza.

Ascari verscheen in 32 Grands Prix aan de start, en wist er daar dertien van te winnen. Daarmee is hij nog altijd de Italiaan met de meeste F1-zeges ooit, maar Antonelli zit hem nu op zijn hielen. Antonelli won op het circuit van Spa-Francorchamps zijn zesde Grand Prix, en staat daardoor op gelijke hoogte met Riccardo Patrese. Alleen Ascari heeft nu meer races gewonnen, en gezien het feit dat Mercedes dit seizoen sterk presteert en Antonelli nog genoeg kansen krijgt, is de kans aanwezig dat hij dit jaar dit stokoude record uit de boeken gaat rijden.

Jagen op Russell

Antonelli zet ook stappen op de lijst van de coureurs met de meeste zeges ooit. De records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn nog lang niet in beeld, maar hij heeft nu wel net zoveel races gewonnen als huidig Cadillac-coureur Sergio Pérez. Daarnaast heeft hij nog maar één zege nodig om zijn teamgenoot George Russell te evenaren. Voor de Brit zou dat een gevoelige tik zijn.