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Antonelli nadert record van F1-legende

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Antonelli nadert record van F1-legende

Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend zijn zesde Grand Prix van het jaar op zijn naam. In België was hij weer een klasse apart, en breidde hij zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel weer uit. Antonelli nadert nu een bijzonder record van de Italiaanse racelegende Alberto Ascari.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en hij maakt zeer veel indruk. Waar hij in zijn eerste jaar nog veel foutjes maakte en soms niet eens in de buurt kwam van de punten, rijdt hij dit jaar rond als een ervaren rot. Hij is vrijwel elk raceweekend sneller dan zijn meer ervaren teamgenoot George Russell, maakt amper fouten en heeft een grote voorsprong opgebouwd in de strijd om de wereldtitel.

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Hoe kan Antonelli geschiedenis schrijven

Alhoewel Italië een echt raceland is, heeft het zeer lang geduurd voordat er weer een Italiaanse coureur was die structureel kon meevechten om de topposities. Het zegt dan ook genoeg dat Alberto Ascari nog altijd geldt als de succesvolste Italiaanse Formule 1-coureur aller tijden. Ascari won in 1952 en 1953 de wereldtitel, en kwam in 1955 om het leven bij een testongeval op het circuit van Monza.

Ascari verscheen in 32 Grands Prix aan de start, en wist er daar dertien van te winnen. Daarmee is hij nog altijd de Italiaan met de meeste F1-zeges ooit, maar Antonelli zit hem nu op zijn hielen. Antonelli won op het circuit van Spa-Francorchamps zijn zesde Grand Prix, en staat daardoor op gelijke hoogte met Riccardo Patrese. Alleen Ascari heeft nu meer races gewonnen, en gezien het feit dat Mercedes dit seizoen sterk presteert en Antonelli nog genoeg kansen krijgt, is de kans aanwezig dat hij dit jaar dit stokoude record uit de boeken gaat rijden.

Jagen op Russell

Antonelli zet ook stappen op de lijst van de coureurs met de meeste zeges ooit. De records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn nog lang niet in beeld, maar hij heeft nu wel net zoveel races gewonnen als huidig Cadillac-coureur Sergio Pérez. Daarnaast heeft hij nog maar één zege nodig om zijn teamgenoot George Russell te evenaren. Voor de Brit zou dat een gevoelige tik zijn.

NicoS

Posts: 21.017

Kimi heeft ook al meer races gereden dan Ascari….
Kimi zal ongetwijfeld de meest succesvolle Italiaanse coureur gaan worden, dat staat nu al vast….
Maar zes overwinning….. waar hebben we het eigenlijk over….

  • 4
  • 20 jul 2026 - 16:26
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (4)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.827

    Stom artikel. Ik bedoel hoe goed was Leclerc wel niet onderweg voor zulkse records... tot die bleef steken.

    Of hoe goed was Bottas wel niet bezig om richting Mika te gaan... tot die bleef steken.

    Of hoe goed was Ricciardo wel niet bezig om over Webber heen te gaan... tot die bleef steken.

    • + 3
    • 20 jul 2026 - 16:12
  • NicoS

    Posts: 21.020

    Kimi heeft ook al meer races gereden dan Ascari….
    Kimi zal ongetwijfeld de meest succesvolle Italiaanse coureur gaan worden, dat staat nu al vast….
    Maar zes overwinning….. waar hebben we het eigenlijk over….

    • + 4
    • 20 jul 2026 - 16:26
  • Roxas

    Posts: 63

    Dat er niet staat Kimi (6) nadert Lewis Hamilton (106) qua overwinningen.
    Schrijf dit stuk maar opnieuw als Kimi er 12 heeft.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 19:30
  • monzaron

    Posts: 1.109

    Laten we pas gaan kijken, als er tegenstanders zijn met deze Mario-Kart regels een competieve wagen hebben. Tot dan is het freewheelen voor Toto’s Mercedes naar meerdere records, the revanche of 2021 against the fia 🫤

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 20:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 329
  • Podiums 10
  • Grand Prix 33
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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