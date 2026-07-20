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Grapjas Wolff lijkt Red Bull-transfer van Mercedes-kopstuk te bevestigen

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Grapjas Wolff lijkt Red Bull-transfer van Mercedes-kopstuk te bevestigen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft met een grapje bevestigd dat Gwen Lagrue wil overstappen naar Red Bull. Het hoofd van het juniorenprogramma van Mercedes kan bij Red Bull eenzelfde soort rol gaan vervullen, maar de overstap lijkt nog niet helemaal rond te zijn. Wolff wil hem echter het liefst behouden.

Vlak voor de start van de Belgische Grand Prix lekte gisteren uit dat Lagrue op het punt staat om over te stappen naar Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal kan hij de indirecte opvolger van Helmut Marko worden, die jarenlang de leiding had over de opleidingsploeg van Red Bull. Voor Mercedes is dit een harde klap, want Lagrue speelde op de achtergrond een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van de talenten. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij het binnenhalen van Andrea Kimi Antonelli, die nu de grote ster van de Formule 1 is.

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'Nee, dat is niet waar!'

Na afloop van de race op het circuit van Spa-Francorchamps werd Wolff gevraagd naar de verhalen over Lagrue. Bij de internationale media reageerde hij met een grapje: "Nee, dat is echt niet waar! Ik maak een geintje. We zijn met Gwen in gesprek over de toekomst, maar er is nog niets besloten of afgesproken. Gwen heeft hier echt een fantastisch team opgebouwd."

Grote veranderingen op komst

Wolff wil er alles aan doen om Lagrue te behouden, maar de talentenscout lijkt naar Red Bull te willen overstappen. Wolff is echter zeer realistisch: "We hebben inmiddels zo'n zeven, acht of zelfs negen mensen die het juniorenprogramma in de toekomst gaan runnen, met een handjevol junioren, en waarbij ook Bradley Lord de stap omhoog zet als deputy team principal."

Achter de schermen verandert er dus veel bij het team van Mercedes, zo geeft ook Wolff toe. Hij stelt dat het gaat om een soort overgangsfase: "Die rollen moeten we nu verder gaan uitwerken. We willen dat graag samen met Gwen doen, en daarna zien we wel weer verder."

F1 Nieuws Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP België 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.768

    Als dat dun dieje die naast Toto staat die Gwen is, is dat maar 'n lelijk ding.
    Lijkt wel 'n beetje op Jos.....maar dan zonder knuppel.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 10:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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