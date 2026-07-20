Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft met een grapje bevestigd dat Gwen Lagrue wil overstappen naar Red Bull. Het hoofd van het juniorenprogramma van Mercedes kan bij Red Bull eenzelfde soort rol gaan vervullen, maar de overstap lijkt nog niet helemaal rond te zijn. Wolff wil hem echter het liefst behouden.

Vlak voor de start van de Belgische Grand Prix lekte gisteren uit dat Lagrue op het punt staat om over te stappen naar Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal kan hij de indirecte opvolger van Helmut Marko worden, die jarenlang de leiding had over de opleidingsploeg van Red Bull. Voor Mercedes is dit een harde klap, want Lagrue speelde op de achtergrond een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van de talenten. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij het binnenhalen van Andrea Kimi Antonelli, die nu de grote ster van de Formule 1 is.

'Nee, dat is niet waar!'

Na afloop van de race op het circuit van Spa-Francorchamps werd Wolff gevraagd naar de verhalen over Lagrue. Bij de internationale media reageerde hij met een grapje: "Nee, dat is echt niet waar! Ik maak een geintje. We zijn met Gwen in gesprek over de toekomst, maar er is nog niets besloten of afgesproken. Gwen heeft hier echt een fantastisch team opgebouwd."

Grote veranderingen op komst

Wolff wil er alles aan doen om Lagrue te behouden, maar de talentenscout lijkt naar Red Bull te willen overstappen. Wolff is echter zeer realistisch: "We hebben inmiddels zo'n zeven, acht of zelfs negen mensen die het juniorenprogramma in de toekomst gaan runnen, met een handjevol junioren, en waarbij ook Bradley Lord de stap omhoog zet als deputy team principal."

Achter de schermen verandert er dus veel bij het team van Mercedes, zo geeft ook Wolff toe. Hij stelt dat het gaat om een soort overgangsfase: "Die rollen moeten we nu verder gaan uitwerken. We willen dat graag samen met Gwen doen, en daarna zien we wel weer verder."