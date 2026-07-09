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F1-top neemt kritiek van Verstappen zeer serieus

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F1-top neemt kritiek van Verstappen zeer serieus

Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat ze in de top van de sport zeker naar Max Verstappen luisteren. De viervoudig wereldkampioen was in de afgelopen maanden regelmatig kritisch op de nieuwe F1-regels, en dreigde zelfs te stoppen. Volgens Domenicali is de kritiek van Verstappen heel waardevol.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels. De nieuwe motorregels hebben voor zeer veel kritiek gezorgd, want coureurs kunnen door de grotere rol van de batterijen minder hard pushen. Ze verliezen veel snelheid door leeglopende batterijen, en in bochten moeten ze de batterij opladen. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die nog altijd geen zekerheid heeft gegeven over zijn toekomst. De FIA kondigde wel regelwijzigingen aan, maar afgelopen weekend liepen de coureurs in Silverstone weer tegen problemen aan.

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Hoe gaat de F1-top om met de kritiek van Verstappen?

Volgens Formule 1-CEO Domenicali nemen ze de kritiek van Verstappen zeer serieus. In gesprek met Sky Sports gaat de Italiaan hierop in: "Max is zonder twijfel een heel belangrijk persoon en een belangrijke ambassadeur van wat we aan het bouwen zijn. Het zou dan ook een grote fout zijn om niet naar hem te luisteren."

Domenicali stelt dat het een soort open dialoog is: "Eigenlijk is het zelfs andersom het geval: we zijn voortdurend met elkaar in gesprek. De Formule 1 is immers één groot ecosysteem. Max heeft natuurlijk het recht om aan te geven wat hij belangrijk vindt en waar hij verbeterpunten ziet. Onze taak is om ervoor te zorgen dat we de juiste balans vinden in alles wat we doen."

Luisteren naar de coureurs

Domenicali stelt trots dat de FOM en de FIA de kritieken van de coureurs zeer serieus nemen: "Wat we in de afgelopen periode samen met de FIA hebben laten zien, is dat het belangrijk is om te luisteren naar wat de coureurs, en niet alleen Max, aangeven als punten waarop de sport verbeterd kan worden. Dat betekent niet dat er zorgen zijn, maar juist dat we willen verbeteren."

'Het levert geweldige races op!'

De Italiaanse topman vindt het echter te ver gaan om de regels af te branden, zoals Verstappen wel doet: "Als je kijkt naar waar we het aan het begin van het jaar over hadden, dan leek het soms alsof mensen dachten: 'Waar gaat dit allemaal over?' Maar uiteindelijk zien we gewoon geweldige races en een hevige strijd."

Rocks

Posts: 1.120

Ik zal de volgende keer mijn bril afzetten misschien zie ik dan ook een geweldige race 😎

  • 3
  • 9 jul 2026 - 13:31
F1 Nieuws Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Rocks

    Posts: 1.120

    Ik zal de volgende keer mijn bril afzetten misschien zie ik dan ook een geweldige race 😎

    • + 3
    • 9 jul 2026 - 13:31
  • f(1)orum

    Posts: 10.211

    Voor het eerst in vele, vele jaren kijk ik dit jaar de 'races' structureel niet meer live. De voornaamste reden is dat ik nu delen van de race kan skippen en dat doe ik dus ook veelvuldig (vooral het jo-jo gedeelte). Ik heb wel opeens nu veel meer tijd tot m'n beschikking, dus ik moet nog even gaan bedenken wat ik hiermee ga doen.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 13:38
    • Larry Perkins

      Posts: 66.167

      Dan hou je tijd over voor s e k s , drugs en rock-'n-roll...

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 14:08
  • Larry Perkins

    Posts: 66.167

    "We luisteren naar Max en zodra hij de deur uit is rollen we van de bank van het lachen en gaan we verder met geld binnen harken", aldus Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 14:03
    • schwantz34

      Posts: 42.350

      Deze kop was beter geweest

      "F1-flop neemt kritiek van Verstappen totaal niet serieus"

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 14:31
  • MaxRaw

    Posts: 982

    "De Formule 1 is immers één groot ecosysteem."

    Huh?

    Was Formiule 1 niet de hoogste Race Klasse?
    In welke wereld leven wij?

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 15:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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