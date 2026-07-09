Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat ze in de top van de sport zeker naar Max Verstappen luisteren. De viervoudig wereldkampioen was in de afgelopen maanden regelmatig kritisch op de nieuwe F1-regels, en dreigde zelfs te stoppen. Volgens Domenicali is de kritiek van Verstappen heel waardevol.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels. De nieuwe motorregels hebben voor zeer veel kritiek gezorgd, want coureurs kunnen door de grotere rol van de batterijen minder hard pushen. Ze verliezen veel snelheid door leeglopende batterijen, en in bochten moeten ze de batterij opladen. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die nog altijd geen zekerheid heeft gegeven over zijn toekomst. De FIA kondigde wel regelwijzigingen aan, maar afgelopen weekend liepen de coureurs in Silverstone weer tegen problemen aan.

Hoe gaat de F1-top om met de kritiek van Verstappen?

Volgens Formule 1-CEO Domenicali nemen ze de kritiek van Verstappen zeer serieus. In gesprek met Sky Sports gaat de Italiaan hierop in: "Max is zonder twijfel een heel belangrijk persoon en een belangrijke ambassadeur van wat we aan het bouwen zijn. Het zou dan ook een grote fout zijn om niet naar hem te luisteren."

Domenicali stelt dat het een soort open dialoog is: "Eigenlijk is het zelfs andersom het geval: we zijn voortdurend met elkaar in gesprek. De Formule 1 is immers één groot ecosysteem. Max heeft natuurlijk het recht om aan te geven wat hij belangrijk vindt en waar hij verbeterpunten ziet. Onze taak is om ervoor te zorgen dat we de juiste balans vinden in alles wat we doen."

Luisteren naar de coureurs

Domenicali stelt trots dat de FOM en de FIA de kritieken van de coureurs zeer serieus nemen: "Wat we in de afgelopen periode samen met de FIA hebben laten zien, is dat het belangrijk is om te luisteren naar wat de coureurs, en niet alleen Max, aangeven als punten waarop de sport verbeterd kan worden. Dat betekent niet dat er zorgen zijn, maar juist dat we willen verbeteren."

'Het levert geweldige races op!'

De Italiaanse topman vindt het echter te ver gaan om de regels af te branden, zoals Verstappen wel doet: "Als je kijkt naar waar we het aan het begin van het jaar over hadden, dan leek het soms alsof mensen dachten: 'Waar gaat dit allemaal over?' Maar uiteindelijk zien we gewoon geweldige races en een hevige strijd."