Max Verstappen heeft de Grand Prix van België als derde afgesloten en kijkt met een tevreden gevoel terug op het weekend op Spa-Francorchamps. De Nederlander kon het tempo van winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc niet volgen, maar was vooral blij met de manier waarop zijn Red Bull zich gedroeg. Volgens Verstappen verliep het weekend opvallend probleemloos, iets wat dit seizoen lang niet vanzelfsprekend was.

De viervoudig wereldkampioen kende een rustige race en kwam zonder grote incidenten als derde over de streep. Daarmee bezorgde hij Red Bull Racing bovendien het 300ste podium uit de geschiedenis van het team. Hoewel Verstappen geen moment aanspraak maakte op de overwinning, was hij na afloop opvallend positief over het gevoel in de auto.

Verstappen prijst balans van Red Bull

Volgens Verstappen begon het weekend al goed tijdens de vrije trainingen en bleef de RB22 gedurende het hele weekend in balans. Dat zorgde ervoor dat de Nederlander nauwelijks hoefde te sleutelen aan de afstelling, iets wat hij dit seizoen zelden meemaakte. Hij sprak zelfs van een van de makkelijkste raceweekenden van het jaar.

"Er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel", blikte Verstappen terug bij Viaplay. "Het was eigenlijk een van de makkelijkste weekenden. Er ging niet veel mis en de auto was vanaf het begin redelijk in balans. Dat is ook weleens fijn, want normaal is dat heel lastig."

Verstappen waakt voor te veel optimisme

Toch zag Verstappen ook waar hij tekortkwam ten opzichte van Antonelli en Leclerc. Vooral op de harde banden had hij veel last van onderstuur, waardoor hij zijn rijstijl voortdurend moest aanpassen. Ook een virtual safety car viel volgens hem niet bepaald gelukkig, al veranderde dat niets aan de uiteindelijke podiumplaats.

Met het oog op de Grand Prix van Hongarije wil Verstappen dan ook niet te veel conclusies trekken uit het sterke weekend in Spa. "Op de harde banden kun je gewoon niet goed pushen door het onderstuur. Daardoor kun je het tempo vooraan niet volgen. We hadden ook wat pech met de virtual safety car, maar uiteindelijk sta je wel op het podium, dus je kunt niet al te veel klagen. Hoe het volgende week gaat? Dat hangt af van welke teams upgrades meenemen. Hier was de balans goed, maar dat zegt niets over Hongarije. Het is heel moeilijk om daar nu al iets over te zeggen."