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Verstappen tevreden na podium in België: "Een van de makkelijkste weekenden"

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Verstappen tevreden na podium in België: "Een van de makkelijkste weekenden"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van België als derde afgesloten en kijkt met een tevreden gevoel terug op het weekend op Spa-Francorchamps. De Nederlander kon het tempo van winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc niet volgen, maar was vooral blij met de manier waarop zijn Red Bull zich gedroeg. Volgens Verstappen verliep het weekend opvallend probleemloos, iets wat dit seizoen lang niet vanzelfsprekend was.

De viervoudig wereldkampioen kende een rustige race en kwam zonder grote incidenten als derde over de streep. Daarmee bezorgde hij Red Bull Racing bovendien het 300ste podium uit de geschiedenis van het team. Hoewel Verstappen geen moment aanspraak maakte op de overwinning, was hij na afloop opvallend positief over het gevoel in de auto.

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Verstappen prijst balans van Red Bull

Volgens Verstappen begon het weekend al goed tijdens de vrije trainingen en bleef de RB22 gedurende het hele weekend in balans. Dat zorgde ervoor dat de Nederlander nauwelijks hoefde te sleutelen aan de afstelling, iets wat hij dit seizoen zelden meemaakte. Hij sprak zelfs van een van de makkelijkste raceweekenden van het jaar.

"Er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel", blikte Verstappen terug bij Viaplay. "Het was eigenlijk een van de makkelijkste weekenden. Er ging niet veel mis en de auto was vanaf het begin redelijk in balans. Dat is ook weleens fijn, want normaal is dat heel lastig."

Verstappen waakt voor te veel optimisme

Toch zag Verstappen ook waar hij tekortkwam ten opzichte van Antonelli en Leclerc. Vooral op de harde banden had hij veel last van onderstuur, waardoor hij zijn rijstijl voortdurend moest aanpassen. Ook een virtual safety car viel volgens hem niet bepaald gelukkig, al veranderde dat niets aan de uiteindelijke podiumplaats.

Met het oog op de Grand Prix van Hongarije wil Verstappen dan ook niet te veel conclusies trekken uit het sterke weekend in Spa. "Op de harde banden kun je gewoon niet goed pushen door het onderstuur. Daardoor kun je het tempo vooraan niet volgen. We hadden ook wat pech met de virtual safety car, maar uiteindelijk sta je wel op het podium, dus je kunt niet al te veel klagen. Hoe het volgende week gaat? Dat hangt af van welke teams upgrades meenemen. Hier was de balans goed, maar dat zegt niets over Hongarije. Het is heel moeilijk om daar nu al iets over te zeggen."

 

 

Kampsie

Posts: 1.705

Zure Belg

  • 15
  • 19 jul 2026 - 17:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (9)

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  • Stoffelman

    Posts: 6.367

    "Een van de makkelijkste weekenden"

    ----

    Ja, ja , zonder hulp van Isack had je geen derde geworden natuurlijk.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 17:37
    • Kampsie

      Posts: 1.705

      Zure Belg

      • + 15
      • 19 jul 2026 - 17:41
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.152

      Je moet toch wel een heel suf leven "lijden" als je dit soort bullshit meent te moeten plaatsen, ouwe Stoffel!

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 19:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.463

    Max: "Het is heel moeilijk om nu al iets over Hongarije te zeggen."

    Dat geldt ook voor de weersverwachting, de aangepaste aanvangstijden en wie er aanschuiven bij de persconferenties.
    Wel is zeker dat Christian Horner weer zijn opwachting gaat maken als Miss Brenda Giantboobs, de Amerikaanse koffiejuffrouw van Cadillac, en vermomd in een geleende jurk van ome Ben Sulayem...

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 17:42
  • schwantz34

    Posts: 42.459

    Het was dit seizoen echt voor het eerst dat de auto direct in VT1 al goed ging. Hopelijk weten ze nu precies waarom dat zo was, en kunnen ze daar op voortborduren (kantklossen mag ook) en eindelijk eens wat momentum opbouwen.

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      Geduld @Schwantz!
      In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:56
  • da_bartman

    Posts: 6.763

    "Ook een virtual safety car viel volgens hem niet bepaald gelukkig, al veranderde dat niets aan de uiteindelijke podiumplaats" nou dat valt te betwijfelen en we zullen het nooit weten. Net als de McLaren had de Ferrari niet genoeg overspeed tov van de RedBull om deze op de Kemmel zomaar even in te halen. Ik had nog moeten zien of Leclerc Verstappen wel voorbij zou komen. Ja toen Leclerc er voor zat was hij sneller, maar inhalen hier op Spa is wat anders

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 18:27
  • World Traveller

    Posts: 754

    "De Nederlander kon het tempo van winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc niet volgen" Heb ik iets gemist? Max kon wel degelijk Charles volgen sterker nog, hij haalde hem in. Dat Charles dankzij een gelukkig VSC 10 seconden winst op Max pakte had hij na de finish nog maar slechts 9.5 seconden voorspong op Max.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 20:56
    • Rimmer

      Posts: 13.392

      Mwah.
      Sjors was uitgevallen en had wellicht een betere pace gehad. Lewis was gewoon sneller maar schakelde zichzelf uit.
      Norris was sneller maar McLaren kon weer eens niet strategisch nadenken.
      Piastri was sneller maar had teveel schade.
      Al met al was het resultaat goed maar de snelheid in feite nog altijd onvoldoende. RBR is nog steeds het 4e team. Dankzij Max en een prima presterende Hadjar lijkt het team beter dan het daadwerkelijk is.
      Na 10 races met Max Verstappen in je team nog zover achter staan in het WK zegt wat dat betreft ook wel genoeg.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 22:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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