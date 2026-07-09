De plannen van de Formule 1-top om de Grand Prix van Bahrein toch door te laten gaan, lijken alweer op losse schroeven te staan. Afgelopen weekend klonk CEO Stefano Domenicali nog dat ze werken aan een plan, maar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten van de afgelopen uren hebben alles in een ander daglicht gezet.

De Formule 1-top moest begin dit jaar een ingrijpend besluit nemen. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran was de situatie in het Midden-Oosten te onrustig, en werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender gehaald. Vooral Bahrein stond onder druk, omdat Iran Amerikaanse doelwitten in dat land bombardeerde. De Formule 1-wereld werd weer geconfronteerd met de echte wereld, want teams die in Bahrein aanwezig waren voor een regenbandentest, moesten een schuilplek zoeken.

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Wat zijn de plannen?

Afgelopen weekend liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali in Silverstone doorschemeren dat ze werken aan het terugbrengen van de Grand Prix van Bahrein. Naar verluidt werd er gekeken naar het weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Dit zou voor een slopende triple header zorgen, maar het bood de F1-top wel de kans om de geplande kalender af te werken. Domenicali wilde in Silverstone nog niet spreken van een definitief besluit, maar liet wel weten dat er voor de zomerstop een knoop moest worden doorgehakt.

Bahrein onder vuur

De plannen van de F1-top om alsnog te racen in Bahrein, kunnen nu weer in de koelkast worden geplaatst. In de afgelopen dagen laaide het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran weer op. De Amerikanen bombardeerden Iran, en de Iraniërs reageerden met een tegenval. Vannacht werden er meerdere explosies gehoord in Bahrein, zo meldde persbureau AFP vanochtend.

Dit bericht heeft de F1-top waarschijnlijk ook bereikt, en met nog tweeënhalve week tot de zomerstop staan ze voor een dilemma. Er is immers geen garantie dat de rust later dit jaar weer terugkeert, en de teams moeten vanwege logistieke redenen weten waar ze aan toe zijn. De druk neemt dus toe voor Domenicali en co, en het is niet de enige noot die ze moeten kraken.

Hoe loopt het seizoen af?

Het Formule 1-seizoen moet immers worden afgesloten in Qatar en Abu Dhabi, maar de vraag is of dat wel veilig is gezien de huidige ontwikkelingen. Vooralsnog staan de races nog op de kalender, maar als de onrust toeneemt, moet ook hier snel een besluit over worden genomen.

Het lijkt niet wenselijk te zijn om dit jaar nog minder races af te werken, en eerder lekte al uit dat er meerdere plannen op tafel liggen. Zo werd er gewezen naar extra races in Barcelona en Portimão, terwijl er ook kortstondig geruchten rondgingen over een extra race in Las Vegas.

Nog meer kopzorgen

Een andere zaak die ook nog op de achtergrond speelt, is de kalender voor volgend seizoen. Deze is nog altijd niet gepubliceerd, en de vraag is of de F1-top 'gewoon' de races in het Midden-Oosten kan inplannen. Niemand weet wat de wereldleiders gaan doen, en de hoge heren van de Formule 1 zullen snel een besluit moeten nemen.