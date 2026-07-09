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Zorgen voor F1-top: Plannen voor inhalen Bahrein op losse schroeven

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Zorgen voor F1-top: Plannen voor inhalen Bahrein op losse schroeven

De plannen van de Formule 1-top om de Grand Prix van Bahrein toch door te laten gaan, lijken alweer op losse schroeven te staan. Afgelopen weekend klonk CEO Stefano Domenicali nog dat ze werken aan een plan, maar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten van de afgelopen uren hebben alles in een ander daglicht gezet.

De Formule 1-top moest begin dit jaar een ingrijpend besluit nemen. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran was de situatie in het Midden-Oosten te onrustig, en werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender gehaald. Vooral Bahrein stond onder druk, omdat Iran Amerikaanse doelwitten in dat land bombardeerde. De Formule 1-wereld werd weer geconfronteerd met de echte wereld, want teams die in Bahrein aanwezig waren voor een regenbandentest, moesten een schuilplek zoeken.

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'Formule 1 werkt aan terugkeer GP Bahrein: Extra triple header lonkt'

8 jul

Wat zijn de plannen?

Afgelopen weekend liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali in Silverstone doorschemeren dat ze werken aan het terugbrengen van de Grand Prix van Bahrein. Naar verluidt werd er gekeken naar het weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Dit zou voor een slopende triple header zorgen, maar het bood de F1-top wel de kans om de geplande kalender af te werken. Domenicali wilde in Silverstone nog niet spreken van een definitief besluit, maar liet wel weten dat er voor de zomerstop een knoop moest worden doorgehakt.

Bahrein onder vuur

De plannen van de F1-top om alsnog te racen in Bahrein, kunnen nu weer in de koelkast worden geplaatst. In de afgelopen dagen laaide het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran weer op. De Amerikanen bombardeerden Iran, en de Iraniërs reageerden met een tegenval. Vannacht werden er meerdere explosies gehoord in Bahrein, zo meldde persbureau AFP vanochtend.

Dit bericht heeft de F1-top waarschijnlijk ook bereikt, en met nog tweeënhalve week tot de zomerstop staan ze voor een dilemma. Er is immers geen garantie dat de rust later dit jaar weer terugkeert, en de teams moeten vanwege logistieke redenen weten waar ze aan toe zijn. De druk neemt dus toe voor Domenicali en co, en het is niet de enige noot die ze moeten kraken.

Hoe loopt het seizoen af?

Het Formule 1-seizoen moet immers worden afgesloten in Qatar en Abu Dhabi, maar de vraag is of dat wel veilig is gezien de huidige ontwikkelingen. Vooralsnog staan de races nog op de kalender, maar als de onrust toeneemt, moet ook hier snel een besluit over worden genomen.

Het lijkt niet wenselijk te zijn om dit jaar nog minder races af te werken, en eerder lekte al uit dat er meerdere plannen op tafel liggen. Zo werd er gewezen naar extra races in Barcelona en Portimão, terwijl er ook kortstondig geruchten rondgingen over een extra race in Las Vegas.

Nog meer kopzorgen

Een andere zaak die ook nog op de achtergrond speelt, is de kalender voor volgend seizoen. Deze is nog altijd niet gepubliceerd, en de vraag is of de F1-top 'gewoon' de races in het Midden-Oosten kan inplannen. Niemand weet wat de wereldleiders gaan doen, en de hoge heren van de Formule 1 zullen snel een besluit moeten nemen. 

F1 Nieuws Stefano Domenicali GP Bahrein 2026

Reacties (3)

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  • Joeppp

    Posts: 8.706

    Het risico van daar aan het eind van het seizoen gaan rijden is dat het afloopt met een sisser.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:52
  • pixel

    Posts: 791

    Belletje naar Trump, hem een prijsje (en een envelopje) overhandigen, zo gepiept toch?

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 10:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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