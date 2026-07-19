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Goede gevoel terug bij Verstappen: "Ben wel blij"

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Goede gevoel terug bij Verstappen: "Ben wel blij"

Max Verstappen is als derde over de streep gekomen in de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Na een ramzalige race in Silverstone nam hij nu sportieve revanche, en mocht hij zelfs heel eventjes ruiken aan de zege. De derde plaats stemt hem echter tevreden.

Verstappen startte de race op het Belgische circuit vanaf de tweede plaats. Met dreigende donkere wolken in de lucht was er van alles mogelijk, maar Verstappen focuste zich vooral op de start. Na eerdere teleurstellingen kwam hij nu goed weg, en pakte hij bij het oprijden van de heuvel zelfs de leiding. Op het Kemmel Straight verloor hij echter de leiding aan Antonelli, en werd hij ook nog gepasseerd door Charles Leclerc. Hij werkte zich nog terug naar de tweede plaats, maar had daarna pech met de Virtual Safety Car.

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Hoe was het gevoel bij Verstappen?

Verstappen kon uiteindelijk wel leven met de derde plaats. Hij stapte tevreden uit zijn Red Bull-bolide, bedankte zijn team en wachtte rustig af tot Jacques Villeneuve hem een vraag stelde. Verstappen kon leven met dit resultaat: "Ik ben wel blij met het resultaat. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon in de race."

Verstappen kwam goed voor de dag op de mediumbanden, maar na zijn pitstop had hij het veel lastiger: "De eerste stint was niet slecht. De tweede stint was misschien wat lastiger, maar ik denk dat Kimi op zijn beurt ook een beetje pech had met de Virtual Safety Car."

Eindelijk een goed resultaat

Na een tweetal weken vol met speculatie over de toekomst van Verstappen, kwam dit resultaat als geroepen voor Red Bull. Het was een weekend met vooral hoogtepunten, en Verstappen kan dan ook leven met zijn resultaat: "Ik denk dat het heel erg goed voor ons is dat we weer op het podium staan. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, en ik denk dat de derde plaats eigenlijk best goed is."

Larry Perkins

Posts: 66.453

Verstappen: "Klopt, maar ik heb het aanbod afgewezen want ik hou niet van dat kunstmatige racen..."

  • 4
  • 19 jul 2026 - 17:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (11)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.454

    @Larry Perkins was als eerste blij!

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 16:54
    • jd2000

      Posts: 7.845

      Hier lees je dat als eerste!

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.237

      @larry Volgens mij was dat churandy martina, maar die was wel blij alleen die won nooit meer iets.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 18:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.454

      Churandy Martina is pas in '84 geboren @Bertrand, toen was ik al een paar decennia blij.
      Wel een leuke gast trouwens, was laatst nog op Voetbal Vandaag Curaçao...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:33
  • Larry Perkins

    Posts: 66.454

    Opmerkelijk opvallende data!

    Als de overigens uitstekende(!) Hadjar Verstappen veertig ronden lang een tow had gegeven was de viervoudig wereldkampioen als tweede geëindigd...

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 17:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.454

      Verstappen: "Klopt, maar ik heb het aanbod afgewezen want ik hou niet van dat kunstmatige racen..."

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 17:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.454

      Hi hi hi, nou zijn de rapen gaar!

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 17:12
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Als de overigens uitstekende(!) Hadjar Verstappen veertig ronden lang een tow had gegeven was de viervoudig wereldkampioen als tweede geëindigd...


      Kleine toevoeging: En dan was @Politik niet alleen uit zijn vel, maar daarna ook nog eens uit het raam gesprongen.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 17:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.454

      Vermoed dat er tralies voor het raam zitten...

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 17:31
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Ik hoop erachter

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.454

      Van links naar echts en van voor naar achter...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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