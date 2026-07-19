Max Verstappen is als derde over de streep gekomen in de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Na een ramzalige race in Silverstone nam hij nu sportieve revanche, en mocht hij zelfs heel eventjes ruiken aan de zege. De derde plaats stemt hem echter tevreden.

Verstappen startte de race op het Belgische circuit vanaf de tweede plaats. Met dreigende donkere wolken in de lucht was er van alles mogelijk, maar Verstappen focuste zich vooral op de start. Na eerdere teleurstellingen kwam hij nu goed weg, en pakte hij bij het oprijden van de heuvel zelfs de leiding. Op het Kemmel Straight verloor hij echter de leiding aan Antonelli, en werd hij ook nog gepasseerd door Charles Leclerc. Hij werkte zich nog terug naar de tweede plaats, maar had daarna pech met de Virtual Safety Car.

Hoe was het gevoel bij Verstappen?

Verstappen kon uiteindelijk wel leven met de derde plaats. Hij stapte tevreden uit zijn Red Bull-bolide, bedankte zijn team en wachtte rustig af tot Jacques Villeneuve hem een vraag stelde. Verstappen kon leven met dit resultaat: "Ik ben wel blij met het resultaat. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon in de race."

Verstappen kwam goed voor de dag op de mediumbanden, maar na zijn pitstop had hij het veel lastiger: "De eerste stint was niet slecht. De tweede stint was misschien wat lastiger, maar ik denk dat Kimi op zijn beurt ook een beetje pech had met de Virtual Safety Car."

Eindelijk een goed resultaat

Na een tweetal weken vol met speculatie over de toekomst van Verstappen, kwam dit resultaat als geroepen voor Red Bull. Het was een weekend met vooral hoogtepunten, en Verstappen kan dan ook leven met zijn resultaat: "Ik denk dat het heel erg goed voor ons is dat we weer op het podium staan. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, en ik denk dat de derde plaats eigenlijk best goed is."