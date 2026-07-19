user icon
icon

Verstappen en Red Bull bereiken prachtige mijlpaal na podium op Spa-Francorchamps

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen en Red Bull bereiken prachtige mijlpaal na podium op Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft zondag niet alleen een podiumplaats gepakt tijdens de Grand Prix van België, maar schreef ook geschiedenis voor Red Bull Racing. De Nederlander eindigde op Spa-Francorchamps als derde achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc en zorgde daarmee voor het 300ste podium uit de historie van de Oostenrijkse renstal.

Verstappen kende een solide middag op het iconische circuit, maar kon het tempo van Mercedes-coureur Antonelli en Ferrari-man Leclerc niet volgen. De viervoudig wereldkampioen hield zich buiten de problemen en reed gecontroleerd naar de derde plaats, waarmee hij Red Bull een bijzondere statistiek bezorgde.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

Verstappen schrijft Red Bull-geschiedenis

De podiumplaats van Verstappen betekende het 300ste podium voor Red Bull Racing sinds het team in 2005 zijn debuut maakte in de Formule 1. Een groot deel van die successen kwam op naam van Verstappen, die inmiddels veruit de succesvolste coureur uit de geschiedenis van de renstal is.

De Nederlander leverde de jubileumklassering af op een dag waarop Mercedes de hoofdrol opeiste. Antonelli bleef foutloos vanaf poleposition en boekte zijn zesde overwinning van het seizoen, terwijl Leclerc als tweede over de finish kwam.

Red Bull pakt mijlpaal ondanks lastig seizoen

Voor Red Bull is de mijlpaal een opsteker in een seizoen waarin de RB22 niet structureel de snelste auto van het veld is. Verstappen haalde opnieuw het maximale uit zijn materiaal en beperkte de schade met een derde plaats.

De 300ste podiumklassering onderstreept nog maar eens de succesvolle geschiedenis van Red Bull Racing. Sinds de eerste podiumplaats in Monaco in 2006 groeide het team uit tot een van de succesvolste formaties uit de Formule 1, met Verstappen als absolute boegbeeld en nu ook de coureur die het jubileumpodium voor zijn rekening neemt.

NicoS

Posts: 21.010

Ook een pluspuntje dit weekend dat het een keer zonder al te grote problemen gepaard ging.
Ze komen nog wel wat tekort, maar de verschillen zijn niet heel groot meer. Wel merk je dat de limiet vrij makkelijk wordt bereikt, waardoor je eigenlijk weinig kan uitrichten.

  • 2
  • 19 jul 2026 - 20:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Lulham

    Posts: 821

    Het was het 130e podium voor Verstappen.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 20:05
  • NicoS

    Posts: 21.010

    Ook een pluspuntje dit weekend dat het een keer zonder al te grote problemen gepaard ging.
    Ze komen nog wel wat tekort, maar de verschillen zijn niet heel groot meer. Wel merk je dat de limiet vrij makkelijk wordt bereikt, waardoor je eigenlijk weinig kan uitrichten.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 20:23
    • monzaron

      Posts: 1.107

      De volgende race komt de beruchte achtervleugel terug op de Red Bull, (met aanpassingen) ., en hopelijk een paar updates.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.459

      Is het ook een mijlpaal als Max weer crasht met de Macarena-achtervleugel?

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 21:02

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar