Max Verstappen heeft zondag niet alleen een podiumplaats gepakt tijdens de Grand Prix van België, maar schreef ook geschiedenis voor Red Bull Racing. De Nederlander eindigde op Spa-Francorchamps als derde achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc en zorgde daarmee voor het 300ste podium uit de historie van de Oostenrijkse renstal.

Verstappen kende een solide middag op het iconische circuit, maar kon het tempo van Mercedes-coureur Antonelli en Ferrari-man Leclerc niet volgen. De viervoudig wereldkampioen hield zich buiten de problemen en reed gecontroleerd naar de derde plaats, waarmee hij Red Bull een bijzondere statistiek bezorgde.

Verstappen schrijft Red Bull-geschiedenis

De podiumplaats van Verstappen betekende het 300ste podium voor Red Bull Racing sinds het team in 2005 zijn debuut maakte in de Formule 1. Een groot deel van die successen kwam op naam van Verstappen, die inmiddels veruit de succesvolste coureur uit de geschiedenis van de renstal is.

De Nederlander leverde de jubileumklassering af op een dag waarop Mercedes de hoofdrol opeiste. Antonelli bleef foutloos vanaf poleposition en boekte zijn zesde overwinning van het seizoen, terwijl Leclerc als tweede over de finish kwam.

Red Bull pakt mijlpaal ondanks lastig seizoen

Voor Red Bull is de mijlpaal een opsteker in een seizoen waarin de RB22 niet structureel de snelste auto van het veld is. Verstappen haalde opnieuw het maximale uit zijn materiaal en beperkte de schade met een derde plaats.

De 300ste podiumklassering onderstreept nog maar eens de succesvolle geschiedenis van Red Bull Racing. Sinds de eerste podiumplaats in Monaco in 2006 groeide het team uit tot een van de succesvolste formaties uit de Formule 1, met Verstappen als absolute boegbeeld en nu ook de coureur die het jubileumpodium voor zijn rekening neemt.