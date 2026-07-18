George Russell heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van België zijn zorgen geuit over de snelheid van Mercedes op de rechte stukken. De Brit reed naar de vierde tijd op Spa-Francorchamps, maar stelde dat er opnieuw kostbare tienden verloren gingen door een probleem waar het team al meerdere races mee worstelt.

Andrea Kimi Antonelli bezorgde Mercedes weliswaar de poleposition, maar Russell kon het tempo van zijn jonge teamgenoot niet volgen. Max Verstappen reed bovendien naar de tweede tijd, terwijl Russell genoegen moest nemen met de vierde startplek.

'Er ontbreekt vier tienden op de rechte stukken'

Russell was na afloop bij Viaplay tevreden over zijn eigen ronde, maar niet over de prestaties van de auto. Volgens de Brit laat Mercedes vooral op de rechte stukken veel tijd liggen.

"Dit is nu al de derde race op rij waarin we snelheid missen op de rechte stukken. Inmiddels erkennen we binnen het team ook dat er iets niet klopt. In Q3 verloren we ongeveer vier tienden. Tijdens iedere ronde probeer ik ergens extra topsnelheid te vinden, maar dat lukt simpelweg niet. Dat is ontzettend frustrerend."

Mercedes dacht het probleem na Silverstone te hebben gevonden, maar op Spa bleek dat niet het geval. "We denken niet dat het aan de motor ligt. We hebben verschillende vleugels en vloeren geprobeerd, omdat het vooral met de luchtweerstand te maken lijkt te hebben. Op mijn goede ronden verlies ik ongeveer twee tienden op de rechte stukken, op de mindere ronden loopt dat zelfs op tot vier tienden."

'Het ligt niet aan mijn rijstijl'

Aanvankelijk dacht Mercedes dat de rijstijl van Russell mogelijk een rol speelde, maar die theorie is inmiddels van tafel geveegd.

"Na Silverstone dachten we nog dat het misschien aan mijn rijstijl lag. Inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Welke aanpak we ook proberen, we missen simpelweg snelheid. Het is goed dat we dat nu hebben bevestigd, maar tegelijkertijd is het enorm frustrerend."

Hoewel Russell vertrouwen had in zijn kwalificatieronde, vreest hij dat de race een stuk lastiger zal worden. "Mijn ronde was eerlijk gezegd behoorlijk goed. Alleen tijdens die ronde zag ik opnieuw dat de auto simpelweg niet accelereerde zoals hij zou moeten. Dat maakt morgen een heel zware race."