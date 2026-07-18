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Gefrustreerde Russell slaat alarm bij Mercedes: "Niets klopt aan deze auto"

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Gefrustreerde Russell slaat alarm bij Mercedes: "Niets klopt aan deze auto"

George Russell heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van België zijn zorgen geuit over de snelheid van Mercedes op de rechte stukken. De Brit reed naar de vierde tijd op Spa-Francorchamps, maar stelde dat er opnieuw kostbare tienden verloren gingen door een probleem waar het team al meerdere races mee worstelt.

Andrea Kimi Antonelli bezorgde Mercedes weliswaar de poleposition, maar Russell kon het tempo van zijn jonge teamgenoot niet volgen. Max Verstappen reed bovendien naar de tweede tijd, terwijl Russell genoegen moest nemen met de vierde startplek.

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'Er ontbreekt vier tienden op de rechte stukken'

Russell was na afloop bij Viaplay tevreden over zijn eigen ronde, maar niet over de prestaties van de auto. Volgens de Brit laat Mercedes vooral op de rechte stukken veel tijd liggen.

"Dit is nu al de derde race op rij waarin we snelheid missen op de rechte stukken. Inmiddels erkennen we binnen het team ook dat er iets niet klopt. In Q3 verloren we ongeveer vier tienden. Tijdens iedere ronde probeer ik ergens extra topsnelheid te vinden, maar dat lukt simpelweg niet. Dat is ontzettend frustrerend."

Mercedes dacht het probleem na Silverstone te hebben gevonden, maar op Spa bleek dat niet het geval. "We denken niet dat het aan de motor ligt. We hebben verschillende vleugels en vloeren geprobeerd, omdat het vooral met de luchtweerstand te maken lijkt te hebben. Op mijn goede ronden verlies ik ongeveer twee tienden op de rechte stukken, op de mindere ronden loopt dat zelfs op tot vier tienden."

'Het ligt niet aan mijn rijstijl'

Aanvankelijk dacht Mercedes dat de rijstijl van Russell mogelijk een rol speelde, maar die theorie is inmiddels van tafel geveegd.

"Na Silverstone dachten we nog dat het misschien aan mijn rijstijl lag. Inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Welke aanpak we ook proberen, we missen simpelweg snelheid. Het is goed dat we dat nu hebben bevestigd, maar tegelijkertijd is het enorm frustrerend."

Hoewel Russell vertrouwen had in zijn kwalificatieronde, vreest hij dat de race een stuk lastiger zal worden. "Mijn ronde was eerlijk gezegd behoorlijk goed. Alleen tijdens die ronde zag ik opnieuw dat de auto simpelweg niet accelereerde zoals hij zou moeten. Dat maakt morgen een heel zware race."

schwantz34

Posts: 42.437

Beste Sjors, misschien is het wel gewoon omdat Kimi in eenzelfde auto gewoon een betere coureur blijkt te zijn dan jij?

  • 38
  • 18 jul 2026 - 20:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP België 2026

Reacties (21)

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  • schwantz34

    Posts: 42.436

    Beste Sjors, misschien is het wel gewoon omdat Kimi in eenzelfde auto gewoon een betere coureur blijkt te zijn dan jij?

    • + 38
    • 18 jul 2026 - 20:41
    • Cherokee

      Posts: 5.392

      Dat is wel zo denk ik, maar intussen heeft ook Toto aangegeven dat de auto op de rechte stukken gewoon langzamer is, iets waar Russell verrekt weinig tegen kan doen natuurlijk. Het gaat maar om 1 of 2 tienden, maar dat telt wel snel op over een ronde natuurlijk.

      • + 8
      • 18 jul 2026 - 21:42
    • skibeest

      Posts: 2.122

      Maar dat is natuurlijk allen bij de auto van aaltje

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 21:56
    • Housmans

      Posts: 543

      dE amG f1 AUtO wORDt PUuR vOoR kIMi oNTwiKkEld !!1!1

      • + 7
      • 18 jul 2026 - 22:07
    • da_bartman

      Posts: 6.759

      Volgens mij had Sjors een purple sector 1. Dat is precies 1 bocht en verder alleen maar een volgas recht stuk.. Dus om nu te zeggen dat je snelheid tekort komt op rechte stukken ......... Mwa denk het niet.

      • + 11
      • 18 jul 2026 - 22:55
    • snailer

      Posts: 33.901

      @cherokee, als je gewoon even naat GP-tempo gaat en de snelste rondes in q3 van de twee over elkaar legt, dan zie je dat zoals al het hele seizoen Antonelli alle tijd, nadruk op alle, wint in de bochten. Op rechte stukken, wat ook gold in bijna alle andere weekenden, wint Antonelli geen tijd. Hooguit marginaal in het voor of nadeel van 1 van de twee.
      Dit suggereert dat de twee redelijk de zelfde afstelling hebben en dat de hybride harvesting/deployment identiek is bij de heren.

      Russell verliest niets door snelheid verschil van de auto. Russell verliest omdat hij met deze auto's niet door de bocht kan. Beetje als Hamilton gedurende de grondeffect auto's. Waarom hij dat niet kan? Niet zeker. Mogelijk aanpassingsvermogen (gebrek er aan) of klasse van Antonelli.

      Ik kan eigenlijk niet geloven dat Wolff hier de waarheid spreekt.

      En om volledig te zijn. Er is wel een weekend geweest, dacht 2de of 3de weekend, waar het wel klopte. Toen had Russell een issue in de auto. Zou het kunnen dat Wolff naar dat weekend refereerde?

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 09:54
    • snailer

      Posts: 33.901

      Ik merk nog even op dat Spa lastiger is te vergelijken wat rechte stukken betreft. Hier hebben de meeste rechte en volgas stukken ook bochten. Rijders maken wel degelijk het verschil.
      Maar pak andere weekends en je zal zien wat ik beschrijf.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 09:57
    • HarryLam

      Posts: 5.605

      Kijk eens naar het verschil in gewicht tussen russel en antonelli, m.i. zeker 10 kg, daar heb je al 0,3 sec.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 11:02
  • Erwinnaar

    Posts: 5.777

    Toch wel het tegenovergestelde na zijn overwinning in Australië. Zo zie je maar hoe het kan verkeren.

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 20:55
    • zoefroef

      Posts: 1.748

      Ja ik.hoor het hem nog triomfantelijk roepen.
      Hij was na de 1ste race al wk in zn hoofd.

      • + 9
      • 18 jul 2026 - 22:53
    • Robin

      Posts: 3.366

      Oh ja de eerste race van het jaar is inderdaad wel goed vergelijkingsmateriaal 🙄
      Denk dat de auto nu voor zeker 50% anders is.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 01:57
  • Snork

    Posts: 22.797

    Sjors praat over “we”. Ik geloof niet dat Kimi en zijn kornuiten daaronder scharen. Die waren al lang met elkaar Belgische tripels aan het proberen, toen Sjors tegenover de pers stond te jammeren over de auto.

    • + 6
    • 18 jul 2026 - 21:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.430

      Second Choice George heeft ook als enige niet meegezongen voor de jarige papa Antonelli, en toen 'Miss T-bone Move' met zijn schoteltje en vorkje klaar stond en aan de beurt was, was de taart net op.
      Was Gluiperige George weer te langzaam...

      • + 9
      • 18 jul 2026 - 22:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.749

    Matje onder je gaspedaal weghalen, en mss, heel mss kan je net zo hard gaan als Kimi.

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 21:24
    • skibeest

      Posts: 2.122

      Betwijfel ik ten zeerste

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 21:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.430

      En als 'vriend' zijn helm af heeft gezet dat, matje over zijn lelijke rotkop hangen...


      * lelijk rothoofd

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 22:29
  • Larry Perkins

    Posts: 66.430

    "We denken niet dat het aan de motor ligt. We hebben verschillende vleugels en vloeren geprobeerd, omdat het vooral met de luchtweerstand te maken lijkt te hebben."

    Aan de kant van Russell in de garage hebben ze alles al veranderd of gewisseld behalve de coureur...

    • + 10
    • 18 jul 2026 - 22:19
  • elflitso

    Posts: 1.956

    Ik zie Sjorske zijn contract, voor 2027, al weer langzaam verdwijnen. Hij is nogmaals geen WK materiaal. Kijk nou naar Kimi op Siverstone. Zijn halve voorkant aan gort en nog wilde hij blijven proberen. Dan heb je ballen! Maar weer alles op de auto en het team steken.....Mmmm het zou mij niets verbazen als dat Toto daar ook wel een beetje genoeg van gaat krijgen. Is ook niet bevorderlijk voor het team. Bedoel de monteurs en engineers krijgen ook wel een knauw bij dit soort uitspraken van Sjors.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 01:40
  • SennaS

    Posts: 12.412

    Beetje wat Max heeft met de rbr auto maar Russell heeft ook nog de pech dat hij een topper naast zich heeft rijden die heel goed met deze auto overweg kan.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 05:34
  • JV fan

    Posts: 3.001

    Ik denk wissel even van Auto met Kimi, is kimi in de auto ook 4 tienden langzamer, dan zit het inderdaad in de auto..

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 09:21
  • Ernie5335

    Posts: 5.906

    Het ligt "natuurlijk" niet aan hem 🙄

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 09:50

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WK standen 2026

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
255
3
McLaren
179
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Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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