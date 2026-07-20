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F1-top ontkent censureren van tv-beelden tijdens races

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F1-top ontkent censureren van tv-beelden tijdens races

De hoge heren van de Formule 1 ontkennen dat ze de onboardbeelden censureren zodra de gevolgen van de huidige F1-regels zichtbaar kunnen worden. Afgelopen weekend kampten de coureurs op het circuit van Spa-Francorchamps met veel problemen die worden veroorzaakt door de huidige regels, en dat zorgde ook voor irritatie bij TV-commentatoren.

De nieuwe regels in de Formule 1 zorgen dit jaar voor veel irritatie. De coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen, en als de batterij leeg is, verliezen ze zeer veel snelheid. Op een circuit zoals Spa-Francorchamps worden deze problemen pijnlijk zichtbaar. Er zijn immers weinig plekken waar ze de batterij kunnen opladen, waardoor ze last krijgen van superclipping en een enorme terugval in topsnelheid.

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Frustratie niet meer te verbergen

Op de momenten dat deze problemen aan het licht komen tijdens een sessie, kiest de regie regelmatig voor een ander shot. Op de Duitse zender Sky Sports zorgde dit voor frustratie toen er tijdens de vrije training ineens werd geschakeld toen Andrea Kimi Antonelli door Eau Rouge reed.

Commentator Sascha Roos kon zijn frustratie nauwelijks meer verbergen: "Waarom blijven ze er niet gewoon bij?" Analist Timo Glock zat naast hem, en hij reageerde direct: "Omdat ze de terugval in de snelheid niet willen laten zien." De twee commentatoren konden hun frustratie niet meer verstoppen, en Glock sloot af met een harde sneer: "Ze zouden hier veel transparanter kunnen zijn, maar het is niet onze beslissing."

Kritiek is niet nieuw

De uitval van de Sky Deutschland-commentatoren is niet nieuw. Op sociale media regent het al maanden klachten, en valt het op dat bepaalde graphics minder worden gebruikt door de F1-regie. Zo wordt de snelheidsmeter uit beeld gehaald zodra de auto's een deel van de baan bereiken waar superclipping een rol speelt, en krijgt men tijdens de uitzending nauwelijks onboardbeelden van een volledige ronde te zien.

Hoe reageert de Formule 1?

Bij de F1-top zijn ze zich echter van geen kwaad bewust. Het Duitse Auto, Motor und Sport stelde vragen na de sneren van Roos en Glock, maar volgens de Formule 1 is er niets aan de hand. Ze stellen dat er geen politieke agenda schuilgaat achter de uitzendingen en ze ontkennen ten stelligste dat ze informatie willen verbergen met de beeldregie. Ze wijzen op het feit dat alle onboardbeelden gewoon beschikbaar zijn. Deze zijn bijvoorbeeld voor iedereen te bekijken bij F1 TV.

NicoS

Posts: 21.020

Kop in het zand steken noemen ze dat.
Alsof iedereen gek is…..
We zien het allemaal waarmee ze bezig zijn.
Geen snelheden meer in beeld, geen batterij meer in de grafiek te zien, alleen het gaspedaal wordt getoond, en het remmen.
Echt waar, we verbergen niets hoor…..🤥

  • 29
  • 20 jul 2026 - 12:32
F1 Nieuws GP België 2026

Reacties (16)

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  • KiekisNL

    Posts: 2.265

    Hmm zouden ze bij de politiek in de leer zijn geweest

    • + 11
    • 20 jul 2026 - 12:07
  • 919

    Posts: 4.439

    🙉🙈🙊

    🤮

    • + 7
    • 20 jul 2026 - 12:15
  • red slow

    Posts: 3.357

    Monza gaat een uitzending worden van alleen f1 wagens door de chicane en daarna beelden uit de pits van “VIPs”

    • + 14
    • 20 jul 2026 - 12:19
  • El Maximo

    Posts: 330

    De terugval in snelheid was zo groot en duidelijk dat je geen snelheidsmeter meer in beeld hoeft te brengen om het te zien.

    • + 14
    • 20 jul 2026 - 12:20
  • NicoS

    Posts: 21.020

    Kop in het zand steken noemen ze dat.
    Alsof iedereen gek is…..
    We zien het allemaal waarmee ze bezig zijn.
    Geen snelheden meer in beeld, geen batterij meer in de grafiek te zien, alleen het gaspedaal wordt getoond, en het remmen.
    Echt waar, we verbergen niets hoor…..🤥

    • + 29
    • 20 jul 2026 - 12:32
    • VestAan

      Posts: 789

      De spanning van de snelle bochten op Spa was helemaal verdenen. Op eengegeven moment dacht ik waneer gaat die VSC nu eens weg zodat ze weer gas kunnen geven, echter was de VSC al weg, maat.het zag er op TV uit als een slakken tempo.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 20:37
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.691

    De reden van een VSC niet tonen, is dan weer erg amateuristisch en werkt complotten en andere onzin theorieën alleen maar in de hand. Het was lang geleden dat FIArrari werd genoteerd door gefrustreerde fans. Veelal Max supporters...

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 12:56
    • NicoS

      Posts: 21.020

      Ach ja die Max supporters toch hè….
      We weten als kijkers niet eens waarom de VSC werd ingezet, ik vind dat inderdaad een kwalijke zaak, en snap niet waarom dat buiten beeld wordt gelaten.
      Zo krijg je inderdaad het gevoel dat er eigenlijk helemaal niets was, of in ieder geval iets pietluttigs.
      Het hielp Ferrari wel enorm, dus ja dan heb je soms wel je bedenkingen…..
      Zagen even een beeld van een Marshall die door de grindbak heen rende, maar vervolgens zie je niets meer. De eerste VSC duurde ook veel korter dan de tweede, maar waarom dan?
      Niemand weet het, behalve de supporters langs de baan op die positie.
      Dit zijn essentiële zaken die de kijker zou moeten weten, maar kennelijk vinden ze dat bij de FIA niet nodig.

      • + 10
      • 20 jul 2026 - 14:23
    • Edgar

      Posts: 1.774

      Hahaha ja, Fiarari, ik kan niet wachten tot het wederom geroepen word, dan gaat het echt weer goed met de Scuderia.


      NB: dat werd al geroepen voordat er uberhaupt "Max-fans" waren....

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 14:29
    • schwantz34

      Posts: 42.465

      Op het moment dat de regie bepaalde zaken (zoals die heel lang durende 2e VSC) waarin de 2e Ferrari's hun pitstops maakten) al dan niet bewust buiten beeld laat, dan werken ze theorien over competitievervalsing, en wedstrijdbeinvloeding alleen maar in de hand en is dus gewoon heel schadelijk voor de sport!

      • + 8
      • 20 jul 2026 - 14:32
    • snailer

      Posts: 33.914

      Het had in ieder geval invloed op de race.

      Zelf ben ik niet van de complotten. Maar als het bewust was is het zeker niet om RBR een loer te draaien. Meer omdat Ferrari dichter op Mercedes zit en dus mogelijk het WDC spannend zou kunnen maken.

      • + 3
      • 20 jul 2026 - 14:59
    • red slow

      Posts: 3.357

      FIArrari term is een term voordat Max Verstappen überhaupt in een kart zat.
      Komt uit de hoogtijdagen van Michael Schumacher en misschien zelfs daarvoor al.

      Dus beetje kort door de bocht.

      Wat je wel kan zeggen
      Is dat het vreemd is dat er amper iets werd uitgezonden van de incidenten tussen lawson en longblad en de strijd in het middenveld.

      • + 4
      • 20 jul 2026 - 15:22
  • schwantz34

    Posts: 42.465

    De FIA had op Spa maar liefst 5 fast zones (zones waar de coureurs hun achtervleugel kunnen openklappen) aangewezen om de toch al enorm teruglopende snelheden te camoufleren, wat totaal niet lukte omdat de coureurs ondanks deze geinfecteerde pleister op de wonde alsnog massaal moesten terugschakelen op alle volle gas stukken om maar wanhopig hun auto's nog een beetje op snelheid en toeren te houden.

    • + 6
    • 20 jul 2026 - 13:17
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.590

    Nee ze doen het niet express waarom snelheidsmeter en graphics weglaten bij onboardbeelden. Zodat het niet zou opvallen dat snelheid terugloopt.

    De idioot die deze regels ooit goed heeft gekeurd geef die zijn C4 wat een klucht blijft dit toch. Die snelheids verschillen gaat nog eens goed fout gaan zo.

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 13:53
  • snailer

    Posts: 33.914

    Kan het niet beoordelen.

    Maar ik zag er op yt een vid. Een onboard. Hoor je het motorgeluid dit doen, Hiiiiiiiiiii. Voor een V6 redelijk hoog (nadruk op redelijk en niet hoog). Vervolgens van het ene op het andere moment hoor ik... Huuuuuuu.

    Erg laag toerental dus. Was fokking clipping. Zegt de commentator van F1 punt com (niet palmer) THIS IS THE FANTASTIC SOUND OF AN F! CAR!!!!!!

    Mij kan je niet wijs maken dat deze opmerking ehhhh.... aanbevolen was door de FIA om er even in te gooien.

    In ieder geval zakte mijn broeg af. EN ja.... Ik draag geen onderbroek...

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 14:57
    • VestAan

      Posts: 789

      Toen zat je met je natte snail vol in beeld?

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 20:41

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Monaco
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Spanje
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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