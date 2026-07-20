De hoge heren van de Formule 1 ontkennen dat ze de onboardbeelden censureren zodra de gevolgen van de huidige F1-regels zichtbaar kunnen worden. Afgelopen weekend kampten de coureurs op het circuit van Spa-Francorchamps met veel problemen die worden veroorzaakt door de huidige regels, en dat zorgde ook voor irritatie bij TV-commentatoren.

De nieuwe regels in de Formule 1 zorgen dit jaar voor veel irritatie. De coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen, en als de batterij leeg is, verliezen ze zeer veel snelheid. Op een circuit zoals Spa-Francorchamps worden deze problemen pijnlijk zichtbaar. Er zijn immers weinig plekken waar ze de batterij kunnen opladen, waardoor ze last krijgen van superclipping en een enorme terugval in topsnelheid.

Frustratie niet meer te verbergen

Op de momenten dat deze problemen aan het licht komen tijdens een sessie, kiest de regie regelmatig voor een ander shot. Op de Duitse zender Sky Sports zorgde dit voor frustratie toen er tijdens de vrije training ineens werd geschakeld toen Andrea Kimi Antonelli door Eau Rouge reed.

Commentator Sascha Roos kon zijn frustratie nauwelijks meer verbergen: "Waarom blijven ze er niet gewoon bij?" Analist Timo Glock zat naast hem, en hij reageerde direct: "Omdat ze de terugval in de snelheid niet willen laten zien." De twee commentatoren konden hun frustratie niet meer verstoppen, en Glock sloot af met een harde sneer: "Ze zouden hier veel transparanter kunnen zijn, maar het is niet onze beslissing."

Kritiek is niet nieuw

De uitval van de Sky Deutschland-commentatoren is niet nieuw. Op sociale media regent het al maanden klachten, en valt het op dat bepaalde graphics minder worden gebruikt door de F1-regie. Zo wordt de snelheidsmeter uit beeld gehaald zodra de auto's een deel van de baan bereiken waar superclipping een rol speelt, en krijgt men tijdens de uitzending nauwelijks onboardbeelden van een volledige ronde te zien.

Hoe reageert de Formule 1?

Bij de F1-top zijn ze zich echter van geen kwaad bewust. Het Duitse Auto, Motor und Sport stelde vragen na de sneren van Roos en Glock, maar volgens de Formule 1 is er niets aan de hand. Ze stellen dat er geen politieke agenda schuilgaat achter de uitzendingen en ze ontkennen ten stelligste dat ze informatie willen verbergen met de beeldregie. Ze wijzen op het feit dat alle onboardbeelden gewoon beschikbaar zijn. Deze zijn bijvoorbeeld voor iedereen te bekijken bij F1 TV.