user icon
icon

Fans fluiten Russell uit na uitvalbeurt: internet gaat los op Brit

<< Naar nieuwsoverzicht
Fans fluiten Russell uit na uitvalbeurt: internet gaat los op Brit

George Russell zag zijn Grand Prix van België al in de openingsronde eindigen. Nadat de Mercedes-coureur uit zijn bolide was gestapt, kreeg hij ook nog de reactie van het publiek over zich heen. Op Spa-Francorchamps werd de Brit luid uitgefloten door de aanwezige fans.

Russell begon met hoge verwachtingen aan het seizoen. De Mercedes-coureur leek over een auto te beschikken waarmee hij kon meestrijden om de wereldtitel, maar voorlopig is het juist teamgenoot Andrea Kimi Antonelli die de dienst uitmaakt. Voorafgaand aan de Grand Prix van België bedroeg de achterstand van Russell op de WK-leider 25 punten, een gat dat na zijn vroege uitvalbeurt alleen maar verder dreigt op te lopen.

Meer over George Russell Gefrustreerde Russell slaat alarm bij Mercedes: "Niets klopt aan deze auto"

Gefrustreerde Russell slaat alarm bij Mercedes: "Niets klopt aan deze auto"

18 jul
 Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

10 jul

Spa-publiek keert zich tegen Russell

Russell behoort al langer niet tot de populairste coureurs op de Formule 1-grid. De Brit ligt regelmatig onder een vergrootglas vanwege zijn gedrag op de boordradio en andere controversiële momenten gedurende het seizoen.

Na zijn crash in de openingsronde op Spa-Francorchamps, waarbij hij na contact met Lewis Hamilton direct uitviel, kreeg Russell het ongenoegen van de Belgische fans over zich heen. Toen hij terugliep richting de paddock, werd de Mercedes-coureur luid uitgefloten. Voor Russell betekende het bovendien pas zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen.

Russell claimde dit gehele seizoen al pech te hebben. Hij viel uit in Canada terwijl hij kans maakte op de overwinning en in Monaco kreeg hij penalty's, waardoor hij teruggevallen was naar de twaalfde plek. In België valt hij opnieuw uit en dat zorgt voor heel wat reacties. 

Online wordt Russell uitgejoeld

Niet alleen op het circuit, maar ook online krijgt de Brit commentaar van de supporters. Zij zijn erg kritisch op de Brit, die hiermee zijn kansen op het wereldkampioenschap opnieuw verkleint. 

 

jd2000

Posts: 7.846

Wil geen wedstrijdje houden wie de meeste races bezoekt, maar ik vanaf de jaren 70. Eerst heb je het over voetbalpubliek en nu over oranje publiek. Of je het nou leuk vindt of niet als je een F1 race bezoekt ben je F1 publiek. En als jij zogenaamd regelmatig races bezoekt dat weet je dat bijna al... [Lees verder]

  • 17
  • 19 jul 2026 - 17:04
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (15)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.094

    Voetbal publiek

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 15:47
    • jd2000

      Posts: 7.846

      Niks voetbal publiek,gewoon F1 publiek. Net zo ordinair.

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 16:31
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.094

      Nee voetbal publiek. Ik heb veel races bezocht maar sinds een paar jaar, en vooral op Zandvoort, kom je die oranje fans tegen. Die verpesten alles.

      • + 9
      • 19 jul 2026 - 16:41
    • jd2000

      Posts: 7.846

      Wil geen wedstrijdje houden wie de meeste races bezoekt, maar ik vanaf de jaren 70. Eerst heb je het over voetbalpubliek en nu over oranje publiek. Of je het nou leuk vindt of niet als je een F1 race bezoekt ben je F1 publiek. En als jij zogenaamd regelmatig races bezoekt dat weet je dat bijna alle nationaliteiten zich daar aan bezondigen.Ook belachelijk om te suggereren dat voetbalpubliek asociaal is. Daar heb net als in de F1 een kleine minderheid die zich niet weet te gedragen. Misschien dat het groter lijkt,maar de F1 kan qua omvang niet in de schaduw staan van voetbal.

      • + 17
      • 19 jul 2026 - 17:04
    • Rogier hier

      Posts: 6.825

      Tja, Russel is zelf ook zo een voetbal-fan in zijn reacties. Altijd janken en het is altijd een ander zijn schuld. Benieuwd wie nu weer de schuld krijgt van hem.

      • + 9
      • 19 jul 2026 - 17:04
  • DenniSNL1980

    Posts: 470

    Internet gaat los met wel 2 reacties op X.......

    • + 10
    • 19 jul 2026 - 15:47
    • skibeest

      Posts: 2.124

      Twee keer zoveel als één

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:52
    • Supa

      Posts: 2.728

      😂😂

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 00:25
  • Larry Perkins

    Posts: 66.463

    Triest!

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 15:59
  • Wingleader

    Posts: 3.442

    Verdient die wel, dit nare mannetje

    • + 8
    • 19 jul 2026 - 16:36
  • Ernie5335

    Posts: 5.908

    Het lot had precies de goede te pakken 😈

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 16:46
  • jd2000

    Posts: 7.846

    Behalve George en Ouw houdt niemand van George......... Ok misschien zn moeder dan.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 16:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.767

      Wacht eens even!
      Er zijn maar zat fans van vriend hoor....ik weet niet wie, maar zat fans in ieder geval.















      Nee hoor, je hebt gelijk, we zijn maar met drieën...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:31
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.686

    Belgische fans?

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 16:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.767

    ,😭😭

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 19:42

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar