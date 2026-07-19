George Russell zag zijn Grand Prix van België al in de openingsronde eindigen. Nadat de Mercedes-coureur uit zijn bolide was gestapt, kreeg hij ook nog de reactie van het publiek over zich heen. Op Spa-Francorchamps werd de Brit luid uitgefloten door de aanwezige fans.

Russell begon met hoge verwachtingen aan het seizoen. De Mercedes-coureur leek over een auto te beschikken waarmee hij kon meestrijden om de wereldtitel, maar voorlopig is het juist teamgenoot Andrea Kimi Antonelli die de dienst uitmaakt. Voorafgaand aan de Grand Prix van België bedroeg de achterstand van Russell op de WK-leider 25 punten, een gat dat na zijn vroege uitvalbeurt alleen maar verder dreigt op te lopen.

Spa-publiek keert zich tegen Russell

Russell behoort al langer niet tot de populairste coureurs op de Formule 1-grid. De Brit ligt regelmatig onder een vergrootglas vanwege zijn gedrag op de boordradio en andere controversiële momenten gedurende het seizoen.

Na zijn crash in de openingsronde op Spa-Francorchamps, waarbij hij na contact met Lewis Hamilton direct uitviel, kreeg Russell het ongenoegen van de Belgische fans over zich heen. Toen hij terugliep richting de paddock, werd de Mercedes-coureur luid uitgefloten. Voor Russell betekende het bovendien pas zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen.

Here's what happened to Russell on the opening lap 🎥



Contact between the Mercedes driver and Hamilton 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8W51zjlyg — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a5d5a095d18e___

Russell claimde dit gehele seizoen al pech te hebben. Hij viel uit in Canada terwijl hij kans maakte op de overwinning en in Monaco kreeg hij penalty's, waardoor hij teruggevallen was naar de twaalfde plek. In België valt hij opnieuw uit en dat zorgt voor heel wat reacties.

Online wordt Russell uitgejoeld

Niet alleen op het circuit, maar ook online krijgt de Brit commentaar van de supporters. Zij zijn erg kritisch op de Brit, die hiermee zijn kansen op het wereldkampioenschap opnieuw verkleint.

How is it possible for Russell to get unluckier with every race? — luci (@Luciyezxe) ___Escaped_link_6a5d5a095d18f___