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Russell reageert na incident met Hamilton op Spa-Francorchamps

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Russell reageert na incident met Hamilton op Spa-Francorchamps

George Russell heeft zwaar aangeslagen gereageerd op zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur viel al in de eerste ronde uit na een incident met Lewis Hamilton, maar wees na afloop vooral naar de problemen met zijn eigen auto. Volgens Russell verdween op het rechte stuk plots alle vermogen, waardoor hij een eenvoudige prooi werd voor zijn concurrenten.

Russell begon de race vanaf de derde startplaats en leek zich in eerste instantie te kunnen mengen in de strijd om de koppositie. Nog voor de eerste bochtencombinatie zag de Brit zijn kansen echter volledig in rook opgaan. Kort daarna volgde de botsing met Hamilton, waarna zijn race direct ten einde kwam.

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Na afloop vertelde Russell dat hij op het rechte stuk volledig werd ingehaald door de concurrentie. Daardoor verloor hij in korte tijd meerdere posities en kwam hij uiteindelijk in aanraking met Hamilton.

"Ik werd op het rechte stuk compleet opgeslokt. Ik verloor drie plaatsen richting bocht vijf en daarna volgde het incident. Misschien had ik zelf iets wijder kunnen insturen en misschien had Lewis iets eerder kunnen remmen, maar dat moment was er nooit geweest als ik op het rechte stuk gewoon de snelheid had gehad", aldus een teleurgestelde Russell bij Sky Sports. "Dit is ontzettend frustrerend."

Geen woorden voor nieuwe dreun in titelstrijd

Door zijn uitvalbeurt dreigt de achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli verder op te lopen. Toen Russell werd gevraagd hoe hij met die nieuwe klap in het kampioenschap omgaat, bleef hij opvallend kort.

"Ik heb op dit moment niets te zeggen. Ik heb er simpelweg geen woorden voor."

Ook over de oorzaak van het vermogensverlies tast Russell nog in het duister. "Ik weet dat iedereen binnen Mercedes keihard werkt om dit op te lossen, maar ik stond hier al in ronde vijf voor de camera. Ik dacht dat ik een goede kans had om richting de eerste bocht voor de leiding te vechten, maar ineens was alle power weg en was alles voorbij", besloot de Brit.

 

Snorremans

Posts: 324

Off topic: Russell 7 overwinningen en Antonelli inmiddels al 6...aii dat zal ook wel knagen

  • 10
  • 19 jul 2026 - 16:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP België 2026

Reacties (13)

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  • Dale U

    Posts: 1.994

    De boekhouder had een typische MB start, laten we zeggen dat we deze een tijdje niet hebben gezien.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 16:16
  • Larry Perkins

    Posts: 66.453

    Russell zei dat het een race-incident was...

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:20
  • Millenium drive quante

    Posts: 21

    En maar andere de schuld blijven geven 😠

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:20
  • Snorremans

    Posts: 324

    Off topic: Russell 7 overwinningen en Antonelli inmiddels al 6...aii dat zal ook wel knagen

    • + 10
    • 19 jul 2026 - 16:50
    • F1jos

      Posts: 5.481

      Het huilen staat hem nader dan het lachen

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 17:00
  • dutchiceman

    Posts: 5.655

    Ah ja het ligt weer aan een ander.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 17:00
  • josdaboss

    Posts: 1.186

    Tip: Trap het meeste rechter pedaal dieper in, meer vermogen minder gejank

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 17:18
    • nr 76

      Posts: 7.579

      Je weet dat je tegenwoordig op een knopje moet drukken voor meer vermogen? En dan doet ie het soms wel, maar heel vaak niet. Welkom in 2026.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 18:49
    • RonHymer

      Posts: 249

      Helaas is ook dat verleden tijd met deze motor formule.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 18:56
  • schwantz34

    Posts: 42.457

    Russell kan zich troosten met de gedachte dat hij de race om als eerste coureur bij de media te verschijnen zeer dominant, en met vlag en wimpel heeft gewonnen vandaag...

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 17:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.764

    😭😭😭

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 19:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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