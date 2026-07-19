George Russell heeft zwaar aangeslagen gereageerd op zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur viel al in de eerste ronde uit na een incident met Lewis Hamilton, maar wees na afloop vooral naar de problemen met zijn eigen auto. Volgens Russell verdween op het rechte stuk plots alle vermogen, waardoor hij een eenvoudige prooi werd voor zijn concurrenten.

Russell begon de race vanaf de derde startplaats en leek zich in eerste instantie te kunnen mengen in de strijd om de koppositie. Nog voor de eerste bochtencombinatie zag de Brit zijn kansen echter volledig in rook opgaan. Kort daarna volgde de botsing met Hamilton, waarna zijn race direct ten einde kwam.

Russell wijst naar Mercedes-probleem

Na afloop vertelde Russell dat hij op het rechte stuk volledig werd ingehaald door de concurrentie. Daardoor verloor hij in korte tijd meerdere posities en kwam hij uiteindelijk in aanraking met Hamilton.

"Ik werd op het rechte stuk compleet opgeslokt. Ik verloor drie plaatsen richting bocht vijf en daarna volgde het incident. Misschien had ik zelf iets wijder kunnen insturen en misschien had Lewis iets eerder kunnen remmen, maar dat moment was er nooit geweest als ik op het rechte stuk gewoon de snelheid had gehad", aldus een teleurgestelde Russell bij Sky Sports. "Dit is ontzettend frustrerend."

Geen woorden voor nieuwe dreun in titelstrijd

Door zijn uitvalbeurt dreigt de achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli verder op te lopen. Toen Russell werd gevraagd hoe hij met die nieuwe klap in het kampioenschap omgaat, bleef hij opvallend kort.

"Ik heb op dit moment niets te zeggen. Ik heb er simpelweg geen woorden voor."

Ook over de oorzaak van het vermogensverlies tast Russell nog in het duister. "Ik weet dat iedereen binnen Mercedes keihard werkt om dit op te lossen, maar ik stond hier al in ronde vijf voor de camera. Ik dacht dat ik een goede kans had om richting de eerste bocht voor de leiding te vechten, maar ineens was alle power weg en was alles voorbij", besloot de Brit.