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Hamilton wijst naar crash: "Maar Ferrari heeft geweldig werk geleverd"

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Hamilton wijst naar crash: "Maar Ferrari heeft geweldig werk geleverd"

Lewis Hamilton heeft zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België niet het maximale uit zijn Ferrari kunnen halen. De zevenvoudig wereldkampioen crashte eerder op de dag tijdens de derde vrije training en moest daardoor met een aangepaste auto aan de kwalificatie beginnen. Volgens Hamilton kostte dat hem uiteindelijk enkele tienden van een seconde.

De Ferrari-coureur verloor de controle over zijn SF-26 in de middelste sector en raakte de muur. Het team had vervolgens een flinke klus om de auto op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie. Ferrari verving onder meer de ophanging, vloer, achtervleugel en versnellingsbak, waarna Hamilton alsnog naar de zesde tijd reed. Door de gridstraf van Lando Norris schuift hij zondag op naar de vijfde startplek.

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Hamilton was na afloop vooral dankbaar voor het werk van zijn team, maar merkte dat zijn auto niet meer hetzelfde aanvoelde als tijdens de derde vrije training.

"De jongens hebben geweldig werk geleverd door de schade na VT3 te herstellen. De auto voelde daar echt fantastisch aan en ik had veel vertrouwen. Ik dacht niet dat we voor pole konden vechten, want Mercedes was simpelweg te snel, maar ik denk wel dat we met die auto richting de derde plaats hadden kunnen gaan."

Volgens Hamilton verloor hij na de reparaties wat snelheid. "In de kwalificatie miste ik een paar tienden. De auto was niet helemaal hetzelfde als tijdens de vrije training, maar ik heb het beste gedaan met wat ik had."

Ferrari wil zondag terugvechten

De Brit zag vooral op de rechte stukken een achterstand ten opzichte van Mercedes. "Ik weet niet precies hoeveel tijd we verloren, maar vooral in de laatste sector was het verschil groot. Dat gaat puur om motorvermogen en topsnelheid. Ook in de eerste sector verloren we iets, maar Mercedes is gewoon ontzettend sterk op dit circuit."

Toch ziet Hamilton kansen voor de race op Spa-Francorchamps. "We hadden verwacht dat Mercedes hier snel zou zijn en dat maken ze ook waar. Vooral in de kwalificatie hebben ze net dat beetje extra ten opzichte van de rest. Maar ik denk zeker dat we morgen vooruit kunnen komen. Ik ga alles geven om het gat te dichten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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