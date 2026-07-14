Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn team weer onder druk gezet. De Oostenrijker wil dat zijn team in de komende triple header gaat scoren, en stelt dat het verspelen van punten in deze fase van het seizoen dodelijk kan zijn. Hij heeft wel zin in de Belgische Grand Prix van aankomend weekend.

Het team van Mercedes is dit seizoen uit de startblokken geschoten. Coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell wonnen de eerste races, terwijl eerstgenoemde ook het wereldkampioenschap aanvoert. In de afgelopen weken zag Antonelli zijn voorsprong slinken, terwijl ook Mercedes wat steekjes liet vallen. De Duitse renstal kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen, en dat kostte Antonelli de zege in Silverstone. Daar brak er een onderdeel af, waardoor hij buiten de punten viel. De concurrentie van Ferrari profiteerde, en ze voeren de druk op.

Wat wil Wolff zien?

Bij Mercedes weten ze dat de komende races in België en Hongarije cruciaal zijn. Teambaas Wolff is er glashelder over in de preview van Mercedes: "De afgelopen races hebben duidelijk gemaakt waar onze sterke punten liggen en waar we nog moeten verbeteren."

Volgens Wolff is Mercedes tot veel in staat: "We hebben een auto die vooraan kan meestrijden en veel punten kan pakken, maar we hebben dat potentieel nog niet weten om te zetten in de best mogelijke resultaten. De betrouwbaarheidsproblemen hebben ons punten gekost, en in een kampioenschap met zoveel concurrentie, kunnen we ons dat gewoon niet permitteren. Het heeft geen zin als we wel de pace hebben, maar niet het benodigde resultaat kunnen boeken."

De uitdagingen van Spa

De blik van Wolff is nu gericht op de Belgische Grand Prix van aankomend weekend, en daar kan weer veel gebeuren: "Spa is één van de mooiste uitdagingen van de kalender. Net als in Silverstone speelt het energiemanagement er een grote rol, maar de kenmerken van het circuit vragen om iets anders. Het zorgt normaal gesproken voor spannende races met echte inhaalmogelijkheden, terwijl de kwalificatie de belangrijkste test blijft."

'Mogen niets meer laten liggen'

De zomerstop staat ook voor de deur, maar daar weigert Wolff aan te denken: "Dit is de laatste double header voor de zomerstop en we willen de pauze ingaan met een sterk resultaat op zak. Ons doel is om foutloos te presteren, een goede betrouwbaarheid hebben en de prestaties van de auto om te kunnen zetten in punten. We hebben er in de afgelopen tijd veel laten liggen. We moeten er nu voor zorgen dat dat dit weekend niet weer gebeurt."