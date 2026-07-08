De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull blijft de gemoederen bezighouden. Volgens Ralf Schumacher is de relatie tussen de viervoudig wereldkampioen en zijn team inmiddels op een dieptepunt beland. De Duitser stelt zelfs dat Verstappen steeds minder invloed heeft op technische beslissingen en denkt dat een afscheid dichterbij is dan ooit.

Schumacher opende de Backstage Boxengasse-podcast met opvallende uitspraken over de huidige situatie binnen Red Bull. Volgens de voormalig Formule 1-coureur staat de samenwerking zwaar onder druk en lijkt het vertrouwen aan beide kanten verdwenen.

'Red Bull kijkt al naar mogelijke opvolgers'

"In de paddock hoor je steeds vaker dat de band tussen Verstappen en Red Bull flink beschadigd is. Sterker nog, het zou zelfs een punt hebben bereikt waarop herstel nauwelijks nog mogelijk is", aldus Schumacher, die daarnaast beweert dat de Red Bull-top na een overleg met onder anderen Jos Verstappen en Laurent Mekies vroegtijdig het circuit verliet.

Volgens Schumacher zou Red Bull het Verstappen bovendien kwalijk nemen dat hij tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring geen duidelijkheid gaf over zijn ontsnappingsclausule. "Ik denk dat het team daardoor alvast naar alternatieven kijkt. Zo doen er verhalen de ronde over Oscar Piastri, die na Monza het vertrouwen in McLaren zou hebben verloren", beweert de Duitser.

'Verstappen heeft minder invloed binnen Red Bull'

Schumacher stelt daarnaast dat Verstappen intern steeds minder te zeggen heeft over de technische koers van het team. "Na de uitvalbeurt van Max speelde er volgens mij meer dan alleen het technische probleem waar hij zelf over sprak. Hij had zijn eigen ideeën over het gebruik van bepaalde systemen en over de afstelling van de wagen, maar intern zou Red Bull daar niet langer in meegaan. Het team wil dat alles volgens de eigen richtlijnen gebeurt."

De voormalig F1-coureur verwacht dan ook dat een breuk onafwendbaar is. "Ik had altijd het gevoel dat Max koste wat kost bij Red Bull wilde blijven, maar sinds dit weekend denk ik daar anders over. Mijn indruk is dat hij het vertrouwen in het team heeft verloren. Mogelijk geldt dat ook andersom. Uiteindelijk kent iedere samenwerking haar grens en ik heb sterk het idee dat die inmiddels bereikt is."