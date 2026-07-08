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Schumacher weet het zeker: "Vertrek Verstappen bij Red Bull onvermijdelijk"

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Schumacher weet het zeker: "Vertrek Verstappen bij Red Bull onvermijdelijk"

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull blijft de gemoederen bezighouden. Volgens Ralf Schumacher is de relatie tussen de viervoudig wereldkampioen en zijn team inmiddels op een dieptepunt beland. De Duitser stelt zelfs dat Verstappen steeds minder invloed heeft op technische beslissingen en denkt dat een afscheid dichterbij is dan ooit.

Schumacher opende de Backstage Boxengasse-podcast met opvallende uitspraken over de huidige situatie binnen Red Bull. Volgens de voormalig Formule 1-coureur staat de samenwerking zwaar onder druk en lijkt het vertrouwen aan beide kanten verdwenen.

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"In de paddock hoor je steeds vaker dat de band tussen Verstappen en Red Bull flink beschadigd is. Sterker nog, het zou zelfs een punt hebben bereikt waarop herstel nauwelijks nog mogelijk is", aldus Schumacher, die daarnaast beweert dat de Red Bull-top na een overleg met onder anderen Jos Verstappen en Laurent Mekies vroegtijdig het circuit verliet.

Volgens Schumacher zou Red Bull het Verstappen bovendien kwalijk nemen dat hij tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring geen duidelijkheid gaf over zijn ontsnappingsclausule. "Ik denk dat het team daardoor alvast naar alternatieven kijkt. Zo doen er verhalen de ronde over Oscar Piastri, die na Monza het vertrouwen in McLaren zou hebben verloren", beweert de Duitser.

'Verstappen heeft minder invloed binnen Red Bull'

Schumacher stelt daarnaast dat Verstappen intern steeds minder te zeggen heeft over de technische koers van het team. "Na de uitvalbeurt van Max speelde er volgens mij meer dan alleen het technische probleem waar hij zelf over sprak. Hij had zijn eigen ideeën over het gebruik van bepaalde systemen en over de afstelling van de wagen, maar intern zou Red Bull daar niet langer in meegaan. Het team wil dat alles volgens de eigen richtlijnen gebeurt."

De voormalig F1-coureur verwacht dan ook dat een breuk onafwendbaar is. "Ik had altijd het gevoel dat Max koste wat kost bij Red Bull wilde blijven, maar sinds dit weekend denk ik daar anders over. Mijn indruk is dat hij het vertrouwen in het team heeft verloren. Mogelijk geldt dat ook andersom. Uiteindelijk kent iedere samenwerking haar grens en ik heb sterk het idee dat die inmiddels bereikt is."

f1 benelux

Posts: 4.280

En dit, .. zijn de 'headers' van de laatste 2 (!) dagen :

Red Bull vreest: Verstappen kan veelbesproken clausules nu activeren
Analyse: Verstappen is veel te laat met activeren Red Bull-clausules
Mercedes zet streep door Verstappen-transfer: 'Wolff houdt deur resoluut gesloten'
'Piastri wil weg ... [Lees verder]

  • 17
  • 8 jul 2026 - 19:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (28)

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  • schwantz34

    Posts: 42.347

    Kom er maar in @Beri

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 18:59
    • Rimmer

      Posts: 13.367

      Tweeentwintig

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 19:55
    • nr 76

      Posts: 7.568

      In Ralf??

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 21:14
    • Snork

      Posts: 22.752

      Ik durf 'm wel aan: Max gaat eind 2028 weg bij Red Bull Racing.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 21:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      50% kans dat het gaat dooien.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:06
    • Hagueian

      Posts: 8.931

      Ik heb het idee dat er een hittegolf aan komt.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 22:47
  • Flexwing

    Posts: 450

    Nou dit gaat wel een half jaar door zo volgens mij.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 19:00
  • Need5Speed

    Posts: 4.063

    "Mening van Schumacher over eventueel vertrek Verstappen onvermijdelijk"...

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 19:14
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.119

      @Need Vandaag / Morgen weer een zeer boze & verontwaardigde Jos: "Wat een onzin roept deze man hij weet echt nergens iets van af!"

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 21:48
  • f1 benelux

    Posts: 4.280

    En dit, .. zijn de 'headers' van de laatste 2 (!) dagen :

    Red Bull vreest: Verstappen kan veelbesproken clausules nu activeren
    Analyse: Verstappen is veel te laat met activeren Red Bull-clausules
    Mercedes zet streep door Verstappen-transfer: 'Wolff houdt deur resoluut gesloten'
    'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'
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    Schumacher weet het zeker: "Vertrek Verstappen bij Red Bull onvermijdelijk"


    Volgens mij verzinnen jullie het allemaal gewoon zelf!
    En DAT, is nu het probleem van deze tijd.
    Er is geen nieuws dus maken we het zelf maar, ... EN we gaan het nog geloven ook!!


    Jullie willen de brullende motoren terug? Ik wil journalistiek terug!!!
































    Zo ..

    • + 17
    • 8 jul 2026 - 19:24
    • schwantz34

      Posts: 42.347

      Jullie willen de brullende motoren terug? Ik wil journalistiek terug!!!


      Ik wil beide terug!!!










      Zo

      • + 7
      • 8 jul 2026 - 19:26
    • koppie toe

      Posts: 5.445

      Jour naille is dood.

      Met dank aan TikTak, gezichten boek instagram en Twitter en hun lezers, cq plaatjes kijkers en zinnen van minder dan tien woorden.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 19:33
    • monzaron

      Posts: 1.086

      Dank 🥂

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 19:43
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      Het is allemaal de schuld van George Russell en natuurlijk van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...































      Hatsikidee...

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 22:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      En uiteraard van die rotjeugd!

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:13
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.404

      Bingo f1 benelux! En dat is precies waarom ik de journalistiek heb verlaten, want bij het zogenaamde 'echte' nieuws is het precies hetzelfde.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:21
  • monzaron

    Posts: 1.086

    Wat een geneuzel, die of die weet het, bekijk deze eens Danner weet het beter, Verstappen blijft bij Red Bull. Er staar een mooi verhaal op M.M.com (duits) 😁

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 19:29
    • Pietje Bell

      Posts: 35.680

      Diezelfde Danner beweert in dat artikel dat ook Max schuld had aan de crash!!

      Max Verstappens Fahrstil der wahre Grund für Crash?

      "Es dauert ein paar Millisekunden, bis der Abtrieb wieder da ist", erklärt Danner im AvD Motorsport-Magazin.
      Ob der Heckflügel sich wirklich nicht zur Gänze schloss, war mit dem freien Auge auf den TV-Bildern nicht zu erkennen."Es ist fast naheliegend, schließlich haben die ja doch ein relativ großes Loch da hinten.
      Aber warum ist das bei [Isack] nicht der Fall?", wundert sich Danner.

      Verstappens Teamkollege Isack Hadjar erlebte in diesem Jahr noch keine vergleichbaren Abflüge. war ein simpler Fahrfehler und war auf einen Motorschaden zurückzuführen. Danner hat eine Vermutung, wo der entscheidende Unterschied sein könnte:
      "Ich habe ein bisschen den Fahrstil von Max im Verdacht."

      "Nicht, dass ich ihm Vorwürfe mache. Der fährt perfekt. Aber wenn jemand ein Auto komplett auf die Vorderachse stellt und direkt nach dem Bremsen schon ans Einlenken geht, dann ist er früher dabei, Seitenführungskräfte und auch Abtrieb an der Hinterachse zu benötigen."
      Verstappen ist bekannt dafür, eine extrem spitze Front und aggressive Kurveneingänge zu bevorzugen. Sein ehemaliger Teamkollege Alex Albon verglich sein Setup mit einer Computermaus, die auf 100 Prozent Sensibilität eingestellt ist. Damit geht er das Risiko einer instabilen Hinterachse ein, doch Verstappen war immer ein Meister darin, das Übersteuern abzufangen.

      Mit der leichten Verzögerung beim Schließen des Heckflügels wird Verstappens Fahrstil aber zur Achillesferse. "Hadjar macht es mit Sicherheit ein bisschen sanfter und deswegen hat er da die paar Millisekunden mehr Zeit, bis der Abtrieb wieder da ist", erklärt Danner seine Interpretation der Situation.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 20:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      Christian Danner ist ein Arschloch allerhöchstens, sie müssen diesen Bastard in Quartieren und Kielziehen nehmen...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:22
  • Q3FI

    Posts: 832

    Maar Ralfje heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het vertrek van Verstappen bij Red Bull IS onvermijdelijk. Net als het vertrek van alle andere coureurs uit de F1, op zeker moment...

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 20:32
  • Kampsie

    Posts: 1.699

    Een gerucht waar ik meer in geloof is dat Haas volgend seizoen, Camara inhuurt.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 21:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.154

      Want daar heb je Camerabeelden van?

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:24
    • Kampsie

      Posts: 1.699

      Nee stond geschreven op een Camaro

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 22:34
  • meister

    Posts: 4.319

    Er is toch helemaal niemand meer bij RB voor Max om te blijven.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 22:20
  • Hagueian

    Posts: 8.931

    Zo.. nu Montoya nog en dan zijn we voorlopig weer op de hoogte. Tenzij Sjaak nog wat te melden heeft.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 22:48
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.067

    Uiteindelijk is het allemaal de schuld van trump

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 22:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
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Racing Bulls
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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