Ralf Schumacher heeft onthuld dat Mercedes in een groot probleem zit. Dit probleem kan zelfs twijfels oproepen over hun plaats op de Formule 1-grid in de toekomst. Er zijn namelijk zorgen geuit over de financiële draagkracht van het moederbedrijf van Mercedes, Mercedes-Benz Group AG, en van Volkswagen door recente bezuinigingsmaatregelen.
Mercedes begon dit seizoen als de dominante factor in de Formule 1. Het team heeft zeven van de eerste negen races gewonnen en het zijn alleen de Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc die het Mercedes echt lastig lijken te maken. Kimi Antonelli staat bovenaan het wereldkampioenschap met 179 punten en George Russell staat tweede met 154 punten.
Problemen voor Duitse merken
In een interview met Backstage Boxengasse van Sky Sports onthulde Schumacher wat hij had gehoord over de toekomst van Mercedes. F1-journalist Peter Hardanecke vroeg of Volkswagen zijn positie kan behouden op de grid in de vorm van Audi. "Dat geldt niet alleen voor VW, maar voor alle grote bedrijven op dit moment. Ik geloof dat het andere bedrijf uit Stuttgart momenteel ook met grote problemen kampt op dit gebied", aldus Schumacher.
"Ola Källenius, CEO van Mercedes, krijgt naar verluidt flink wat kritiek te verduren vanwege de bezuinigingsmaatregelen. Dat zien we momenteel overal in Duitsland. Inmiddels zijn er al 20.000 banen in de industrie verloren gegaan. Ongelooflijk hoge aantallen", aldus Schumacher.
Mercedes is een van de meest waardevolle teams
Mercedes is enorm waardevol en behoort tot de bovenste top wat betreft waarde. Toch is Schumacher bang dat de toekomst er niet heel goed uitziet voor het dominante team. "Ik heb altijd gezegd dat Formule 1, zelfs nu na al deze hype, uiteindelijk wel wat van zijn aantrekkingskracht zal verliezen." Dit betekent dat de F1 niet de redder in nood kan zijn voor Volskwagen en Mercedes. "De waarde zal flink dalen, omdat ik denk dat de cijfers onrealistisch zijn, juist om die reden. Je kunt de economie niet voortdurend voorblijven."
Reacties (1)Login om te reageren
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Kan me ook niet voorstellen dat Mercedes het zich kan blijven permitteren om een F1 renstal er op na te houden. Momenteel doet Mercedes er nog vaag over hoeveel mensen er moeten vertrekken, maar een paar jaar geleden hebben ze aangegeven dat het om 50.000 man gaat. Uiteindelijk kan je dat maatschappelijk niet meer verkopen. Enerzijds mensen eruit trappen en miljoenen in een overbodig sport project stoppen.