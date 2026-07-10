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Schumacher ziet groot probleem bij Mercedes: "Dat zien we overal..."

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Schumacher ziet groot probleem bij Mercedes: "Dat zien we overal..."

Ralf Schumacher heeft onthuld dat Mercedes in een groot probleem zit. Dit probleem kan zelfs twijfels oproepen over hun plaats op de Formule 1-grid in de toekomst. Er zijn namelijk zorgen geuit over de financiële draagkracht van het moederbedrijf van Mercedes, Mercedes-Benz Group AG, en van Volkswagen door recente bezuinigingsmaatregelen. 

Mercedes begon dit seizoen als de dominante factor in de Formule 1. Het team heeft zeven van de eerste negen races gewonnen en het zijn alleen de Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc die het Mercedes echt lastig lijken te maken. Kimi Antonelli staat bovenaan het wereldkampioenschap met 179 punten en George Russell staat tweede met 154 punten. 

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Problemen voor Duitse merken

In een interview met Backstage Boxengasse van Sky Sports onthulde Schumacher wat hij had gehoord over de toekomst van Mercedes. F1-journalist Peter Hardanecke vroeg of Volkswagen zijn positie kan behouden op de grid in de vorm van Audi. "Dat geldt niet alleen voor VW, maar voor alle grote bedrijven op dit moment. Ik geloof dat het andere bedrijf uit Stuttgart momenteel ook met grote problemen kampt op dit gebied", aldus Schumacher.

"Ola Källenius, CEO van Mercedes, krijgt naar verluidt flink wat kritiek te verduren vanwege de bezuinigingsmaatregelen. Dat zien we momenteel overal in Duitsland. Inmiddels zijn er al 20.000 banen in de industrie verloren gegaan. Ongelooflijk hoge aantallen", aldus Schumacher. 

Mercedes is een van de meest waardevolle teams

Mercedes is enorm waardevol en behoort tot de bovenste top wat betreft waarde. Toch is Schumacher bang dat de toekomst er niet heel goed uitziet voor het dominante team. "Ik heb altijd gezegd dat Formule 1, zelfs nu na al deze hype, uiteindelijk wel wat van zijn aantrekkingskracht zal verliezen." Dit betekent dat de F1 niet de redder in nood kan zijn voor Volskwagen en Mercedes. "De waarde zal flink dalen, omdat ik denk dat de cijfers onrealistisch zijn, juist om die reden. Je kunt de economie niet voortdurend voorblijven."

F1 Nieuws Ralf Schumacher Mercedes

Reacties (1)

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  • jd2000

    Posts: 7.818

    Kan me ook niet voorstellen dat Mercedes het zich kan blijven permitteren om een F1 renstal er op na te houden. Momenteel doet Mercedes er nog vaag over hoeveel mensen er moeten vertrekken, maar een paar jaar geleden hebben ze aangegeven dat het om 50.000 man gaat. Uiteindelijk kan je dat maatschappelijk niet meer verkopen. Enerzijds mensen eruit trappen en miljoenen in een overbodig sport project stoppen.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 18:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 30 jun 1975 (51)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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