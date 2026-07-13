De toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt nog steeds in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar de vraag is of hij zijn exitclausules gaat gebruiken. Volgens Tom Clarkson heeft Verstappen aan Red Bull laten weten wat hij gaat doen.

Verstappen en Red Bull zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en Verstappen klaagt steen en been over problemen met zijn auto. De viervoudig wereldkampioen staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en kan daardoor gebruik gaan maken van zijn exitclausules. Verstappen wilde hier zelf weinig over kwijt, en daardoor blijft de speculatie bestaan.

Wat gaat er rond?

Ook in de F1 Nation Podcast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van Verstappen. Presentator en persconferentie-host Tom Clarkson legt daar uit wat hij heeft gehoord: "Wat ik van Red Bull heb begrepen, is dat hij, alhoewel hij technisch gezien kan vertrekken door zijn clausules, heeft besloten om tot 2027 bij het team te blijven en af te wachten hoe het nu verdergaat."

Waar kan Verstappen heen?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer zou dat een logische keuze vinden, en stelt dat er weinig mogelijkheden zijn: "Het lijkt erop dat hij weinig opties heeft, wat vreemd is voor iemand die door de hele paddock wordt gezien als de beste coureur."

Palmer wijst naar de situaties bij McLaren en Mercedes: "Oscar Piastri en George Russell zien eruit als de twee jongens die misschien nog iets kunnen veranderen, om een vergelijkbare reden. Je hebt Oscar, die vorig jaar dichtbij de titel kwam, Lando pakte die echter, en het lijkt erop dat Lando dat momentum dit seizoen vast heeft gehouden."

"Als George het kampioenschap niet wint of geen goede vorm weet te vinden, dan gaat hij zich afvragen of het Kimi's team is. We hebben al wat felle radioberichten tussen hem en Toto gehoord nu."

Vragen om problemen

Palmer vraagt zich af of dit überhaupt iets voor Verstappen kan zijn: "Als George vertrekt en ergens anders met een frisse start wil beginnen, wat een groot vraagteken is, wil Toto Wolff dan zijn grote talent Antonelli naast Max Verstappen zetten? Dat klinkt als vragen om problemen. Kimi heeft bewezen dat hij een nummer één-coureur is; hij is hier niet om tweede viool te spelen."

De analist ziet dit als een compliment voor Antonelli: "Kimi heeft zijn niveau nu opgekrikt naar een niveau dat als George vertrekt, Max niet meer geldt als de ideale vervanger."