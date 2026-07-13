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Alle ogen gericht op Red Bull: "Heb begrepen dat Verstappen blijft"

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Alle ogen gericht op Red Bull: "Heb begrepen dat Verstappen blijft"

De toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt nog steeds in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar de vraag is of hij zijn exitclausules gaat gebruiken. Volgens Tom Clarkson heeft Verstappen aan Red Bull laten weten wat hij gaat doen.

Verstappen en Red Bull zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en Verstappen klaagt steen en been over problemen met zijn auto. De viervoudig wereldkampioen staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en kan daardoor gebruik gaan maken van zijn exitclausules. Verstappen wilde hier zelf weinig over kwijt, en daardoor blijft de speculatie bestaan.

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Wat gaat er rond?

Ook in de F1 Nation Podcast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van Verstappen. Presentator en persconferentie-host Tom Clarkson legt daar uit wat hij heeft gehoord: "Wat ik van Red Bull heb begrepen, is dat hij, alhoewel hij technisch gezien kan vertrekken door zijn clausules, heeft besloten om tot 2027 bij het team te blijven en af te wachten hoe het nu verdergaat."

Waar kan Verstappen heen?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer zou dat een logische keuze vinden, en stelt dat er weinig mogelijkheden zijn: "Het lijkt erop dat hij weinig opties heeft, wat vreemd is voor iemand die door de hele paddock wordt gezien als de beste coureur."

Palmer wijst naar de situaties bij McLaren en Mercedes: "Oscar Piastri en George Russell zien eruit als de twee jongens die misschien nog iets kunnen veranderen, om een vergelijkbare reden. Je hebt Oscar, die vorig jaar dichtbij de titel kwam, Lando pakte die echter, en het lijkt erop dat Lando dat momentum dit seizoen vast heeft gehouden."

"Als George het kampioenschap niet wint of geen goede vorm weet te vinden, dan gaat hij zich afvragen of het Kimi's team is. We hebben al wat felle radioberichten tussen hem en Toto gehoord nu."

Vragen om problemen

Palmer vraagt zich af of dit überhaupt iets voor Verstappen kan zijn: "Als George vertrekt en ergens anders met een frisse start wil beginnen, wat een groot vraagteken is, wil Toto Wolff dan zijn grote talent Antonelli naast Max Verstappen zetten? Dat klinkt als vragen om problemen. Kimi heeft bewezen dat hij een nummer één-coureur is; hij is hier niet om tweede viool te spelen."

De analist ziet dit als een compliment voor Antonelli: "Kimi heeft zijn niveau nu opgekrikt naar een niveau dat als George vertrekt, Max niet meer geldt als de ideale vervanger."

da_bartman

Posts: 6.745

"heeft besloten om tot 2027 bij het team te blijven " Wauw, hij vertrekt dus niet halverwege dit seizoen....... daar hadden we geen rekening mee gehouden 🙄

  • 2
  • 13 jul 2026 - 11:10
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • shakedown

    Posts: 1.904

    Tuurlijk wil Wolff verstappen naast Antonelli. Dan heb je van geen enkel ander team nog concurrentie. En is het kampioenschap na kampioenschap binnen halen. Elke keer zo vlak na de zomerstop kunnen ze doorgaan met het jaar erop. Opzich blijft er dan weinig over dan de Formule1 als kijkcijfers, maarja. titels binnenhalen wordt erg eenvoudig

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 10:59
    • f(1)orum

      Posts: 10.224

      Het enige wat Toto dan nog even hoeft te regelen is dat contractueel wordt vastgelegd wie welk jaar kampioen mag worden; dus bijvoorbeeld Max in de even jaren en Kimi in de oneven jaren. C'est simple.

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 11:03
  • TylaHunter

    Posts: 10.815

    Heeft GeePeeblog eindelijk alle aandelen overgenomen dat alle journalistieke klasse nu volledig verwijderd is van deze sayt?

    Kom op man al 3 weken gaan jullie alle mogelijke fantasie opties bij langs en weerspreken het de dag erop en vervolgens in herhaling.

    Jullie lijken niet eens te controleren over andere posters een soort gelijk bericht al hebben geplaatst dus dit bericht staat er nu in 10fout op.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:04
  • da_bartman

    Posts: 6.745

    "heeft besloten om tot 2027 bij het team te blijven " Wauw, hij vertrekt dus niet halverwege dit seizoen....... daar hadden we geen rekening mee gehouden 🙄

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 11:10
  • Flexwing

    Posts: 457

    Hoe zo flinke achter stand valt beste wel mee.
    Is puur de batterij shit.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:23
  • Pietje Bell

    Posts: 35.718

    Het is afwachten wat de Verstappens besluiten te doen. Ze hebben iig adviezen van
    Horner en Marko gekregen hoe ze het beste met de huidige situatie om kunnen gaan.
    Die kennen beiden het klappen van de zweep en Mateschitz en Mintzlaff hun werkwijzen.

    Marko is donderdag morgen naar Amsterdam gevlogen en is zaterdag morgen weer naar
    Graz gevlogen vlak voordat de festiviteiten van Max zijn zus begonnen.

    Max zijn jet is vanmorgen al om 09:15u naar Amsterdam gevlogen, waarschijnlijk met
    Jos en Max en hun gezinnen aan boord. Jet staat nog aan de grond.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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