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Bortoleto spreekt Verstappen tegen: "Formule 1-magie is niet verdwenen"

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Bortoleto spreekt Verstappen tegen: "Formule 1-magie is niet verdwenen"

Max Verstappen liet zich de voorbije weken kritisch uit over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, maar Gabriel Bortoleto deelt die mening niet. De Braziliaanse rookie erkent dat de bolides anders aanvoelen dan voorheen, al vindt hij dat de sport daardoor niets van zijn aantrekkingskracht heeft verloren.

Bortoleto, die een goede band onderhoudt met Verstappen, begrijpt dat de veranderingen voor discussie zorgen. Toch vindt hij dat de Formule 1 vooruit moet kijken in plaats van voortdurend terug te grijpen naar het verleden. Daarentegen was Verstappen absoluut niet te spreken over de nieuwe auto's. Volgens de viervoudig wereldkampioen is het niet des Formule 1 dat de batterij meer moet worden opgeladen en er minder gas gegeven kan worden.

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'We kunnen niet blijven klagen'

Volgens Bortoleto heeft het weinig zin om eindeloos dezelfde discussie te voeren. "We kunnen niet drie jaar lang blijven praten over exact hetzelfde probleem. De reglementen zijn nu eenmaal veranderd en daar zullen we als coureurs mee moeten leren omgaan", zo zei de Braziliaan na afloop van de race op Silverstone. 

De Braziliaan benadrukt bovendien dat de snelheid nog altijd indrukwekkend is. "Kijk alleen al naar bochten als Copse. Daar gaan we nog steeds ongelooflijk hard doorheen. Het is niet zo dat de Formule 1 ineens langzaam is geworden."

'De auto's blijven leuk om mee te rijden'

Ook de kritiek dat de sport haar magie zou hebben verloren, deelt Bortoleto niet. "Ik heb absoluut niet het gevoel dat de Formule 1 minder bijzonder is geworden. Die beleving is er nog steeds en de competitie blijft enorm uitdagend."

Tot slot wijst de Braziliaan erop dat de nieuwe auto's simpelweg een andere rijstijl vragen. "Ze voelen anders aan dan hun voorgangers, maar dat betekent niet dat ze minder leuk zijn om te besturen. Als coureurs moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden, dat hoort nu eenmaal bij deze sport."

f(1)orum

Posts: 10.209

Tuurlijk zegt Bortoleto dit; hij rijdt immers voor Audi...

  • 3
  • 8 jul 2026 - 17:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing Audi

Reacties (9)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.209

    Tuurlijk zegt Bortoleto dit; hij rijdt immers voor Audi...

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 17:24
    • delange

      Posts: 2.652

      Dus hij liegt?
      Of hij mag dit niet zeggen?

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 17:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.209

      Hij mag van mij zeggen wat hij wil, maar hij zal zeker waken voor mogelijk teveel negativiteit over een motorformule waarvan zijn broodheer een belangrijke mede-architect is.

      • + 3
      • 8 jul 2026 - 17:35
    • MatsVerstsappen

      Posts: 237

      Hij liegt zeker, dankzij Audi zitten we met deze rotzooi.

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 17:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.139

    @Ouw-hoerdelopert: "Jos de Knuppel is al met een dik rood hoofd en zijn knots onderweg naar Bortoleto..."

    Hihihilarisch!

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 17:33
  • Erwinnaar

    Posts: 5.764

    Is natuurlijk precies de nieuwe generatie en dat is te snappen.

    Maar ga hem wel tegenspreken want niet eens met hem, de magie is sinds 2014 al verdwenen toen de stofzuiger blik geluiden kwamen.

    De 4 titels van Vettel met verbrandingsmotoren en een bak geluid waren wat mij betreft de afsluiting van een epoche, sindsdien is het achteruit gegaan, misschien niet absolute snelheid maar voor mij wel de magie en dat was toch echt de combi van geluid en snelheid.

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 17:33
  • Pietje Bell

    Posts: 35.673

    Leuk weetje, althans dat vind ik. Zijn vriendin Isabella Bernardini postte eergisteren
    dat ze een enorm felicitatie boeket had ontvangen van Rebecca, Sainz zijn vriendin
    en Alicia Torriani, Bearmans vriendin, omdat ze aan de universiteit van Eindhoven is
    geslaagd voor haar Bachelor Computer Science and Engineering.
    Daarvoor heeft ze een jaar aan de UT Twente gestudeerd.

    ibb.co/LB0SKc1

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 17:52
  • NicoS

    Posts: 20.973

    Ik geloof ook zeker dat de huidige auto op zich leuker is om in te rijden, en zeker als al het vermogen aanwezig is.
    Maar het probleem zit hem in het managen van energie, en de verschillen die ontstaan door gebrek aan energie.
    Aanvallende rijstijl loont niet, en dat hoort niet zo te zijn.
    Voor Bortoleto is alles nog spannend en nieuw, maar coureurs die gewend zijn hoe het kan zijn, voelt dit niet goed.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 18:00
    • Pietje Bell

      Posts: 35.673

      Mee eens, ook dat voor hem alles spannend en nieuw is, maar hij zal toch in de F2 ook gemerkt hebben dat hij daar wel aanvallend kon rijden en geen accu hoefde te sparen?

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 18:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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