Max Verstappen liet zich de voorbije weken kritisch uit over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, maar Gabriel Bortoleto deelt die mening niet. De Braziliaanse rookie erkent dat de bolides anders aanvoelen dan voorheen, al vindt hij dat de sport daardoor niets van zijn aantrekkingskracht heeft verloren.

Bortoleto, die een goede band onderhoudt met Verstappen, begrijpt dat de veranderingen voor discussie zorgen. Toch vindt hij dat de Formule 1 vooruit moet kijken in plaats van voortdurend terug te grijpen naar het verleden. Daarentegen was Verstappen absoluut niet te spreken over de nieuwe auto's. Volgens de viervoudig wereldkampioen is het niet des Formule 1 dat de batterij meer moet worden opgeladen en er minder gas gegeven kan worden.

'We kunnen niet blijven klagen'

Volgens Bortoleto heeft het weinig zin om eindeloos dezelfde discussie te voeren. "We kunnen niet drie jaar lang blijven praten over exact hetzelfde probleem. De reglementen zijn nu eenmaal veranderd en daar zullen we als coureurs mee moeten leren omgaan", zo zei de Braziliaan na afloop van de race op Silverstone.

De Braziliaan benadrukt bovendien dat de snelheid nog altijd indrukwekkend is. "Kijk alleen al naar bochten als Copse. Daar gaan we nog steeds ongelooflijk hard doorheen. Het is niet zo dat de Formule 1 ineens langzaam is geworden."

'De auto's blijven leuk om mee te rijden'

Ook de kritiek dat de sport haar magie zou hebben verloren, deelt Bortoleto niet. "Ik heb absoluut niet het gevoel dat de Formule 1 minder bijzonder is geworden. Die beleving is er nog steeds en de competitie blijft enorm uitdagend."

Tot slot wijst de Braziliaan erop dat de nieuwe auto's simpelweg een andere rijstijl vragen. "Ze voelen anders aan dan hun voorgangers, maar dat betekent niet dat ze minder leuk zijn om te besturen. Als coureurs moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden, dat hoort nu eenmaal bij deze sport."