Het team van Aston Martin laat Jak Crawford aankomend weekend de eerste vrije training rijden in België. De Amerikaan zal op het circuit van Spa-Francorchamps weer de nodige meters gaan maken, en neemt plaats in de auto van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Dat betekent dat ze in totaal minimaal vier keer een 'onervaren' coureur moeten inzetten, en bij Aston Martin kiezen ze ervoor om Crawford te laten rijden op het circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische baan is voor veel coureurs bekend terrein, maar het is ook een uitdagend weekend voor de teams en de coureurs.

De keuze voor Crawford

Voor aankomende vrijdag wordt er regen verwacht, maar dat betekent niet dat Aston Martin een andere keuze maakt. Crawford zal in de eerste vrije training plaatsnemen in de AMR26 van Fernando Alonso. De Spanjaard was in de afgelopen weken regelmatig kritisch op de nieuwe F1-regels, en hij is ook niet tevreden met de huidige situatie bij Aston Martin. Het team heeft een enorme achterstand op de rest van het veld, en ze kampen met de nodige problemen.

Voor Crawford wordt het zijn derde vrije training van het seizoen. Eerder reed de Amerikaanse derde coureur van Aston Martin ook een vrije training in Japan en Oostenrijk. Vorig jaar kwam hij in actie tijdens de vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi.

Wanneer is een coureur een rookie?

Een coureur is volgens de regels van de FIA een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het heeft dus niets te maken met leeftijd of ervaring in andere klassen. Zo kwamen dit jaar ook Le Mans-winnaar en Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa (Haas) en voormalig IndyCar-ster Colton Herta (Cadillac) in actie tijdens een vrije training. Het is nog niet bekend of er andere rookies in actie zullen komen in de eerste vrije training in België.