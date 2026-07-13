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Aston Martin laat Crawford VT1 rijden in auto van Alonso

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Aston Martin laat Crawford VT1 rijden in auto van Alonso

Het team van Aston Martin laat Jak Crawford aankomend weekend de eerste vrije training rijden in België. De Amerikaan zal op het circuit van Spa-Francorchamps weer de nodige meters gaan maken, en neemt plaats in de auto van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Dat betekent dat ze in totaal minimaal vier keer een 'onervaren' coureur moeten inzetten, en bij Aston Martin kiezen ze ervoor om Crawford te laten rijden op het circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische baan is voor veel coureurs bekend terrein, maar het is ook een uitdagend weekend voor de teams en de coureurs.

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De keuze voor Crawford

Voor aankomende vrijdag wordt er regen verwacht, maar dat betekent niet dat Aston Martin een andere keuze maakt. Crawford zal in de eerste vrije training plaatsnemen in de AMR26 van Fernando Alonso. De Spanjaard was in de afgelopen weken regelmatig kritisch op de nieuwe F1-regels, en hij is ook niet tevreden met de huidige situatie bij Aston Martin. Het team heeft een enorme achterstand op de rest van het veld, en ze kampen met de nodige problemen.

Voor Crawford wordt het zijn derde vrije training van het seizoen. Eerder reed de Amerikaanse derde coureur van Aston Martin ook een vrije training in Japan en Oostenrijk. Vorig jaar kwam hij in actie tijdens de vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi.

Wanneer is een coureur een rookie?

Een coureur is volgens de regels van de FIA een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het heeft dus niets te maken met leeftijd of ervaring in andere klassen. Zo kwamen dit jaar ook Le Mans-winnaar en Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa (Haas) en voormalig IndyCar-ster Colton Herta (Cadillac) in actie tijdens een vrije training. Het is nog niet bekend of er andere rookies in actie zullen komen in de eerste vrije training in België.

F1 Nieuws Fernando Alonso Jak Crawford Aston Martin GP België 2026

Reacties (1)

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  • Psykosis

    Posts: 91

    Lucky boy 😊👍

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 18:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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