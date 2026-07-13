De komst van de gloednieuwe Madring op de Formule 1-kalender heeft voor de nodige frustratie in Barcelona gezorgd. De komst van het nieuwe circuit in Madrid werd enkele jaren geleden al aangekondigd, maar het feit dat ze dit jaar de titel 'Grand Prix van Spanje' mogen dragen, zorgt voor frustratie in Barcelona.

Tot en met vorig jaar werd de Spaanse Grand Prix 'gewoon' in Barcelona verreden. De race op het Catalaanse circuit stond dit jaar ook op de kalender, maar de naam van de Grand Prix was veranderd. Na de zomerstop zal er voor het eerst worden geracet op de gloednieuwe Madring, die afgelopen week voor het eerst werd gebruikt door een F1-team. Het team van Ferrari had het circuit afgehuurd voor een filmdag, en dat zorgde voor mooie beelden.

Hoe reageert men in Barcelona?

In Barcelona zijn ze niet heel blij met de nieuwe ontwikkelingen. Hun race gaat niet verdwijnen, maar wethouder David Escude haalde bij Metropoli Barcelona wel uit naar de nieuwe Spaanse Grand Prix: "Ik denk dat de tijd zal uitwijzen dat we gelijk hebben. Het is een evenement dat wordt gereguleerd door de regering, die bij de onderhandelingen betrokken zijn, en die wij natuurlijk steunen en waarbij wij er alles aan doen om alles te bewerkstelligen. Ik wil de naam van onze stad dragen, en ik geloof dat de tijd ervoor zorgt dat alles op zijn plaats valt."

'Wij hebben één van de beste circuits'

Over de Madring zijn de coureurs volgens Escude niet te spreken: "Het circuit van Madrid is er en waar niemand van houdt, zelfs de coureurs niet. Uiteindelijk hebben de coureurs veel invloed. Ik kan me de woorden van Fernando Alonso nog herinneren toen hij het over het circuit van Barcelona had. Ik heb er vertrouwen in dat zodra we allemaal meer ervaring op hebben gedaan, de zaken weer normaal zullen worden."

In Barcelona kijken ze dan ook vooral naar zichzelf: "We hebben één van de beste circuits. Het klopt dat het circuit gemoderniseerd en aangepast moet worden, en dat vereist investeringen van iedereen. Maar voorlopig hebben we een geweldige race, en ik weet zeker dat alles op zijn plaats zal vallen."