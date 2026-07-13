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Barcelona deelt opvallende sneer uit naar nieuwe Madring

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Barcelona deelt opvallende sneer uit naar nieuwe Madring

De komst van de gloednieuwe Madring op de Formule 1-kalender heeft voor de nodige frustratie in Barcelona gezorgd. De komst van het nieuwe circuit in Madrid werd enkele jaren geleden al aangekondigd, maar het feit dat ze dit jaar de titel 'Grand Prix van Spanje' mogen dragen, zorgt voor frustratie in Barcelona.

Tot en met vorig jaar werd de Spaanse Grand Prix 'gewoon' in Barcelona verreden. De race op het Catalaanse circuit stond dit jaar ook op de kalender, maar de naam van de Grand Prix was veranderd. Na de zomerstop zal er voor het eerst worden geracet op de gloednieuwe Madring, die afgelopen week voor het eerst werd gebruikt door een F1-team. Het team van Ferrari had het circuit afgehuurd voor een filmdag, en dat zorgde voor mooie beelden.

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Hoe reageert men in Barcelona?

In Barcelona zijn ze niet heel blij met de nieuwe ontwikkelingen. Hun race gaat niet verdwijnen, maar wethouder David Escude haalde bij Metropoli Barcelona wel uit naar de nieuwe Spaanse Grand Prix: "Ik denk dat de tijd zal uitwijzen dat we gelijk hebben. Het is een evenement dat wordt gereguleerd door de regering, die bij de onderhandelingen betrokken zijn, en die wij natuurlijk steunen en waarbij wij er alles aan doen om alles te bewerkstelligen. Ik wil de naam van onze stad dragen, en ik geloof dat de tijd ervoor zorgt dat alles op zijn plaats valt."

'Wij hebben één van de beste circuits'

Over de Madring zijn de coureurs volgens Escude niet te spreken: "Het circuit van Madrid is er en waar niemand van houdt, zelfs de coureurs niet. Uiteindelijk hebben de coureurs veel invloed. Ik kan me de woorden van Fernando Alonso nog herinneren toen hij het over het circuit van Barcelona had. Ik heb er vertrouwen in dat zodra we allemaal meer ervaring op hebben gedaan, de zaken weer normaal zullen worden."

In Barcelona kijken ze dan ook vooral naar zichzelf: "We hebben één van de beste circuits. Het klopt dat het circuit gemoderniseerd en aangepast moet worden, en dat vereist investeringen van iedereen. Maar voorlopig hebben we een geweldige race, en ik weet zeker dat alles op zijn plaats zal vallen."

Snorremans

Posts: 322

Catalanen zijn nu eenmaal Catalanen en dus geen Spanjaarden...

Was getekend Puigdemont 😜

  • 3
  • 13 jul 2026 - 10:33
F1 Nieuws Madring GP Barcelona 2026

Reacties (9)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.082

    Simpel. Noem het gewoon de GP van Catalonië.
    Als de Castilianen ervoor kiezen om "Spanje" af te pakken, laat ze dan maar voelen dat Catalanen geen 2e rangs Spanjaarden willen zijn maar dan liever hun eigen plan trekken.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 09:02
    • shakedown

      Posts: 1.906

      Zo heeft het vroeger toch ook al eens geheten?

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 10:37
    • Need5Speed

      Posts: 4.082

      Wanneer dan? Sinds 1991 is het de GP van Spanje. Toen in 2012 ook in Valencia werd gereden heette die GP de GP van Europa.

      Maar dit jaar is het de GP de Barcelona-Catalunya, naar het Circuit de Barcelona-Catalunya.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 12:07
    • shakedown

      Posts: 1.906

      Laat maar. In de war met de MotoGP. daar het het GP de Catalunia

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 12:10
  • f(1)orum

    Posts: 10.225

    Barcelona krijgt het Spaans benauwd?

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 09:07
  • Snorremans

    Posts: 322

    Catalanen zijn nu eenmaal Catalanen en dus geen Spanjaarden...

    Was getekend Puigdemont 😜

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 10:33
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.147

    Waar maken ze zich druk om als er een gp in mijn thuisland Baskenland zou worden georganiseerd en die zou gp van Spanje heten, dan breekt echt de pleuris uit! Catalonië is geen Spanje het ligt “toevallig” wel in Spanje.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.720

      Woon jij ergens in die strook waar op 12 augustus in het noorden van
      Spanje de zonsverduistering is? En ik bedoel dan in het bovenste gedeelte van die strook.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 12:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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