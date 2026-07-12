De hele Formule 1-gemeenschap is collectief veranderd in een horde oververhitte papegaaien. Waar je ook klikt, is het 'Max Verstappen' wat de klok slaat - ja ook hier, laten we gewoon wel eerlijk wezen. De ‘exclusieve’ geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al een flinke poos het gesprek van de dag. De geruchtenmolen draait inmiddels zo snel dat een jankekende V12-motor op volle toeren het niet eens kan bijhouden. Zelfs de doorgewinterde Telegraaf-journalisten zijn gewillige radartjes in deze doldwaze machine geworden. Eén geheimzinnige, wazige foto van een zogenaamde mysterieuze ontmoeting tussen het management en Helmut Marko in Amsterdam, en het Internet ontploft gelijk.

Als we al deze headlines van de afgelopen dagen moeten geloven, staat kamp-Verstappen al met de verhuisdozen op de stoep bij McLaren. Intussen zou een dolgedraaide Toto Wolff zijn eigen coureurs zó op Marktplaats slingeren - gratis af te halen - om maar ruimte te maken voor de ozo gewilde Nederlander. De hysterie is compleet en slaat door. Als Max in de supermarkt net iets te lang naar een papaya kijkt, kopt de pers vijf minuten later al met BREAKING: Verstappen aast op overstap. Ik vind papaya's niet te vreten, maar dat terzijde.

Netflix-soap

De toekomstopties die ons dagelijks worden voorgeschoteld, vormen het perfecte script voor een Netflix-soap waar Drive to Survive nog een puntje aan kan zuigen. Het ene moment lekt uit dat Mercedes Max heeft ‘afgewezen’ vanwege een astronomisch salarisstrookje, het volgende moment is Toto bereid zijn hele ziel en zaligheid op te offeren volgens allerlei analisten en experts. Eerder was Max de Formule 1 nog spuugzat en zou hij per direct gaan rentenieren op een jacht in Monaco, en vandaag glanst het McLaren-oranje hem plotseling tegemoet. Er hoeft in Milton Keynes of Oostenrijk maar iemand een scheet te laten, of de sportwereld schreeuwt dat er brand is.

Goede Tijden Slechte Tijden

Pak de popcorn er bij en zet je schrap voor de F1-versie van Goede Tijden Slechte Tijden. Want in dit tempo rijdt Max morgen waarschijnlijk voor Williams, of begint hij met een zak Red Bull-miljoenen lekker zijn eigen F1-team. Alles kan, zolang deze ronkende geruchtenmolen onvermoeibaar blijft doordraaien. Wanneer dit ophoudt? Niet. Zo lang de F1-wereld erover blijft praten, zullen we erover schrijven. Max is Hot en dat weten we allemaal.