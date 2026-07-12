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Column: Het houdt niet op, niet vanzelf

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<b>Column: </b>Het houdt niet op, niet vanzelf

De hele Formule 1-gemeenschap is collectief veranderd in een horde oververhitte papegaaien. Waar je ook klikt, is het 'Max Verstappen' wat de klok slaat - ja ook hier, laten we gewoon wel eerlijk wezen. De ‘exclusieve’ geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al een flinke poos het gesprek van de dag. De geruchtenmolen draait inmiddels zo snel dat een jankekende V12-motor op volle toeren het niet eens kan bijhouden. Zelfs de doorgewinterde Telegraaf-journalisten zijn gewillige radartjes in deze doldwaze machine geworden. Eén geheimzinnige, wazige foto van een zogenaamde mysterieuze ontmoeting tussen het management en Helmut Marko in Amsterdam, en het Internet ontploft gelijk.

Als we al deze headlines van de afgelopen dagen moeten geloven, staat kamp-Verstappen al met de verhuisdozen op de stoep bij McLaren. Intussen zou een dolgedraaide Toto Wolff zijn eigen coureurs zó op Marktplaats slingeren - gratis af te halen - om maar ruimte te maken voor de ozo gewilde Nederlander. De hysterie is compleet en slaat door. Als Max in de supermarkt net iets te lang naar een papaya kijkt, kopt de pers vijf minuten later al met BREAKING: Verstappen aast op overstap. Ik vind papaya's niet te vreten, maar dat terzijde. 

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Netflix-soap

De toekomstopties die ons dagelijks worden voorgeschoteld, vormen het perfecte script voor een Netflix-soap waar Drive to Survive nog een puntje aan kan zuigen. Het ene moment lekt uit dat Mercedes Max heeft ‘afgewezen’ vanwege een astronomisch salarisstrookje, het volgende moment is Toto bereid zijn hele ziel en zaligheid op te offeren volgens allerlei analisten en experts. Eerder was Max de Formule 1 nog spuugzat en zou hij per direct gaan rentenieren op een jacht in Monaco, en vandaag glanst het McLaren-oranje hem plotseling tegemoet. Er hoeft in Milton Keynes of Oostenrijk maar iemand een scheet te laten, of de sportwereld schreeuwt dat er brand is.

Goede Tijden Slechte Tijden

Pak de popcorn er bij en zet je schrap voor de  F1-versie van Goede Tijden Slechte Tijden. Want in dit tempo rijdt Max morgen waarschijnlijk voor Williams, of begint hij met een zak Red Bull-miljoenen lekker zijn eigen F1-team. Alles kan, zolang deze ronkende geruchtenmolen onvermoeibaar blijft doordraaien. Wanneer dit ophoudt? Niet. Zo lang de F1-wereld erover blijft praten, zullen we erover schrijven. Max is Hot en dat weten we allemaal.

Snork

Posts: 22.766

Regenrace, dat jij alleen naar het scorebord kijkt is jouw probleem. Max is nog steeds hot inderdaad, iedereen weet dat hij de snelste van alle coureurs is.
En als je het BBQ niveau niet trekt, wat doe je hier dan? Is jouw vrije keuze. Aangezien je hier toch regelmatig reageert vind je het dus e... [Lees verder]

  • 14
  • 12 jul 2026 - 15:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.076

    Oef, eindelijk.
    Nu nog zorgen dat de meest onwaarschijnlijke geruchten de aandacht krijgen die ze verdienen, namelijk geen.

    • + 3
    • 12 jul 2026 - 13:57
  • Pietje Bell

    Posts: 35.711

    Mooi geschreven Martijn! Spot on!

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 14:07
  • Regenrace

    Posts: 2.768

    Max ìs niet hot - hij staat 7e in het kampioenschap of zo - hij wordt hot gemaakt en hot gehouden, door jullie, barbecuejournalisten.

    • + 7
    • 12 jul 2026 - 14:10
    • Regenrace

      Posts: 2.768

      Rare titel ook; het moet zijn: We houden niet op. Niet vanzelf (alleen als jullie massaal weglopen).

      • + 4
      • 12 jul 2026 - 14:12
    • NicoS

      Posts: 20.984

      Ja alsof alleen in Nederland over Verstappen gesproken wordt….😂
      De meeste bullshit komaan buitenlandse media.
      Daarnaast, of hij zevende staat of waar dan ook, zegt dat niets over de kwaliteiten van een coureur. Verstappen is, of je het leuk vindt of niet, zeker een hot item in de F1.

      • + 7
      • 12 jul 2026 - 14:41
    • Snork

      Posts: 22.766

      Regenrace, dat jij alleen naar het scorebord kijkt is jouw probleem. Max is nog steeds hot inderdaad, iedereen weet dat hij de snelste van alle coureurs is.
      En als je het BBQ niveau niet trekt, wat doe je hier dan? Is jouw vrije keuze. Aangezien je hier toch regelmatig reageert vind je het dus eigenlijk allemaal wel leuk, maar doe je bewust obstinaat en gedraag jij je quasi verheven boven deze site. Maar daar prikt iedereen dus met gemak doorheen.

      • + 14
      • 12 jul 2026 - 15:07
    • Snork

      Posts: 22.766

      Vergat nog te zeggen: geef het goede voorbeeld en vertrek. En anders niet zeiken.

      • + 8
      • 12 jul 2026 - 15:08
    • hupholland

      Posts: 10.076

      hij is juist hot omdat hij 7e staat in het WK, dat betekend nl transfervrij deze zomer. Transfervrij betekend niet persé dat ie weg gaat hij kan er ook intern evt een flink slaatje uit slaan. Ben benieuwd, ik denk dat alle topteams hem heel goed kunnen gebruiken. Mercedes zal nu misschien denken van niet, ook omdat Red Bull momenteel geen bedreiging is en ze wat dat betreft Max gerust daar kunnen laten 'creperen', maar ze gaan m anders vroeg of laat wel weer tegen komen. Dus hopelijk kijkt Toto iets verder dan zn neus lang is...

      • + 3
      • 12 jul 2026 - 16:03
  • koppie toe

    Posts: 5.449

    Er staan zat artikelen te lezen die zo ongeloofwaardig zijn en duidelijk uit een dikke duim komen met aantoonbare onwaarheden en ze toch dagelijks geplaatst worden.
    Dat is niet omdat Max hot is maar om aandacht en clickjes van de belangrijke personen en saits

    • + 4
    • 12 jul 2026 - 15:10
    • koppie toe

      Posts: 5.449

      Wel leuk om weer eens iets anders te lezen uit jouw pen @Martijn.
      Mag je wel weer vaker doen.

      • + 2
      • 12 jul 2026 - 15:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.701

    "Waar je ook klikt, is het 'Max Verstappen' wat de klok slaat - ja ook hier, laten we gewoon wel eerlijk wezen."

    Joh, dan loop ik achter, want dat was me nog niet opgevallen....al die berichten over Max.

    • + 1
    • 12 jul 2026 - 15:33
    • schwantz34

      Posts: 42.371

      Dan mot je nodig ff naar de oogarts om je Ouw-doppen te laten laseren, want @Beri heeft de afgelopen week elke dag keurig netjes de "Max Verstappen tranfergeruchtenberichtenteller" bijgehouden.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 15:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.144

    Top artikel! De vaste lezer snapt dit wel

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 17:54
  • Joeppp

    Posts: 8.708

    Goede column maar hij past niet hier want hier is juist de plek die dit soort geruchten stimuleert. Zoek dan gewoon een andere werkgever of opdracht om dit soort stukken te plaatsen bijvoorbeeld bij een serieus platform ipv hier.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 19:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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