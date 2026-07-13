De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Volgens ESPN heeft de viervoudig wereldkampioen tijdens recente gesprekken met de top van Red Bull geweigerd om zich publiekelijk vast te leggen op een verblijf bij het team in 2027. Die houding zou intern voor flinke frustratie hebben gezorgd, terwijl ook de onderhandelingen over een nieuw contract stroef verlopen.

Verstappen voerde de voorbije weken crisisgesprekken met Red Bull GmbH-CEO Oliver Mintzlaff en mede-eigenaar Mark Mateschitz. De gesprekken vonden volgens het medium plaats in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk, waarna beide Red Bull-kopstukken ook aanwezig waren tijdens het raceweekend op Silverstone. De aanleiding is duidelijk: de Nederlander kan dankzij een clausule in zijn contract vanaf de zomerstop een vertrek forceren.

Red Bull krijgt geen garanties van Verstappen

De situatie is inmiddels nog gevoeliger geworden, omdat mathematisch vaststaat dat Verstappen de zomerpauze buiten de top twee van het wereldkampioenschap ingaat. Daardoor wordt zijn exitclausule actief en kan hij tussen augustus en oktober beslissen om Red Bull te verlaten.

Volgens ESPN probeerden Mintzlaff en Mateschitz daarom een publieke toezegging van Verstappen los te krijgen dat hij ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. De Nederlander zou echter geen enkele garantie hebben willen geven. Dat zou de Red Bull-top niet alleen hebben teleurgesteld, maar zelfs zichtbaar hebben geïrriteerd.

Ook salariseisen zorgen voor spanningen

Naast de onzekerheid over zijn toekomst zouden ook de contractonderhandelingen voor wrijving hebben gezorgd. Red Bull zou Verstappen een nieuw contract tot eind 2032 hebben aangeboden, maar volgens ESPN schrokken Mintzlaff en Mateschitz van de financiële eisen die Verstappen, zijn vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen op tafel legden.

Verstappen is momenteel al de best betaalde coureur op de Formule 1-grid. Zijn salaris steeg de voorbije jaren fors en bedroeg vorig seizoen naar verluidt 57 miljoen pond, aangevuld met 8,5 miljoen pond aan bonussen. Toch is het kamp-Verstappen ervan overtuigd dat de viervoudig wereldkampioen inmiddels nog meer waard is dan het contract dat hij in 2022 tekende. Om welke bedragen precies wordt onderhandeld, is niet bekend, al wordt gespeculeerd dat een totaalpakket van meer dan 70 tot zelfs 80 miljoen pond per jaar wordt nagestreefd.