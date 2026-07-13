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'Verstappen begint Red Bull-top te irriteren: Organisatie wil duidelijkheid'

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'Verstappen begint Red Bull-top te irriteren: Organisatie wil duidelijkheid'

De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Volgens ESPN heeft de viervoudig wereldkampioen tijdens recente gesprekken met de top van Red Bull geweigerd om zich publiekelijk vast te leggen op een verblijf bij het team in 2027. Die houding zou intern voor flinke frustratie hebben gezorgd, terwijl ook de onderhandelingen over een nieuw contract stroef verlopen.

Verstappen voerde de voorbije weken crisisgesprekken met Red Bull GmbH-CEO Oliver Mintzlaff en mede-eigenaar Mark Mateschitz. De gesprekken vonden volgens het medium plaats in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk, waarna beide Red Bull-kopstukken ook aanwezig waren tijdens het raceweekend op Silverstone. De aanleiding is duidelijk: de Nederlander kan dankzij een clausule in zijn contract vanaf de zomerstop een vertrek forceren.

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Red Bull krijgt geen garanties van Verstappen

De situatie is inmiddels nog gevoeliger geworden, omdat mathematisch vaststaat dat Verstappen de zomerpauze buiten de top twee van het wereldkampioenschap ingaat. Daardoor wordt zijn exitclausule actief en kan hij tussen augustus en oktober beslissen om Red Bull te verlaten.

Volgens ESPN probeerden Mintzlaff en Mateschitz daarom een publieke toezegging van Verstappen los te krijgen dat hij ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. De Nederlander zou echter geen enkele garantie hebben willen geven. Dat zou de Red Bull-top niet alleen hebben teleurgesteld, maar zelfs zichtbaar hebben geïrriteerd.

Ook salariseisen zorgen voor spanningen

Naast de onzekerheid over zijn toekomst zouden ook de contractonderhandelingen voor wrijving hebben gezorgd. Red Bull zou Verstappen een nieuw contract tot eind 2032 hebben aangeboden, maar volgens ESPN schrokken Mintzlaff en Mateschitz van de financiële eisen die Verstappen, zijn vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen op tafel legden.

Verstappen is momenteel al de best betaalde coureur op de Formule 1-grid. Zijn salaris steeg de voorbije jaren fors en bedroeg vorig seizoen naar verluidt 57 miljoen pond, aangevuld met 8,5 miljoen pond aan bonussen. Toch is het kamp-Verstappen ervan overtuigd dat de viervoudig wereldkampioen inmiddels nog meer waard is dan het contract dat hij in 2022 tekende. Om welke bedragen precies wordt onderhandeld, is niet bekend, al wordt gespeculeerd dat een totaalpakket van meer dan 70 tot zelfs 80 miljoen pond per jaar wordt nagestreefd.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.704

"Maar volgens ESPN schrokken Mintzlaff en Mateschitz van de financiële eisen die Verstappen, zijn vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen op tafel legden".

Nee nee, volgens het merendeel van de hordelingen, die dikwijls zomaar wat roepen, doet Max dit niet voor de knaken....dus wat h... [Lees verder]

  • 4
  • 13 jul 2026 - 10:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.964

    Volgens mij weet de Red Bull top waar ze aan toe zijn. Staat allemaal in de contracten en ze hebben het telefoon nummer van Raymond Vermeulen.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 10:01
    • shakedown

      Posts: 1.906

      Absoluut. ze weten hoe contracten en afspraken werken. Het is een zakelijk bedrijf welke heel goed dit soorrt dingen snappen. Zoveel is er niet aan de hand.

      Als je afspreekt om een reactie te geven voor 1 augustus, dan is 31 juli op tijd. Krijg je eerder bericht? Top! maar niet iets om je over op te winden.

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 10:05
  • Jermaine

    Posts: 7.192

    Alweer?

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 10:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.230

      Vermoed dat ik weet wat jou begint te irriteren...

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 10:15
  • Larry Perkins

    Posts: 66.230

    Off-topic:

    50% kans dat Verstappen het niet drooghoudt op Spa. [b]

    Tijdens het raceweekend van 17 tot en met 19 juli 2026 in de Belgische Ardennen is het weer op Spa-Francorchamps zoals gebruikelijk erg wisselvallig.

    [b] Vrijdag:     Onrustig weer met een flinke kans op regen en onweer bij ongeveer 25 graden.

    Zaterdag: Het lijkt iets droger te worden met 33% neerslagkans en temperaturen rond de 23 graden.

    Zondag: Momenteel de meest stabiele en droge dag, met slechts 11% kans op regen en een temperatuur van 23 graden.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 10:13
    • Pietje Bell

      Posts: 35.718

      Aangezien ik uit ervaring spreek, omdat het bij mij eerst ook vaak mis ging een tip:
      Als je [x][/x] gebruikt kun je op deze site nooit een spatie tussen de text en [x] gebruiken, want dan werkt de [x] niet. Hier kan ik zien dat je er een spatie hebt staan en dus de verkeerde tekst vet gedrukt is.
      Heel vreemd trouwens, want dat is nergens. Spatie of niet, de [x] en [/x] werken gewoon.

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 10:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.230

      Was een / voor de b vergeten "in Spa. [b]"

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 10:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.718

      Dat zag ik, maar als je dat / wel gebruikt had was het niet vet gedrukt, want je hebt een spatie gebruikt en dan werkt het op deze site niet.
      Voor "vrijdag" heb je ook een spatie staan en die had je waarschijnlijk niet achter " vrijdag" staan, dus alles vanaf het begin tot na "vrijdag" wordt dan vet gedrukt.
      De eerste [x] was zonder spatie en de laatste [/x] was zonder spatie.
      Vandaar alles vet gedrukt.
      Als je het ] na [/i vergeet is de hele lay-out hier naar de knoppen. LOL.
      Is me al 2 keer overkomen en na herhaaldelijk vragen willen ze het niet even corrigeren of verwijderen.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 11:02
  • Snorremans

    Posts: 322

    Ik snap dit gezeur van RB eerlijk gezegd niet. Deze overeenkomst is destijds gemaakt tussen 2 partijen. Daarin staat blijkbaar een duidelijke termijn tot wanneer de clausule gelicht KAN worden. Die datum is voor beide partijen zo helder als glas. Waarom gaan ze dan nu lopen mauwen dat ze asap duidelijkheid willen hebben? Ze hebben zelf toch die handtekening gezet.

    De invulling van het seizoen is ook niet dusdanig veranderd dat het vaninvloed is op volgend seizoen. Ze hebben gewoon een termijn aangehouden die ze te lang is. Onder het mom...eigenschuld dikke bult.

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 10:19
  • macarena_wing

    Posts: 6

    Oke bel me maar dan.
    Ik doe het voor de helft.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 10:31
    • Lulham

      Posts: 805

      Maar je brengt nog geen
      0,00000001% van de prestaties...

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 10:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.704

    "Maar volgens ESPN schrokken Mintzlaff en Mateschitz van de financiële eisen die Verstappen, zijn vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen op tafel legden".

    Nee nee, volgens het merendeel van de hordelingen, die dikwijls zomaar wat roepen, doet Max dit niet voor de knaken....dus wat hier verkondigd wordt klopt niet.....nee, Max wil alleen maar, als enige coureur, 'n winnende auto hebben.
    Max wil absoluut niet in het middenveld bivakkeren......en kijk waar hij nu toch rijdt!!

    • + 4
    • 13 jul 2026 - 10:36
    • shakedown

      Posts: 1.906

      Verstappen heeft ook last van Inflatie... Moet toch brood op de plank komen. Een dochter is niet goedkoop!!

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 10:56
    • arone

      Posts: 1.203

      Precies, die jongen leeft op een zolderkamertje in Monaco. Als hij nog in Limland zou wonen had hij veel meer belasting moeten betalen en was de "eis" drie keer zo hoog geweest. Neu hij doet het ECHT nie voor het geld!

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 11:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.704

      ....en er komt nog 'n kindje bij heb ik gelezen.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 11:18
    • shakedown

      Posts: 1.906

      Dan snap ik de loon eis helemaal. twee meiden kost goud...


      Stel dat ie een jochie krijgt, dan heeft ie een compleet F1 traject te financieren... Dan doe je niet met het hongerloontje wat ie nu krijgt...

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 12:11
  • Knalpijp

    Posts: 2.497

    Geldwolf, daarom gaat hij ook niet naar de Mercedes van Wolf.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:18
  • Beri

    Posts: 7.009

    36

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:42

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Alpine F1
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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