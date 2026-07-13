Volgens Christian Danner zou het voor Max Verstappen geen slimme keuze zijn om de Formule 1 definitief te verruilen voor een GT3-kampioenschap. Verstappen is gefrustreerd over de huidige gang van zaken, en maakte dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Volgens Danner lopen ze daar echter lichtjaren achter.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels in de Formule 1. Voor de komende jaren worden er wel een aantal veranderingen doorgevoerd, maar Verstappen zou graag een veel grotere verandering zien. Alhoewel hij heeft aangegeven in de Formule 1 te willen blijven, valt het niet uit te sluiten dat hij in de nabije toekomst zijn geluk gaat beproeven in bijvoorbeeld de GT3-racerij. Hij heeft al zijn eigen raceteam in deze klassen, en hij debuteerde dit jaar zelf in de 24 uur van de Nürburgring.

'Ze liggen lichtjaren achter'

Oud-coureur en analist Christian Danner heeft genoten van Verstappens avonturen op de Nürburgring. Toch deelt hij in gesprek met Motorsport-Magazin een waarschuwing uit aan de viervoudig wereldkampioen: "GT3-racen is een fantastische vorm van autosport. Ik ben er echt dol op, maar het ligt echt lichtjaren achter op de Formule 1 en het is ook compleet onvergelijkbaar."

Waarom zijn de verschillen zo groot?

Volgens Danner kan Verstappens uitstapje naar de Nürburgring ook niet worden vergeleken met eventuele andere GT3-races: "De wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife is een eenmalig evenement. Dat is echt geweldig. Maar als hij gaat racen op Oschersleben of op de Lausitzring. Dat is echt heel anders."

Danner wil deze iconische Duitse circuits niet aanvallen, maar stelt dat het voor Verstappen simpelweg een zeer grote stap omlaag is: "Dat zijn echt geweldige circuits, maar de sfeer daar is wel een beetje anders. Ik kan daar wel van genieten, maar ik denk dat het een heel andere ervaring zal zijn voor iemand zoals Verstappen."

Geen snelle comeback

Verstappen heeft uitgesloten dat hij later dit jaar nog gaat deelnemen aan NLS-races op de Nürburgring. Hij kan door botsende kalenders niet nog een poging wagen in de Groene Hel, maar de kans bestaat wel dat hij volgend jaar weer aan de start verschijnt van de 24-uursrace.