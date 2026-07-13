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Verstappen gewaarschuwd voor carrièreswitch: "Liggen lichtjaren achter"

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Verstappen gewaarschuwd voor carrièreswitch: "Liggen lichtjaren achter"

Volgens Christian Danner zou het voor Max Verstappen geen slimme keuze zijn om de Formule 1 definitief te verruilen voor een GT3-kampioenschap. Verstappen is gefrustreerd over de huidige gang van zaken, en maakte dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Volgens Danner lopen ze daar echter lichtjaren achter.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels in de Formule 1. Voor de komende jaren worden er wel een aantal veranderingen doorgevoerd, maar Verstappen zou graag een veel grotere verandering zien. Alhoewel hij heeft aangegeven in de Formule 1 te willen blijven, valt het niet uit te sluiten dat hij in de nabije toekomst zijn geluk gaat beproeven in bijvoorbeeld de GT3-racerij. Hij heeft al zijn eigen raceteam in deze klassen, en hij debuteerde dit jaar zelf in de 24 uur van de Nürburgring.

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'Ze liggen lichtjaren achter'

Oud-coureur en analist Christian Danner heeft genoten van Verstappens avonturen op de Nürburgring. Toch deelt hij in gesprek met Motorsport-Magazin een waarschuwing uit aan de viervoudig wereldkampioen: "GT3-racen is een fantastische vorm van autosport. Ik ben er echt dol op, maar het ligt echt lichtjaren achter op de Formule 1 en het is ook compleet onvergelijkbaar."

Waarom zijn de verschillen zo groot?

Volgens Danner kan Verstappens uitstapje naar de Nürburgring ook niet worden vergeleken met eventuele andere GT3-races: "De wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife is een eenmalig evenement. Dat is echt geweldig. Maar als hij gaat racen op Oschersleben of op de Lausitzring. Dat is echt heel anders."

Danner wil deze iconische Duitse circuits niet aanvallen, maar stelt dat het voor Verstappen simpelweg een zeer grote stap omlaag is: "Dat zijn echt geweldige circuits, maar de sfeer daar is wel een beetje anders. Ik kan daar wel van genieten, maar ik denk dat het een heel andere ervaring zal zijn voor iemand zoals Verstappen."

Geen snelle comeback

Verstappen heeft uitgesloten dat hij later dit jaar nog gaat deelnemen aan NLS-races op de Nürburgring. Hij kan door botsende kalenders niet nog een poging wagen in de Groene Hel, maar de kans bestaat wel dat hij volgend jaar weer aan de start verschijnt van de 24-uursrace.

f(1)orum

Posts: 10.224

"Liggen lichtjaren achter"
Tja, ik snap erg goed dat zonder al die batterijen in deze klasse er minder licht is, maar of dat nou bepaald een nadeel is....

  • 5
  • 13 jul 2026 - 08:36
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.224

    "Liggen lichtjaren achter"
    Tja, ik snap erg goed dat zonder al die batterijen in deze klasse er minder licht is, maar of dat nou bepaald een nadeel is....

    • + 5
    • 13 jul 2026 - 08:36
  • Larry Perkins

    Posts: 66.230

    Verstappen wil met de F1 het liefst ook lichtjaren terug, dus dat matcht wel...

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 09:42
  • red slow

    Posts: 3.351

    Gisteren was er een artikel over Jim Clark. In die tijd was het juist normaal dat F1 rijders ook uitkwamen in anderen klassen. Hier was ook de tijd voor omdat er simpelweg minder F1 races waren. Het voordeel hierbij was dat je als fan zijnde een kans had je f1 rijder te zien op een ander evenement voor een goedkopere prijs.

    Ik zou dit dus juist toejuichen, minder f1 races en laat de rijders lekker uitkomen in anderen race klassen. Maak het wat meer down to earth in plaats van glimmer and glamour dat f1 is

    • + 4
    • 13 jul 2026 - 10:48
  • d@nny

    Posts: 3.635

    Andere tak van autosport, vergelijken met F1 heeft geen enkele zin. Danner kraamt nu net zoveel onzin uit als hij destijds deed als Stewart.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:05
  • Beri

    Posts: 7.008

    35

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 11:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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